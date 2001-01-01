 Elbląski Park Technologiczny - przestrzeń dla Twojego biznesu i innowacji

Elbląski Park Technologiczny to miejsce wspierające rozwój przedsiębiorczości, innowacyjnych projektów i lokalnych inicjatyw gospodarczych. Powstał z myślą o przedsiębiorcach, startupach oraz firmach, które poszukują inspirującego otoczenia do prowadzenia działalności oraz wdrażania nowych rozwiązań. Zobacz zdjęcia.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku, Elbląski Park Technologiczny oferuje wolne powierzchnie biurowe i magazynowe, dostosowane do wymagań różnorodnych branż.

Biura i magazyny na miarę potrzeb

Elbląski Park Technologiczny oferuje nowoczesne i komfortowe biura, zaprojektowane z myślą o profesjonalnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Na chwilę obecną w ofercie znajdują się biura o zróżnicowanej powierzchni (22,7 m2, 40,8 m2, 38,50 m2, 117,5 m2), co pozwala na ich indywidualne dopasowanie do profilu działalności najemcy, zarówno dla małych zespołów, jak i rozwijających się firm poszukujących większych przestrzeni. Biura są w pełni umeblowane i wyposażone w niezbędną infrastrukturę, zapewniającą komfort pracy.

Dodatkowo, Elbląski Park Technologiczny oferuje funkcjonalne powierzchnie magazynowe, stanowiące praktyczne uzupełnienie oferty biurowej.

Coworking i sala VIP

Dla osób pracujących projektowo lub preferujących elastyczny model pracy przygotowaliśmy strefę coworkingu. To doskonała przestrzeń do wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów i budowania nowych pomysłów. Ponadto do dyspozycji naszych gości dostępna jest sala VIP, prestiżowe miejsce do spotkań biznesowych na najwyższym poziomie.

Laboratoria - innowacje na wyciągnięcie ręki

Elbląski Park Technologiczny oferuje dostęp do nowoczesnych laboratoriów, które wspierają rozwój nowych technologii i badań. Dzięki nim firmy mogą prowadzić testy, wdrażać innowacyjne rozwiązania oraz korzystać z profesjonalnego zaplecza naukowego.

Atuty Elbląskiego Parku Technologicznego

Co sprawia, że warto wybrać EPT?

Nowoczesne sale konferencyjne - doskonałe do organizacji szkoleń, spotkań i wydarzeń branżowych.

Doradztwo biznesowe - wsparcie ekspertów w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa.

Preferencyjne ceny najmu - atrakcyjne warunki dla startupów i firm prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną.

Szkolenia i warsztaty - bogata oferta wydarzeń podnoszących kompetencje i sprzyjających networkingowi.

Laboratoria badawcze - zaplecze technologiczne wspierające rozwój nowych produktów i usług.

Zainwestuj w przyszłość w EPT

Elbląski Park Technologiczny to nie tylko powierzchnie biurowe i magazynowe. To przede wszystkim społeczność ludzi z pasją, wsparcie w rozwoju biznesu i inspirujące miejsce do tworzenia innowacyjnych projektów.

Zapraszamy do kontaktu: tel. 55 239 34 67 lub e-mail: biuro@ept.umelblag.pl

Zachęcamy do odwiedzenia Elbląskiego Parku Technologicznego, aby osobiście przekonać się o zaletach naszej oferty i możliwościach, jakie stwarzamy dla rozwoju Twojego biznesu.

Sprawdź dostępne powierzchnie i dołącz do firm, które rozwijają się razem z nami!