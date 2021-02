Elektryczna przecinarka - jakie są rodzaje i dlaczego warto ich używać?

Każdy, kto kiedyś korzystał z elektrycznych przecinarek, wie jak wygodne, precyzyjne i wydajne są to urządzenia. Elektryczne przecinarki mają wiele niezaprzeczalnych zalet. Doskonale sprawdzają się podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych, umożliwiają cięcie nawet bardzo twardych materiałów, są wydajne i trwałe. Wśród nich znaleźć można zarówno modele do cięcia na mokro, jak i na sucho, przeznaczone do glazury, terakoty, marmuru, betonu, cegły, ale nie tylko.

Przecinarki elektryczne - dlaczego warto ich używać?

Rodzaj wykorzystywanego w przecinarkach zasilania pozwala podzielić te urządzenia na trzy kategorie. W sklepach dostępne są przecinarki ręczne, spalinowe i elektryczne. Jednak to te ostatnie wykorzystywane są do cięcia nawet najtwardszych materiałów. Przecinarki elektryczne są bardzo wytrzymałe i pozwalają zachować ciągłości pracy. Są także zdecydowanie wygodniejsze podczas długiego użytkowania. Wiele urządzeń ma wbudowany system chłodzenia, który zapobiega przegrzewaniu się przecinarki. Dzięki czemu cięcia można wykonać dużo szybciej, bez niepotrzebnych przestojów, co skraca do minimum czas potrzebny na wykonanie pracy. Ruchome głowice i ograniczniki przymiaru zapewniają wysoką precyzję cięcia. Urządzenia te w przeciwieństwie do przecinarek ręcznych umożliwiają cięcie pod kątem nawet 45o. To szczególnie przydatna funkcja, zwłaszcza gdy konieczne jest docięcie płytki do narożnika.

Przecinarki elektryczne to profesjonalne urządzenia, które z reguły wykonane są z wysokiej jakości materiałów, dlatego kupując je raz, możesz z nich korzystać przez wiele lat. Urządzenia te różnią się między sobą wymiarami, dzięki czemu sprawdzą się podczas docinania zarówno tych większych, jak i mniejszych elementów. Nawet największe przecinarki z łatwością przetransportujesz przy pomocy kółek oraz wygodnych uchwytów.

Przecinarka elektryczna - najważniejsze parametry

Podczas zakupu przecinarki elektrycznej warto zwrócić uwagę na takie parametry, jak moc silnika urządzenia, prędkość obrotową, głębokość i długość cięcia oraz średnicę tarczy. To m.in. od mocy silnika zależy, jak twardy materiał będzie można przeciąć daną przecinarką. Tak samo ważna jest głębokość i długość cięcia oraz średnica tarczy, które wpływają na szybkość pracy i jej komfort. Niektóre modele przecinarek zostały wyposażone w tarcze z regulacją wysokości oraz lasery do wyznaczania linii cięcia.

Rodzaje przecinarek elektrycznych

Przecinarki można podzielić także ze względu na rodzaj ciętego materiału. Wyróżniamy wśród nich przecinarki:

- uniwersalne - wyposażone w wielofunkcyjne ostrza, przeznaczone do materiałów o niezbyt twardej powierzchni;

- do styropianu - pozwalają uzyskać gładkie i naprawdę równe krawędzie;

- do drewna - umożliwiają cięcie nawet dużych drewnianych elementów; z reguły mają formę narzędzi stołowych;

- do metalu - zapewniają dużą precyzję cięcia, dzięki zastosowaniu stabilizującego stelaża;

- do glazury - sprawdzają się do nawet bardzo dużych płytek; pozwalają ciąć w linii prostej, pod kątem oraz wycinać zaokrąglone kształty;

- do rur - idealne do przecinania twardych elementów;

- do asfaltu - umożliwiają wykonanie głębokich nacięć w nawet bardzo twardych materiałach; przyspieszysz ich pracę, montując podwójne tarcze.

Przecinarki elektryczne można podzielić również na urządzenia do cięcia na sucho i mokro. Przecinarki do cięcia na mokro zapobiegają unoszeniu się pyłu podczas obróbki materiału, a woda z pojemnika, chłodzi rozgrzane ostrze.

Przecinarki elektryczne mogą mieć także różną konstrukcję i rodzaje ostrzy. Można znaleźć wśród nich:

- przecinarki tarczowe - najczęściej wykorzystywane na budowach; ich ostrze napędzane jest za pomocą łańcucha;

- przecinarki taśmowe - idealne do wszystkich cięć, w których liczy się wysoka precyzja; wyposażone w brzeszczot tnący oraz profesjonalny system elektroniczny;

- przecinarki plazmowe - nowoczesne rozwiązanie wykorzystujące do cięcia plazmę; są bardzo uniwersalne, dzięki regulacji temperatury cięcia, która umożliwia pracę z różnymi materiałami i powierzchniami;

- przecinarki wodne - umożliwiają cięcie materiału wodą; nie przegrzewają się.

Elektryczne przecinarki to profesjonalne narzędzia, które umożliwiają cięcie bardzo zróżnicowanych powierzchni. Szczególnie często używają ich glazurnicy i budowlańcy. Urządzenia pozwalają uzyskać precyzyjne i wyjątkowo estetyczne cięcia.

