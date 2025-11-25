 Furgonetka Punkt w Elblągu - Twoje centrum paczek z usługami InPost, DHL, DPD, FedEx i wielu innych!

Masz paczkę do wysłania lub czekasz na przesyłkę od kuriera? Wpadnij do Furgonetka Punkt przy ul. Ogólnej 21A w Elblągu - tutaj wszystko załatwisz wygodnie i od ręki!

W codziennym pośpiechu nawet tak prosta sprawa jak nadanie paczki potrafi sprawić kłopot. Drukarka odmówiła posłuszeństwa? Nie było Cię w domu, gdy kurier DHL próbował doręczyć paczkę? Na szczęście w Elblągu jest miejsce, które ułatwia życie wszystkim, którzy wysyłają lub odbierają przesyłki - Furgonetka Punkt

Paczka w dobrych rękach

Furgonetka Punkt przy ul. Ogólnej 21A w Elblągu to nie tylko punkt nadawczy. To miejsce, w którym możesz nadać lub odebrać swoją paczkę, gdy np. kurier InPost lub kurier DPD nie zastał Cię w domu. Wystarczy przekierować przesyłkę do Punktu Furgonetka - będzie tam na Ciebie czekać.

To ogromna wygoda, bo nie musisz już dopasowywać się do godzin dostaw. Odbierasz wtedy, kiedy Ci pasuje - po pracy, po zakupach czy w drodze do domu.

Wysyłasz? Zrób to raz, a dobrze

Nie masz kartonu? Nie wiesz, jak zapakować coś delikatnego? A może nie jesteś pewien, który kurier dowiezie przesyłkę najszybciej i najtaniej? W Furgonetka Punkt możesz liczyć na fachową pomoc - doradzimy, jak zapakować paczkę, dobierzemy właściwe opakowanie i podpowiemy, który kurier będzie najszybszy i najtańszy.

Na miejscu dostępne są usługi największych przewoźników: DHL, DPD, InPost, FedEx, UPS, GLS, Pocztex, Orlen Paczka i wielu innych. Nie musisz znać wszystkich opcji ani porównywać cen - po prostu powiedz, dokąd ma trafić paczka, a pracownik Punktu doradzi Ci najlepsze rozwiązanie.

💡 Często drukujemy też etykiety dla Klientów - wystarczy, że wyślesz ją do nas mailem, a my przygotujemy wszystko na miejscu

Dla firm i dla osób prywatnych

Wysyłasz prezent dla bliskich? Dokumenty do biura? A może paczkę do klienta z Twojego sklepu online? Furgonetka Punkt Elbląg obsługuje zarówno osoby prywatne, jak i lokalne firmy. To idealne rozwiązanie także dla sprzedawców internetowych - np. z Allegro - którzy chcą uprościć codzienną logistykę i zaoszczędzić czas.

Dwa wygodne sposoby na wysyłkę lub zwrot zakupów

W Furgonetka Punkcie masz wybór:

Przynieś przedmiot lub gotową paczkę - zapakujesz ją na miejscu i zamówisz transport w wybranej firmie kurierskiej.

Zamów kuriera online - np. na furgonetka.pl, a następnie zostaw paczkę w Punkcie. Kurier odbierze ją stąd bez konieczności czekania w domu.

Ty decydujesz, jak chcesz to załatwić!

Parking, godziny i lokalizacja - wszystko, jak trzeba

📍 Furgonetka Punkt Elbląg

ul. Ogólna 21A, 82-300 Elbląg

🕗 Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 10:00-18:00

tel. 799871635

email: punktelblag@furgonetka.pl

Na miejscu czeka wygodny darmowy parking, więc możesz spokojnie podjechać, nadać lub odebrać paczkę i ruszyć dalej.

Sprawdź jak dojechać

Dlaczego warto?

Bo w Furgonetka Punkcie zrobisz to szybciej, taniej i bez zbędnego kombinowania. Nie tracisz czasu na porównywanie ofert, drukowanie dokumentów czy szukanie kartonu. Wszystko masz w jednym miejscu - z pomocą doświadczonego, uśmiechniętego pracownika.

Przyjdź i przekonaj się sam!

Furgonetka Punkt Elbląg to miejsce stworzone z myślą o mieszkańcach - praktyczne, przyjazne i zawsze pomocne. Wpadnij przy okazji, nadaj lub odbierz paczkę i przekonaj się, że wysyłka może być naprawdę prosta.