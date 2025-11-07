 HADM Gramatowski - Jedno miejsce. 5 marek. Tysiące możliwości.

Wybór samochodu to dziś decyzja, która łączy emocje, potrzeby i styl życia. Nie trzeba jednak przemierzać dziesiątek salonów, by znaleźć ten jeden, idealny model. Wystarczy odwiedzić HADM Gramatowski – Twoje Centrum Motoryzacji, gdzie pod jednym dachem czeka aż pięć renomowanych marek samochodowych: Škoda, Opel, Citroën, MG oraz Alfa Romeo.

Jedno miejsce. 5 marek. Tysiące możliwości.

Właśnie to hasło najlepiej oddaje ideę HADM Gramatowski.

To miejsce stworzone z myślą o każdym kierowcy – niezależnie od wieku, stylu życia czy potrzeb.

Rodzinna Škoda, miejski Citroën, dynamiczna Alfa Romeo, solidny Opel czy nowoczesne MG – wszystkie te marki łączy jedno: są dostępne w jednym miejscu, tu w Elblągu.

Dzięki temu każdy może porównać różne modele, przesiąść się z jednego auta do drugiego, poczuć różnicę, zanim podejmie decyzję.

To nie tylko wygoda, ale i oszczędność czasu – zamiast jeździć po różnych salonach, wystarczy odwiedzić HADM Gramatowski, gdzie czekają doradcy każdej marki, gotowi pomóc w wyborze samochodu dopasowanego do potrzeb, stylu i budżetu.

Motoryzacja dla każdego

HADM Gramatowski to więcej niż salon samochodowy – to centrum motoryzacji z prawdziwego zdarzenia.

Znajdą tu coś dla siebie zarówno kierowcy, którzy szukają ekonomicznego auta do miasta, jak i ci, którzy marzą o sportowej sylwetce i mocnym silniku.

Rodziny docenią przestrzeń i bezpieczeństwo modeli Škody czy Opla, młodzi kierowcy pokochają styl MG i Citroëna, a entuzjaści motoryzacji z charakterem odnajdą się za kierownicą Alfy Romeo.

Bez względu na to, czy jesteś doświadczonym kierowcą, czy dopiero odbierasz pierwsze prawo jazdy – w HADM Gramatowski zawsze znajdziesz coś dla siebie.

Bo to miejsce, w którym różne potrzeby spotykają się w jednym punkcie.

Profesjonalizm, zaufanie, pasja

Za sukcesem HADM Gramatowski stoją ludzie – doradcy, którzy od lat pomagają klientom w wyborze samochodów, słuchają, doradzają i dzielą się doświadczeniem.

To właśnie oni sprawiają, że zakup auta staje się przyjemnością, a nie obowiązkiem.

Każda rozmowa, każda jazda próbna i każde spotkanie w salonie ma ten sam cel – by klient wyjechał zadowolony i pewny swojego wyboru.

Elbląg ma swoje centrum motoryzacji

Nie trzeba jechać do dużego miasta, by znaleźć szeroki wybór, nowoczesne auta i kompleksową obsługę.

Wszystko to jest tutaj – w Elblągu, przy ulicy Warszawskiej 87.

HADM Gramatowski – Twoje Centrum Motoryzacji w Elblągu.

HADM Gramatowski

ul. Warszawska 87, Elbląg

www.hadm.pl