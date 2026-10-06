Gdzie zamówić najlepsze sushi w Warszawie: 5 popularnych miejsc, w których warto zamówić rolki

W Warszawie można znaleźć zarówno kompaktowe zestawy dla dwóch osób, jak i duże zestawy dla firmy. Dlatego wybierając rolki w Warszawie, warto zwrócić uwagę nie tylko na zdjęcie, ale także na skład, wagę, asortyment i warunki dostawy. Wyszukując hasło „najlepsze sushi w Warszawie”, łatwo znaleźć dziesiątki ofert, jednak serwisy różnią się znacznie formatem.

W selekcji znalazły się Roll Club, Sushi Story, 966 Sushi, Ninja Sushi i Sushi Icons. Porównano segment cenowy, zestawy, różnorodność menu, dostawę, odbiór osobisty oraz wygodę zamawiania online.

TOP 5 dostaw sushi w Warszawie

1. Klub Rollowy



Roll Club stawia na duże zestawy i menu mieszane. Ceny zestawów zaczynają się od około 149 zł, a oprócz rolek można zamówić wypieki, burgery sushi, frytki, sałatki, lunche i desery. Dostawa odbywa się strefowo, więc minimalna ilość i czas dostawy zależą od adresu. Odbiór osobisty jest objęty zniżką.

2. Historia sushi

Sushi Story zachwyca nie tylko zestawami, ale także bogatą ofertą dań na ciepło. W menu znajdziemy klasyczne i pieczone rolki, tempurę, zupy, WOK, burgery i roll dogi. Duże zestawy kosztują około 160-190 zł. Zamówienia można składać z dowozem i odbiorem osobistym.

3. 966 Sushi



W 966 Sushi stawiamy przede wszystkim na ryby i tradycyjne formaty sushi. Dostępne są philadelphia, nigiri, gunkan, sashimi, rolki fusion oraz rolki bez ryżu. Zestaw około 1 kg kosztuje około 160 zł. To propozycja dla osób zainteresowanych nie tylko rolkami z łososiem, ale również innymi rybnymi propozycjami.

4. Ninja Sushi

Ninja Sushi to restauracja z wyższej półki cenowej. Duże zestawy obejmują łososia, tuńczyka, węgorza, krewetki i inne owoce morza. Oprócz rolek, w ofercie znajdują się sushi, nigiri, gunkan, miski, zupy i przekąski. Dostępne są zamówienia online, z wyprzedzeniem oraz odbiór osobisty.

5. Ikony sushi



Sushi Icons oferuje wiele nowoczesnych formatów: rolki, sashimi, rolki ręczne, zapiekanki, burgery, miski, sałatki, desery i dania wegetariańskie. Zestawy zaczynają się od około 125-150 zł, a duże zestawy kosztują ponad 300 zł. Warunki dostawy zależą od regionu, możliwa jest płatność online i odbiór osobisty.

Porównanie dostaw sushi w Warszawie

Dostawa Segment cenowy Co się wyróżnia Klub Rollowy przeciętny duże zestawy, burgery sushi, frytki Historia sushi przeciętny WOK, zupy, tempura, gorące bułki 966 Sushi przeciętny sashimi, nigiri, gunkan Sushi powyżej średniej sieci z różnymi rodzajami ryb Ikony sushi przeciętny / powyżej przeciętnej rolki ręczne, miski, sashimi



Roll Club, Sushi Story, 966 Sushi i Sushi Icons oferują wiele zestawów w średnim segmencie cenowym. Ninja Sushi jest zazwyczaj droższe, zwłaszcza jeśli kupujesz duże zestawy z kilkoma rodzajami ryb i owoców morza. Jednak porównywanie cen sushi wyłącznie na podstawie wagi nie ma sensu: skład zestawu może się znacznie różnić.

Warunki dostawy zależą od adresu. Roll Club i Sushi Icons korzystają z systemu strefowego, a w innych usługach lepiej jest podać konkretny adres przed złożeniem zamówienia. Dostawa rolki różni się minimalną ilością, kosztem i czasem dostawy, dlatego warto porównać usługi w swojej okolicy.

Dla kogo przeznaczona jest każda dostawa?



Roll Club to propozycja dla osób zamawiających duże zestawy i dania mieszane. Sushi Story – jeśli chcesz dodać WOK lub dania na ciepło. 966 Sushi to propozycja dla osób poszukujących większej ilości sashimi i ryb. Ninja Sushi – dla droższych zestawów z owocami morza, a Sushi Icons – dla osób poszukujących szerokiego wyboru nowoczesnych formatów.

Ostatecznie, najlepsze sushi w Warszawie zależy od konkretnych wymagań. Ktoś potrzebuje dużego zestawu za umiarkowaną kwotę, ktoś potrzebuje więcej łososia lub sashimi, a ktoś potrzebuje wygodnej dostawy pod wskazany adres.

Wybierz format, który pasuje do Twojego budżetu i firmy, porównaj skład zestawów i warunki dostawy i zamów sushi w Warszawie, gdzie menu najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Niech zamawianie będzie wygodne, a rolki – dokładnie takie, jak lubisz.