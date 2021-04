HADMik i HADMówka - dwa ekskluzywne katamarany w Elblągu!

Pamiętacie katamarany HADMika i HADMówkę? Już od maja zobaczycie nasze piękne katamarany na elbląskich wodach. Aktywna forma spędzania wolnego czasu, a może zorganizowanie prywatnego czarteru? Z nami to możliwe! W ofercie znajdziecie czarter ekskluzywnych katamaranów. Flota składa się z dwóch jednostek pływających, HADMika oraz jego większej siostry HADMówki.

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy ofertę specjalną. Już teraz zapraszamy do rezerwacji niezapomnianych czarterów ze sternikiem w premierowych cenach: 11 osobowy HADMik 300zł/h oraz 13 osobowa HADMówka 400zł/h. Nasze katamarany zabiorą Was w niezapomniany rejs, m. in po pięknych wodach elbląskich, jak również po okolicznych akwenach. Czas spędzony na tych ekskluzywnych jednostkach pozwoli na spojrzenie na miasto Elbląg od strony, której do tej pory nie znaliście. Teraz czas na prezentacje jednostek! Jesteście ciekawi co wyróżnia HADMika i HADMówkę? A więc… HADMik i HADMówka cechują się przede wszystkim swoją stabilnością podczas żeglugi. Dzięki konstrukcji dwukadłubowej , nie odczuwamy wysokich fal, nieprzyjemnego “bujania”. Jest to idealne rozwiązanie dla osób z chorobą morską jak i tych wszystkich, którzy pragną komfortowo wypocząć na wodzie.

Katamaran HADMówka posiada dwa pokłady , dolny i górny. Na górnym tarasie możecie korzystać z pięknego słońca i podziwiać z góry otaczający nas krajobraz, zaś na pokładzie dolnym znajduje się zabudowa barowa, TV, nagłośnienie oraz oświetlenie LED.

Katamaran HADMik to idealna opcja dla osób szukających prawdziwych wrażeń. Ta dynamiczna i zwrotna jednostka w połączeniu z luksusowym wyposażeniem sprawia, że rejs HADMikem będzie niecodziennym przeżyciem.

Za sterami katamaranów siada wykwalifikowana kadra. Nasza załoga każdy rejs wykonuje z pasją, dzięki czemu jesteśmy pewni, że czas spędzony na pokładzie stanie się dla Was niezapomnianym przeżyciem.

Jeżeli ciekawi jesteście co jeszcze może Was zaskoczyć, zapraszamy na pokład naszych katamaranów.

Więcej informacji na: https://rejsy.hadm.pl/prywatne-czartery-jachtow-w-elblagu/

tel. 730 066 861



