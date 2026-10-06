Gdzie zamówić najlepsze sushi w Warszawie: 5 popularnych miejsc, w których warto zamówić rolki
W Warszawie można znaleźć zarówno kompaktowe zestawy dla dwóch osób, jak i duże zestawy dla firmy. Dlatego wybierając rolki w Warszawie, warto zwrócić uwagę nie tylko na zdjęcie, ale także na skład, wagę, asortyment i warunki dostawy. Wyszukując hasło „najlepsze sushi w Warszawie”, łatwo znaleźć dziesiątki ofert, jednak serwisy różnią się znacznie formatem.
W selekcji znalazły się Roll Club, Sushi Story, 966 Sushi, Ninja Sushi i Sushi Icons. Porównano segment cenowy, zestawy, różnorodność menu, dostawę, odbiór osobisty oraz wygodę zamawiania online.
TOP 5 dostaw sushi w Warszawie
1. Klub Rollowy
Roll Club stawia na duże zestawy i menu mieszane. Ceny zestawów zaczynają się od około 149 zł, a oprócz rolek można zamówić wypieki, burgery sushi, frytki, sałatki, lunche i desery. Dostawa odbywa się strefowo, więc minimalna ilość i czas dostawy zależą od adresu. Odbiór osobisty jest objęty zniżką.
2. Historia sushi
Sushi Story zachwyca nie tylko zestawami, ale także bogatą ofertą dań na ciepło. W menu znajdziemy klasyczne i pieczone rolki, tempurę, zupy, WOK, burgery i roll dogi. Duże zestawy kosztują około 160-190 zł. Zamówienia można składać z dowozem i odbiorem osobistym.
3. 966 Sushi
W 966 Sushi stawiamy przede wszystkim na ryby i tradycyjne formaty sushi. Dostępne są philadelphia, nigiri, gunkan, sashimi, rolki fusion oraz rolki bez ryżu. Zestaw około 1 kg kosztuje około 160 zł. To propozycja dla osób zainteresowanych nie tylko rolkami z łososiem, ale również innymi rybnymi propozycjami.
4. Ninja Sushi
Ninja Sushi to restauracja z wyższej półki cenowej. Duże zestawy obejmują łososia, tuńczyka, węgorza, krewetki i inne owoce morza. Oprócz rolek, w ofercie znajdują się sushi, nigiri, gunkan, miski, zupy i przekąski. Dostępne są zamówienia online, z wyprzedzeniem oraz odbiór osobisty.
5. Ikony sushi
Sushi Icons oferuje wiele nowoczesnych formatów: rolki, sashimi, rolki ręczne, zapiekanki, burgery, miski, sałatki, desery i dania wegetariańskie. Zestawy zaczynają się od około 125-150 zł, a duże zestawy kosztują ponad 300 zł. Warunki dostawy zależą od regionu, możliwa jest płatność online i odbiór osobisty.
Porównanie dostaw sushi w Warszawie
|
Dostawa
|
Segment cenowy
|
Co się wyróżnia
|
Klub Rollowy
|
przeciętny
|
duże zestawy, burgery sushi, frytki
|
Historia sushi
|
przeciętny
|
WOK, zupy, tempura, gorące bułki
|
966 Sushi
|
przeciętny
|
sashimi, nigiri, gunkan
|
Sushi
|
powyżej średniej
|
sieci z różnymi rodzajami ryb
|
Ikony sushi
|
przeciętny / powyżej przeciętnej
|
rolki ręczne, miski, sashimi
Roll Club, Sushi Story, 966 Sushi i Sushi Icons oferują wiele zestawów w średnim segmencie cenowym. Ninja Sushi jest zazwyczaj droższe, zwłaszcza jeśli kupujesz duże zestawy z kilkoma rodzajami ryb i owoców morza. Jednak porównywanie cen sushi wyłącznie na podstawie wagi nie ma sensu: skład zestawu może się znacznie różnić.
Warunki dostawy zależą od adresu. Roll Club i Sushi Icons korzystają z systemu strefowego, a w innych usługach lepiej jest podać konkretny adres przed złożeniem zamówienia. Dostawa rolki różni się minimalną ilością, kosztem i czasem dostawy, dlatego warto porównać usługi w swojej okolicy.
Dla kogo przeznaczona jest każda dostawa?
Roll Club to propozycja dla osób zamawiających duże zestawy i dania mieszane. Sushi Story – jeśli chcesz dodać WOK lub dania na ciepło. 966 Sushi to propozycja dla osób poszukujących większej ilości sashimi i ryb. Ninja Sushi – dla droższych zestawów z owocami morza, a Sushi Icons – dla osób poszukujących szerokiego wyboru nowoczesnych formatów.
Ostatecznie, najlepsze sushi w Warszawie zależy od konkretnych wymagań. Ktoś potrzebuje dużego zestawu za umiarkowaną kwotę, ktoś potrzebuje więcej łososia lub sashimi, a ktoś potrzebuje wygodnej dostawy pod wskazany adres.
Wybierz format, który pasuje do Twojego budżetu i firmy, porównaj skład zestawów i warunki dostawy i zamów sushi w Warszawie, gdzie menu najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Niech zamawianie będzie wygodne, a rolki – dokładnie takie, jak lubisz.