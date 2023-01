 Faktoring a kredyt dla firmy? Co wybrać?

Faktoring to jeden ze sposobów na uzyskanie płynności finansowej firmy. Jak sama nazwa wskazuje, ma wiele wspólnego z wystawianiem faktur. O co jednak dokładnie w nim chodzi? Odpowiadamy na pytanie, czym jest faktoring i kiedy warto się na niego zdecydować!

Na czym polega faktoring?

Co to jest faktoring i do czego służy? Jest to umowa finansowa pomiędzy instytucją finansową (faktorem) a małą lub średnią firmą (klientem). Faktor nabywa wierzytelności handlowe lub należności od firmy klienta po obniżonej cenie. W praktyce więc firma skupuje długi lub fakturę od innej firmy. W tym zakupie należności są dyskontowane, aby umożliwić kupującemu osiągnięcie zysku po uregulowaniu długu. Faktoring przenosi własność rachunków na inną stronę, która dochodzi następnie roszczeń.

Faktoring uwalnia pierwszą stronę długu za kwotę niższą niż całkowita kwota, a tym samym zapewnia jej kapitał obrotowy do dalszego handlu, podczas gdy kupujący lub faktor ściga dług za pełną kwotę i zyski, gdy jest spłacony. Faktor jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowych opłat, zwykle niewielkiego procentu, po uregulowaniu długu. Faktor może również zaoferować zadłużonemu dyskonto.

Faktoring bardzo często stosowany jest przez mniejsze firmy, zwłaszcza przez eksporterów, którzy chcą w ten sposób przyspieszyć przepływy pieniężne. Dzięki temu zyskują możliwość wystawienie do 80% wartości faktury sprzedaży w momencie dostawy towaru oraz w momencie wystawiania faktury sprzedaży.

Faktoring a kredyt - najważniejsze różnice

Zawarcie umowy faktoringowej jest zdecydowanie szybsze niż np. oczekiwanie na decyzję o otrzymaniu kredytu bankowego, ponieważ opiera się na innych kryteriach. Istotną cechą faktoringu jest brak obowiązku ustanawiania zabezpieczeń rzeczowych, tutaj zabezpieczeniem są faktury (należności) oraz weksel. Jeśli faktura nie zostanie zapłacona przez odbiorcę, skutkuje to reakcją prawną ze strony faktora, który wzywa dłużnika do zapłaty.

Co jednak kiedy następuje odmowa zapłaty? W takim przypadku na wniosek przedsiębiorcy możliwe jest wszczęcie windykacji. Faktoring działa więc na zupełnie innych zasadach niż zwykły kredyt dla firm. Z pozoru może nieco przypominać kredyt kupiecki. Czym się różni?

Faktoring a kredyt kupiecki to zupełnie inne rozwiązania. Kredyt kupiecki to po prostu umowa pomiędzy sprzedawcą a kupującym, która polega na wyrażeniu zgody na otrzymanie zapłaty po terminie dostawy produktu lub usługi. Wszystkie warunki kredytu, takie jak m.in. kwota czy termin spłaty, potwierdzane są w umowie. Nie ma więc mowy o skupowaniu wierzytelności.

Jeszcze inna kwestia to faktoring a kredyt obrotowy. W tym przypadku nie ma zbyt wielu podobieństw. Kredyt obrotowy najczęściej funkcjonuje jako odnawialna linia kredytowa w rachunku bieżącym. Może to być również jednorazowa pożyczka, której kapitał i odsetki spłacamy z każdą ratą.

Wady i zalety faktoringu i kredytu. Porównanie

Faktoring ma swoje zalety, jak również wady. Co zaliczyć można do tych pierwszych?

- Pozwala zrealizować krótkoterminowe potrzeby finansowe : korzystając z tego rozwiązania, firmy pokrywają liczne wydatki operacyjne, takie jak wypłata wynagrodzeń, rozliczanie rachunków, płatności na rzecz wierzycieli , zakup zapasów itp.

- Zapewnia płynność finansową: umożliwia firmom zamianę należności z tytułu dostaw i usług na gotówkę w sytuacjach awaryjnych.

- Zwiększa kapitał obrotowy: gdy firmom zabraknie kapitału obrotowego, mogą szybko pozyskać dodatkowe fundusze.

- Brak konieczności posiadania zabezpieczenia:: faktor udziela środków w zamian za należności, firma klienta nie jest więc zobowiązana do składania żadnych zabezpieczeń.

- Łatwa dostępność: w porównaniu z kredytami dla firm faktoring jest łatwiejszy w uzyskaniu. Pożyczki biznesowe wymagają zbadania dokładnej historii i zdolności kredytowej.

Faktoring ma również pewne wady, których nie można przeoczyć.

- Przede wszystkim zmniejsza marżę zysku dla firm klientów.

- Decyzja faktora zależy od wiarygodności dłużników.

- Faktor ma do czynienia bezpośrednio z dłużnikiem (klientem), co może utrudniać relacje między firmą klienta a dłużnikiem (klientem).

Faktoring a kredyt dla firmy - na co się zdecydować?

Faktoring to szybki sposób na pozyskanie środków dla firmy, ale w przeciwieństwie do pożyczek dla firm kontrola jest mniejsza. Przedsiębiorstwa pozyskują natychmiastową gotówkę bez żadnych zabezpieczeń. Faktor przejmuje pieczę nad fakturami (należnościami). Warto mieć jednak na względzie, że w przypadku faktoringu z regresem odpowiedzialność ponownie spada na klienta, jeśli dłużnik nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Dobrze jest więc zastanowić się nad tym rozwiązaniem. Z pewnością nie będzie ono dla każdego. W wielu przypadkach rozsądniejszym wyborem może okazać się kredyt obrotowy.

Faktoring polecany jest szczególnie małym i średnim firmom, których głównymi zaletami są wiarygodni i sprawdzeni odbiorcy. Nie jest to raczej rozwiązanie dla większych firm, które mogą pochwalić się pozytywną historią kredytową.

Koszt faktoringu a kredytu bankowego

Kredyt a faktoring to wybór rozpatrywany najczęściej pod kątem kosztów. Ile zatem kosztuje faktoring? Znaczną częścią rynku faktoringowego w Polsce jest ten udzielany przez faktorów bankowych. Ich sposób naliczania kosztów usługi składa się z trzech elementów: WIBOR-u, marży oraz tzw. prowizji operacyjnej. Faktorzy bankowi w obliczaniu kosztów faktoringu uwzględniają zwykle WIBOR 1m lub 3m. Marża wynosi z kolei najczęściej od 0,5% do 3%. Prowizja jest zaś naliczana od wysokości faktury. Bywa, że dochodzą do tego też kolejne koszty, jak chociażby opłata za niewykorzystany limit czy opłata za przyjęcie ryzyka.

Koszty kredytu gotówkowego są zazwyczaj niższe niż faktoringu. W tym przypadku pod uwagę wziąć należy głównie odsetki i prowizję, choć oczywiście wiele zależy od wybranej oferty.

Faktoring może być dobrym wyborem, szczególnie dla małych i średnich firm, ponieważ pozwoli im zachować płynność finansową i opłacić na bieżąco różne zobowiązania. Nie w każdym przypadku okaże się jednak optymalnym rozwiązaniem, o czym warto pamiętać.