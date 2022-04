 HADM Gramatowski zaprasza na pierwsze rejsy w sezonie 2022 katamaranem HADMik i HADMówka

Już 29 kwietnia widzimy się na Starym Mieście i zaczynam rejsy! Nie może Was zabraknąć. Pływamy całą majówkę od 29 kwietnia do 3 maja, w godzinach 10:00-18:00. HADMik i HADMówka już w gotowości - czekają na pierwsze trasy z Wami.

Spędź majówkę aktywnie podczas rejsów ze sternikiem na naszych katamaranach. W okresie majówkowym przygotowaliśmy dla Was rejsy spacerowe po okolicznych wodach, gdzie będziecie mogli podziwiać piękno miasta z perspektywy rzeki.

Jest to idealny czas na zaproszenie najbliższych, rodziny, przyjaciół.. Na pewno każdy z rejsu wróci zrelaksowany i zadowolony i będzie chciał więcej…. A wtedy oprócz rejsów spacerowych w ofercie znajdziecie możliwość wyczarterowania prywatnie naszych jednostek wraz ze sternikiem. Możliwość zorganizowania imprez okolicznościowych, urodzin, zaręczyn, wieczorów panieńskich czy nawet spotkań biznesowych. Nasza załoga pomoże w organizacji i gwarantuję niezapomniane wspomnienia z rejsu.

Katamaran HADMik na swój pokład pomieści do 10 pasażerów natomiast HADMówka do 12, a zacumowana w porcie nawet do 33 pasażerów. Przeżyj niesamowite chwile z najbliższymi na naszych jednostkach.

Jak zawsze widzimy się na Starym Mieście na Bulwarze Zygmunta Augusta naprzeciwko Katedry elbląskiej.

Facebook: Rejsy Elbląg HADM Gramatowski

Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie:

www.rejsyelblag.pl

lub pod numerem tel.: 730066861.

Do zobaczenia na wodzie 😊

HADM Gramatowski

