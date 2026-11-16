Hiszpański bal, domowy luz czy impreza pod gwiazdami? Trzy pomysły Elblążan na Sylwestra 2026/2027

Miesiące przygotowań, poszukiwanie kreacji i odliczanie, które z roku na rok nabiera większego tempa. Sylwestrowa noc 2026/2027 zbliża się wielkimi krokami, a Elblążanie stają przed odwiecznym pytaniem: jak spędzić te wyjątkowe kilkanaście godzin, by z przytupem wejść w kolejny rok? Przyjrzeliśmy się trzem różnym podejściom do sylwestrowego szaleństwa.

1) Wielu Elblążan stawia na kameralne „domówki". Ale coraz rzadziej przypominają przesiadywanie przed telewizorem. Organizowane są wieczory tematyczne i domowe minidegustacje, gdzie każdy przygotowuje autorskie danie. To wybór dla tych, którzy cenią swobodę, brak sztywnego dress code'u i czas w gronie najbliższych. O północy elbląskie osiedla, od Zatorza po Zawadę, rozbłysną sztucznymi ogniami, a życzenia sąsiadów na klatkach schodowych na stałe wpisały się w klimat miejskiej, domowej nocy.

2) Niesłabnącą popularnością cieszą się eleganckie bale w Restauracjach. Tego roku przenieś się w serce gorącej Andaluzji i poczuj magię hiszpańskiej fiesty, wybierając Bal Sylwestrowy w Sali bankietowej Hotelu Młyn Aqua SPA. Liczy się moment, gdy o północy gasną światła, strzelają korki szampana, a sala wiruje w rytm energetycznych hitów. Równie ważna jest kuchnia – współczesne balowanie to coraz częściej podróż kulinarna, gdzie tradycyjne potrawy podawane są w nowoczesnych, zaskakujących formach. To noc pełna pasji, rytmu i smaków, która pozwoli Ci wejść w Nowy Rok z niesamowitą energią. Pokaz tańców latynoamerykańskich na żywo pełen emocji, ekspresji i stukotu obcasów przeniesie Cię na ulice Sewilli. A podczas warsztatów tańca pod okiem instruktorów postawisz swoje pierwsze latynoamerykańskie kroki. Nie musisz umieć tańczyć – wystarczy, że poczujesz ten impuls. A tuż obok czekać będzie fotobudka – zabierzesz ze sobą pamiątkowe kadry w hiszpańskich rekwizytach, do których z uśmiechem wrócisz po latach.

3) Sylwester pod gwiazdami na starówce: Dla osób kochających przestrzeń i energię tłumu naturalnym celem jest elbląska starówka oraz Bulwar Zygmunta Augusta. Po ubiegłorocznych zawirowaniach pogodowych, elblążanie z niecierpliwością wyczekują powrotu wielkiego, plenerowego świętowania. Sylwester miejski przyciąga tysiące mieszkańców, którzy ramię w ramię, tańczą przy setach znanych DJ-ów i muzyce na żywo. Największym atutem imprez pod gołym niebem jest niesamowite widowisko wizualne. Nowoczesne pokazy laserowe oraz zastosowanie cichej pirotechniki udowadniają, że można powitać Nowy Rok w spektakularny, a zarazem bezpieczny dla czworonogów sposób. Magia oświetlonych kamienic, zapach gorącej czekolady lub grzanego wina z pobliskich food trucków i wspólny, potężny okrzyk odliczania o północy sprawiają, że serce Elbląga bije tej nocy najgłośniej właśnie nad rzeką.

Bez względu na to, czy wybierzemy wygodną kanapę w gronie najbliższych, hiszpańską fiestę w eleganckiej sali balowej, czy szaloną zabawę w tłumie na bulwarze – portEl życzy wszystkim Elblążanom, aby noc przełomu lat 2026 i 2027 była dokładnie taka, jak sobie wymarzyli!