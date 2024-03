 Gdzie szukać informacji o WIBOR?

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to wskaźnik referencyjny, który informuje nas o tym, jaka jest wysokość oprocentowania, na jaką banki udzielają sobie wzajemnie pożyczek. WIBOR pełni bardzo ważną funkcję na rynku finansowym, ponieważ służy do pomiaru ceny pieniądza na rynku finansowym.

Czym jest WIBOR?

Historia WIBOR sięga lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy polski system bankowy zaczął się modernizować i dostosowywać do międzynarodowych standardów. Jest to powszechnie stosowany wskaźnik referencyjny, który jest używany m.in. w umowach kredytowych, a także do ustalania oprocentowania produktów oszczędnościowych, tj. jak obligacje skarbowe lub korporacyjne.

Wskaźnik WIBOR jest administrowany przez GPW Benchmark, spółkę zależną Giełdy Papierów Wartościowych, która jest kontrolowana przez Skarb Państwa oraz Komisję Nadzoru Finansowego.

WIBOR jest wskaźnikiem zmiennym, którego wartość jest ustalana na fixingu, który odbywa się w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00. W fixingu biorą udział największe polskie banki.

Proces ustalania stawki WIBOR jest zgodny z prawem polskim i unijnym (Rozporządzenie BMR). Jest ściśle kontrolowany, dzięki czemu jest odporny na wszelkiego rodzaju manipulacje.

Aktualne, opóźnione i historyczne wartości wskaźnika WIBOR

Najważniejszym i jednocześnie bardzo wiarygodnym źródłem informacji o stopie referencyjnej WIBOR jest strona internetowa administratora WIBOR – www.gpwbenchmark.pl. Znajdziemy tam:

Dane aktualne (czyli dane w ciągu dnia lub dane w czasie rzeczywistym - real time), które są udostępnianie dystrybutorom informacji rynkowych oraz podmiotom rynku finansowego na zasadach komercyjnych. Informacje o danych aktualnych znajdziesz na: https://www.gpw.pl/dane-rynkowe. Dane opóźnione są publikowane w formie tabeli z opóźnieniem dwóch dni roboczych. Dane te są aktualizowane każdego dnia, w którym ustalana jest stawka WIBOR o godzinie 23.00. Dane za rok bieżący znajdziesz w zakładce: https://gpwbenchmark.pl/dane-opoznione. Dane historyczne są dostępne na stronie gpwbenchmark.pl w zakładce: https://gpwbenchmark.pl/roczne. Dane historyczne nie obejmują informacji o stawkach WIBOR za rok bieżący.

Informacje na temat WIBOR można znaleźć w też w innych źródłach, zarówno online, jak i offline. Oto kilka miejsc, gdzie znajdziesz informacji na temat tego wskaźnika:

- Strony internetowe banków, na przykład na stronach dotyczących produktów kredytowych lub oszczędnościowych.

- Na serwisach i portalach informacyjnych, które zajmują się tematyką biznesową i finansową.

- Czasopisma i magazyny branżowe.

Możesz korzystać z takich serwisów i czasopism, aby nie tylko śledzić zmiany wartości WIBOR na bieżąco, ale również poznać opinie ekspertów na temat jego zmian i wpływu na rynek.

