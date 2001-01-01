Zakup używanego samochodu nie zna teraz ograniczeń przestrzennych. Możesz kupić używany samochód online bez wychodzenia z domu. Zostanie on dostarczony do Twojego miasta tak, jak dostarczane są inne towary. PLC Auction łączy oferty z różnych aukcji i krajów na jednym rynku online.

Zalety aukcji online są oczywiste, ale i tak o nich wspomnimy:



Asortyment. Możliwość zakupu samochodów wszystkich marek i modeli, w tym konfiguracji dostępnych tylko w niektórych krajach.



Koszt. Cena samochodu boo za granicą może być znacznie niższa niż w Twoim kraju. Powodem jest specyfika funkcjonowania rynku, system podatkowy, konkurencja itp.



Zakup online. Ty wybierasz samochód, a wszystkie pozostałe etapy, w tym dostawa i formalności, są przeprowadzane przez firmę pośredniczącą.







Gdzie korzystnie kupić samochód?

Przyjrzyjmy się najpopularniejszym wtórnym rynkom samochodowym:



USA;



Korea;



ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE;



Niemcy;



Francja.







USA.

Lider pod względem oferty na wtórnych rynkach samochodowych. W żadnym innym kraju na świecie nie ma takiej obfitości pojazdów dostępnych na północnoamerykańskich rynkach samochodowych. Koszt samochodów używanych jest również jednym z najniższych. Wymieńmy główne zalety samochodów używanych z USA:



Koszt. Cena używanych samochodów w USA jest niższa niż cena podobnych samochodów w innych krajach. Wynika to z polityki celnej i dużej podaży. Ponadto, po tym jak samochód opuści salon, jego wartość spada o 20%, a w ciągu następnego roku spada o kolejne 10%. Na aukcjach jest duża liczba pobitych samochodów, dla których wystąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe. Ich właściciele otrzymali płatności, a firma ubezpieczeniowa sprzedaje pojazd na aukcjach. Większość samochodów ma niewielkie uszkodzenia, których naprawa zajmie minimum czasu i pieniędzy.



Asortyment. Aukcje internetowe w Stanach Zjednoczonych oferują samochody wszystkich typów i modeli.



Sprzedaż wiązana. Dla amerykańskiego konsumenta wyposażenie jest jednym z najważniejszych kryteriów wyboru. Producenci samochodów nieustannie walczą o miejsce w słońcu, więc sprzedają samochody z maksymalnym wyposażeniem. Nawet w podstawowych wersjach samochody są wyposażone w klimatyzację, system multimedialny, system alarmowy, pełny pakiet elektryczny, parktronikę.



Stan techniczny. Samochody Boo w USA nawet z dużym przebiegiem pozostają w doskonałym stanie technicznym, co tłumaczy się dobrymi warunkami drogowymi i regularnymi przeglądami w autoryzowanych centrach.



Pełne informacje o samochodzie. Korzystając z kodu VIN, można uzyskać kompleksowe informacje na temat historii eksploatacji pojazdu, w tym przeglądów, wypadków itp.







Korea

Południowokoreański rynek motoryzacyjny jest zorientowany głównie na konsumentów krajowych, więc jego produkty są zawsze interesujące dla użytkowników z innych krajów. Rynek wtórny charakteryzuje się następującymi zaletami:



szeroki zakres bez ograniczeń co do marek, modeli, typu układu napędowego;



doskonały stan techniczny samochodów na aukcjach, co wynika ze stylu jazdy koreańskich kierowców, jakości i regularnego serwisowania, jakości paliwa i dróg;



kontrole kradzieży pojazdów, pełna należyta staranność prawna;



szeroką gamę sprzętu niedostępnego w innych krajach.







Kolejną ważną zaletą koreańskich samochodów jest fabrycznie montowane wyposażenie gazowe cylindrów, które produkowane jest zgodnie z technologią LPI piątej generacji. W przeciwieństwie do klasycznych systemów, wtrysk gazu odbywa się w nich do kolektora, z pominięciem etapu odparowania. Gwarantuje to całkowite i wydajne spalanie paliwa.

Instalacja systemu dystrybucji gazu w fabryce gwarantuje niezawodne i długotrwałe działanie elektrowni. Główne zalety samochodów na gaz z Korei:



wysoka moc układu napędowego;



uruchamianie silnika w niskich temperaturach;









układ napędowy rzadziej wymaga konserwacji;



Zmniejsza obciążenie układu tłokowego, a silnik pracuje ciszej;



mniej toksycznych emisji.







ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE

Mieszkańcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich aktywnie korzystają z prywatnych pojazdów silnikowych. Wynika to w dużej mierze z wysokiego poziomu zamożności, dostępności pojazdów i materiałów eksploatacyjnych. Innym powodem jest słabo rozwinięta sieć transportu publicznego - w niektórych regionach własny samochód jest koniecznością. Podróżowanie taksówką jest znacznie droższe niż koszty eksploatacji własnego transportu.

Samochody w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są wymieniane dość często - co 2-3 lata. Ponieważ na rynku wtórnym pojawia się duża liczba pojazdów w dobrym stanie, ich koszt jest dość niski. Jest to okazja do zakupu samochodu w dobrym stanie za niewielką kwotę.

Ponadto w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest wiele samochodów klasy premium. Drogi w kraju są bardzo wysokiej jakości, a materiały eksploatacyjne i paliwo są wysokiej jakości, co spowalnia zużycie pojazdów.

Niemcy

Rynek wtórny w Niemczech jest bogaty i zróżnicowany, ale przede wszystkim interesują nas produkty niemieckiego przemysłu samochodowego. To właśnie tutaj można kupić prawdziwe "Niemce", które słyną z niezawodności i komfortu, a także samochody klasy premium za niewielkie pieniądze. Zdefiniujmy główne zalety zakupu niemieckiego samochodu:



Pedantyczny we wszystkim, łącznie z obsługą. Niemcy zwracają uwagę na szczegóły, kochają porządek i dbają o swoje samochody. Jest to jeden z powodów doskonałego stanu samochodów z Niemiec. Do serwisowania samochodów wykorzystywane są autoryzowane stacje obsługi, dzięki czemu przeglądy przeprowadzane są regularnie i sprawnie.



Umiarkowany klimat. Sprzyjający klimat w połączeniu z dobrymi drogami to kolejny powód, dla którego samochody pozostają w doskonałym stanie przez długi czas. Umiarkowany klimat sprawia, że samochód jest mniej podatny na korozję, a dobre nawierzchnie dróg zmniejszają zużycie podwozia.



Szeroki wybór ofert. Rynek wtórny obfituje w praktycznie nowe, lekko używane, a także ekskluzywne samochody sportowe i retro. Można tu kupić rozbite, uszkodzone samochody, które dość często wykorzystywane są jako "dawcy" części zamiennych. Niemcy są domem dla ponad 83 milionów ludzi i ponad 48 milionów zarejestrowanych samochodów.







Francja

Francuskie samochody mają ciekawy design, są dostępne do serwisowania w wielu europejskich miastach, a ich utrzymanie jest tańsze w porównaniu do wielu innych marek samochodów. Główną zaletą promowania samochodu z Francji: