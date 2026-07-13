  Ideolo Pizza. Smak Italii znajdziesz nad rzeką Elbląg

Już wkrótce otwarcie pierwszego lokalu sieci Ideolo Pizza w Elblągu! Wyśmienitej pizzy ze składnikami ze słonecznej Italii będzie można spróbować przy ul. Warszawskiej 47a w kompleksie Porto Vista lub zamówić ją z dostawą do domu!

Fot. Ideolo Pizza

Otwarcie Ideolo Pizza w Elblągu odbędzie się 15 lipca. Od razu zaznaczmy, że od 15 do 19 lipca każda pizza 30 cm na cienkim cieście będzie kosztowała jedyne 20 zł (z odbiorem osobistym lub na miejscu). W menu na miłośników pizzy czekać będzie 40 jej rodzajów, od klasycznych Margherity czy Capricciosy, przez Salami Piccantne czy Truflową, po Nduję i Wegetariańską. Nie zabraknie propozycji dla miłośników ostrzejszych smaków, a także różnych wariantów pizza bianca. Do wyboru są pizze w rozmiarach ok. 30 i ok. 40 cm.

- Dobra pizza to nie tylko ciasto i sos. To sztuka, w której liczy się każdy szczegół – składniki, czas wyrastania ciasta i sposób wypieczenia. W Ideolo wierzymy, że to właśnie te drobiazgi tworzą smak, który zostaje w pamięci. Dbamy o każdy etap, dzięki czemu nasze dania są nie tylko smaczne, ale też wyjątkowe – czytamy na stronie Ideolo Pizza.

Dodajmy, że Ideolo Pizza to także doskonałe focaccie, sałatki, napoje. Na gości sieci pizzerii zawsze czekają atrakcyjne promocje, miła i profesjonalna obsługa, a nade wszystko doskonały smak włoskiej pizzy. W Elblągu lokal franczyzy ma rewelacyjną lokalizację nad rzeką Elbląg, o krok od elbląskiej starówki. Sprawdź też Ideolo Pizza na Facebooku.

Ideolo Pizza

Elbląg, Warszawska 47a

577 500 737

530 072 688