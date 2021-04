Elbląska skarbonka zaczęła działać

Fundusz Grantowy Stowarzyszenia ESWIP ruszył na dobre. Przekazaliśmy już trzy granty o łącznej wartości 3000 zł, kolejne czekają na rozpatrzenie. Oto grupy społeczników, dzięki którym życie kilku rodzinom zmieniło się na lepsze.

Grupa Oddam Obiad zgłosiła inicjatywę, która ma na celu wsparcie czterech rodzin z Elbląga. Grant

w wysokości 1000 zł został przekazany na zakup artykułów spożywczych oraz chemii gospodarczej. Lider grupy – Marta Apanowicz wraz z przyjaciółmi już od wielu lat wspiera elblążan. Dziękujemy i trzymamy kciuki za kolejne społeczne działania na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Fabryka Dobra przedstawiła historię matki samotnie wychowującej dzieci. W grudniu 2020 roku Szlachetna Paczka przekazała kabinę prysznicową, niestety rodziny nie było stać na jej zamontowanie. Dzięki społecznikom z Fabryki Dobra, którzy zawnioskowali o grant w wysokości 1000 zł, prace hydrauliczne aktualnie są realizowane. Gratulujemy i zachęcamy do obserwowania ciekawych działań elbląskiej Fabryki Dobra!

Akademia Przyszłości otrzymała grant w wysokości 1000 zł na zakup bojlera oraz grzejnika do remontowanej łazienki pana Andrzeja, który porusza się na wózku inwalidzkim. Warto podkreślić, że jeszcze kilka tygodni temu w domu nie było łazienki. Dzięki społecznikom znalazły się osoby, które ją remontują, finansują materiały budowlane lub przekazują potrzebne wyposażenie domu. Cenimy takich ludzi i życzymy zdrowia i dalszej chęci pomagania innym. O historii pana Andrzeja można przeczytać w artykule.

Dziękujemy społecznikom za ich pracę oraz tym, którzy pomagają im działać. Jak to zrobić?

Fundusz Grantowy to rodzaj elbląskiej skarbonki, do której wspólnie zbieramy pieniądze, i z której finansujemy działania społeczne elblążan. Stowarzyszenie ESWIP przekazuje do Funduszu wszystkie pieniądze z 1%, darowizny od naszych darczyńców, a także dochód ze sklepu charytatywnego Pod Cisem. Naszym marzeniem jest, aby było to stałe, zasobne i przyjazne źródło finansowania różnych potrzeb, działań, pomysłów elblążan. Pomóż nam w tym!

arch. ESWIP

Prosimy wszystkich, których idea pomagania innym i tworzenia „elbląskiej skarbonki” jest bliska, o 1% swojego podatku na numer KRS 0000001316 lub dowolną wpłatę na konto Funduszu Grantowego Stowarzyszenia ESWIP: 20 1600 1462 1025 2272 1000 0006. Istnieje również opcja szybkiego przelewu PayU. (kliknij) Prosimy również o przekazywanie darowizn rzeczowych do sklepu charytatywnego Pod Cisem przy ul. Stawidłowej 3, a także robienia tam zakupów. Dochód ze sprzedaży przeznaczamy na Fundusz Grantowy. Dziękujemy wszystkim, którzy zasilają finansowo Fundusz Grantowy Stowarzyszenia ESWIP. Dzięki Wam możemy wspierać działania społeczne elblążan.

--- artykuł promocyjny ---