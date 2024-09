Elbląska Optima kończy 30 lat!

Optima od 30 lat doradza klientom w sprawie środków czystości i produktów higienicznych. Rodzinna firma świętowała dzisiaj swoje okrągłe urodziny, dziękując klientom za zaufanie i zapraszając do współpracy. Zobacz zdjęcia.

Firma Optima mieści się przy ul. Niskiej 5 w Elblągu. Od początku swojego istnienia pod tym samym adresem. Właściciele – państwo Alicja i Roman Chlebowscy – zaczynali działalność od przysłowiowego garażu, systematycznie rozbudowując firmę, zespół pracowników oraz kontakty z klientami. Dzisiaj Optima to firma z renomą na rynku środków czystości i produktów higienicznych w całym regionie. Jest też związana z lokalną społecznością - od wielu lat wspiera działalność Teatru im. Aleksandra Sewruka oraz imprezy kulturalne i taneczne (np. Baltic Cup).

- Gdy zaczynaliśmy w 1994 roku, to poziom higieny w wielu obiektach- szkołach, urzędach czy różnego rodzaju instytucjach- nie był na taki, jak obecnie. Czasy były takie, że w toaletach brakowało papieru, dozowników, suszarek do rąk i wielu innych, dzisiaj niezbędnych, rzeczy. Zaczęliśmy pierwsi w Elblągu wprowadzać dozowniki, najpierw w szkołach i przedszkolach, by budować świadomość, jak bardzo są one ważne i przydatne – mówi Roman Chlebowski.

- Optima oznacza nasze optymalne podejście do potrzeb klientów. Zawsze mówimy klientom, że jeśli mają jakiś problem z naszej dziedziny, to my dobierzemy taką chemię, by dany problem rozwiązać w sposób optymalny – dodaje Alicja Chlebowska

Dzisiaj Optima zatrudnia osiem osób, dociera do klientów z regionu elbląskiego, pomorskiego a także Warmii i Mazur. Od 4 lat ma także swój oddział w Warszawie. Firma opiera swoją działalność o bezpośredni kontakt z klientami, pracę swoich przedstawicieli handlowych i doradztwo na temat stosowania odpowiednich środków czystości.

- Bardzo mocno od samego początku stawiamy na szkolenia naszych pracowników. Czy w biurze czy w terenie. Staramy się, aby nasz zespół był zgrany, bo musi być między nimi „chemia” i tak właśnie jest. Uczymy, że u nas nie ma słowa „niemożliwe”. Jeżeli nawet jakiegoś produktu nie mamy, to tak długo się staramy, aż znajdziemy rozwiązanie, by wyjść naprzeciw potrzebom klientów – mówi Alicja Chlebowska.

- Dlatego podchodząc do każdego klienta indywidualnie, stawiamy na sprzedaż bezpośrednią, a nie internetową. Doradzamy naszym klientom, jak stosować dany produkt, by był jak najefektywniejszy - dodaje Roman Chlebowski.

Siedziba firmy Optima mieści się przy ul. Niskiej 5 w Elblągu (fot. Mikołaj Sobczak)

Firma współpracuje z największymi producentami chemii profesjonalnej i artykułów higienicznych. - Cieszymy się, że możemy naszym klientom zaoferować produkty o najwyższej jakości i dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. Jesteśmy dumni, że współpracujemy z największymi firmami w regionie a grono instytucji, które nam zaufało stale się powiększa – mówią państwo Chlebowscy.

System sprzedaży to przede wszystkim dystrybucja produktów pod wskazany adres i stałe zaopatrywanie w środki czystości i materiały eksploatacyjne. Optima ze swoja ofertą jest w stanie dotrzeć do każdego klienta.

Nasza działalność to również doradztwo w zakresie utrzymania czystości i higieny we wszelkiego rodzaju obiektach, szkołach, hotelach, restauracjach oraz placówkach medycznych. Oferujemy szkolenia i audyty przeprowadzane przez ekspertów z którymi współpracujemy, dobór środków czystości, akcesoriów, technologii sprzątania w zależności od rodzaju zabrudzeń oraz urządzeń dozujących wraz z wkładami uzupełniającymi.

Zapraszamy do współpracy!

OPTIMA

profesjonalne środki czystości

ELBLĄG, ul. Niska 5

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek - czwartek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 15:00

e-mail: biuro@optima.elblag.pl

tel. 55 232 72 68

