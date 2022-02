 Google Analytics - sprawdź, co możesz zyskać, korzystając z tego analitycznego narzędzia!

Być może słyszałeś o Google Analytics, ale nie korzystałeś jeszcze z możliwości tego internetowego narzędzia? Jeśli tak - czas nadrobić zaległości i zobaczyć, co możesz zyskać!

Nie da się budować silnej pozycji swojego biznesu online bez wiedzy na temat ruchu na stronie, czyli aktywności użytkowników, którzy odwiedzają naszą witrynę. Potrzeba wartościowych i miarodajnych danych odpowiadających na podstawowe pytania, żeby przyjąć strategię działania i skutecznie, krok po kroku, ją wdrażać. Google Analytics jest narzędziem, o którym musi pomyśleć każdy - bez wyjątku, kto prowadzi swoją witrynę internetową i chce, by była odwiedzana przez jak największą liczbę użytkowników. Ale nie o same wizyty tu chodzi, a o wartościowy ruch, czyli taki, który przynosi realne korzyści. No to zaczynamy!

Google Analytics - co to takiego?

Najprościej rzecz ujmując, to narzędzie pozwalające na dokładne analizowanie statystyk i zachowania użytkowników na stronie internetowej. Początki Google Analytics sięgają już 2005 roku, lecz to narzędzie z roku na rok jest rozwijane, stając się jeszcze lepszym i bardziej intuicyjnym rozwiązaniem, dostosowanym do zmieniającego się środowiska online. Najnowsza wersja - Google Analytics 4 umożliwia zbierać dane w oparciu o zdarzenia i monitoruje zachowania użytkowników nie tylko na statecznych stronach www, ale i aplikacjach.

Google Analytics - jakie dane można uzyskać?

Dzięki Google Analytics można dowiedzieć się wszystkiego, co istotne o ruchu na stronie. Dostępne są podstawowe informacje o użytkownikach, na przykład ilu z nich odwiedziło witrynę, sesjach i czasu ich trwania (działania podejmowane przez użytkowników), współczynniku odrzuceń (ilu użytkowników opuściło stronę, nie podejmując interakcji). Poza tym łatwo sprawdzić, w jaki sposób trafiają oni na stronę, gdzie mieszkają, w jakich godzinach ruch jest największy, z jakich urządzeń korzystają, odwiedzając naszą stronę, ilu z nich powróciło na witrynę itp.

Google Analytics - dowiedzmy się więcej na temat konkretnych możliwości

Wymienione informacje są absolutnie podstawowe, każdy może z nich korzystać i nie potrzeba do tego żadnej fachowej wiedzy. Niemniej, zawsze warto dostosować Google Analytics do własnych potrzeb, organizując własny panel informacyjny, tworzyć niestandardowe raporty z wybranymi danymi, analizować raporty itp.

Niezwykle ważne jest to, jak wielu użytkowników korzysta z naszej witryny w czasie rzeczywistym, dowiadując się, ile obecnie osób jest obecnie na stronie, skąd pochodzą, jak do nas trafiły (np. na jakie słowa kluczowe), jakie strony przeglądają itp.

Bardzo cenna jest też zakładka “Odbiorcy”, która - jak jej nazwa wskazuje - pozwala sprawdzić wszystko, co istotne o użytkownikach odwiedzających naszą witrynę. Dzięki niej dowiemy się, które tematy na stronie są najbardziej popularne, jakie interakcje są dokonywane, ile czasu średnio użytkownicy spędzają na stronie, z jakich urządzeń korzystają itp.

Kolejną istotną jest “Pozyskiwanie”, która odpowiada na pytanie, z jakich miejsc użytkownicy trafiają na naszą stronę. Dzięki niej możemy się przekonać, co przynosi najwięcej korzyści - czy linki zewnętrzne, wyszukiwanie organiczne, a może social media.

Zakładka “Zachowanie” odnosi się do unikalnych użytkowników - tego, jak dużo czasu spędzają w witrynie i jakie treści najczęściej wyszukują.

Ostatnia z nich “Konwersje” pozwala wyznaczyć strategiczne cele dla witryny, ale i ocenić ich realizację. W jej obszarze znajdziemy też podkategorię w sam raz dla sklepów internetowych. Ich właściciele mogą się przekonać, jak wypadają konkretne kampanie marketingowe.

Podsumowując, Google Analytics to absolutny must have dla każdego właściciela witryny. Dane, które dzięki temu narzędziu możemy uzyskać, są nie do przecenienia.