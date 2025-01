 Ile kosztuje sprowadzenie samochodu z USA? Kompleksowy poradnik dla kupujących

Koszt sprowadzenia auta z USA to gorący temat, szczególnie w kontekście tego, jak popularnym rozwiązaniem stał się import samochodów zza oceanu. Jeśli interesuje Cię ta kwestia, musisz wiedzieć o kilku rzeczach, które wpływają na ostateczną cenę takiej inwestycji. Z oczywistych względów nie jest to tylko kwota, jaką zapłacisz za sam pojazd. Ile kosztuje sprowadzenie auta z USA do Polski? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Jakie są koszty sprowadzenia auta z USA?

Import aut z USA stał się w ostatnim czasie bardzo popularny, co wynika przede wszystkim z atrakcyjnych cen samochodów na amerykańskim rynku. Jednak sprowadzanie aut z USA to nie tylko zakup pojazdu, o czym wiele osób zdaje się zapominać – to także wszelkie koszty związane z obsługą transakcji, transportem czterech kółek do Europy (auto musi przecież pokonać ocean!) czy ostatecznymi przeróbkami na miejscu.

Do kosztów sprowadzenia auta z USA dochodzą także opłaty podatkowe, których w żaden sposób nie można uniknąć – można je ewentualnie zmniejszyć, odbierając auto w porcie należącym do innego kraju (np. VAT jest niższy w Holandii i Niemczech niż w Polsce). I to właśnie od kosztów podatkowych zaczniemy.

Jaki jest koszt importu auta z USA – opłaty podatkowe

Na opłaty podatkowe składają się:

Cło – cło na samochody osobowe z USA wynosi 10% wartości celnej pojazdu. Dla samochodów ciężarowych (w tym pickupów) cło wynosi 22%, a dla motocykli 6%. Pojazdy zabytkowe, spełniające określone kryteria, mogą być zwolnione z cła. Warto zaznaczyć, że definicja pojazdu ciężarowego jest w przepisach celnych precyzyjnie określona i nie każdy pickup będzie do niej zaliczany.

– cło na samochody osobowe z USA wynosi 10% wartości celnej pojazdu. Dla samochodów ciężarowych (w tym pickupów) cło wynosi 22%, a dla motocykli 6%. Pojazdy zabytkowe, spełniające określone kryteria, mogą być zwolnione z cła. Warto zaznaczyć, że definicja pojazdu ciężarowego jest w przepisach celnych precyzyjnie określona i nie każdy pickup będzie do niej zaliczany. Akcyza – jest to podatek zależny od pojemności silnika. Dla aut z silnikami do 2000 cm³ akcyza wynosi 3,1% wartości celnej. Dla aut z silnikami powyżej 2000 cm³ wzrasta do 18,6%. Istnieją również stawki preferencyjne dla hybryd. Z tej opłaty zwolnione są auta elektryczne oraz motocykle.

– jest to podatek zależny od pojemności silnika. Dla aut z silnikami do 2000 cm³ akcyza wynosi 3,1% wartości celnej. Dla aut z silnikami powyżej 2000 cm³ wzrasta do 18,6%. Istnieją również stawki preferencyjne dla hybryd. Z tej opłaty zwolnione są auta elektryczne oraz motocykle. Podatek VAT – podatek od towarów i usług (VAT) w Polsce wynosi 23% i jest naliczany od sumy wartości celnej pojazdu, cła i akcyzy.

Ile kosztuje transport auta z USA?

Jaki jest koszt sprowadzenia auta z USA do Europy? Trzeba je jakoś przewieźć – najpierw do portu w Stanach, potem drogą morką do Europy i finalnie pod drzwi klienta w Polsce. Jaki jest zatem koszt transportu auta z USA?

Transport lądowy w USA: Koszt transportu zależy od odległości od miejsca zakupu do portu załadunku (np. Nowy Jork, Los Angeles, Savannah). Ceny wahają się od 250 do 1000 USD, w zależności od odległości i wybranej firmy transportowej.

Transport morski do Europy: Koszt transportu morskiego zależy od portu załadunku w USA i portu docelowego w Europie (np. Bremerhaven, Rotterdam). Ceny wahają się od 1000 do 2500 USD, w zależności od trasy, wielkości kontenera (cały kontener dla jednego auta lub współdzielony kontener) i sezonu.

Transport lądowy w Europie do Polski: Po dotarciu do portu w Europie samochód musi być przetransportowany do Polski. Koszt transportu lądowego zależy od odległości od portu do miejsca docelowego w Polsce i może wynosić od 1200 do 2500 zł.

Pozostałe opłaty

Nie tylko podatki i transport – do ostatecznych kosztów sprowadzenia auta z USA wliczają się także pozostałe opłaty. Co warto wiedzieć?

Opłaty dla domu aukcyjnego

Jeśli kupujesz auto na aukcji (np. Copart, IAAI), dom aukcyjny pobiera opłatę za obsługę transakcji. Zazwyczaj jest to procent od ceny sprzedaży, ale istnieją też opłaty stałe. Koszty te mogą wynosić od 500 do 1000 USD lub więcej, w zależności od domu aukcyjnego i wartości pojazdu.

Przelew i wysyłka dokumentów do USA

Z reguły są to niewielkie wydatki, ale warto mieć je na uwadze przy planowaniu budżetu. Koszty związane z przelewami międzynarodowymi oraz przesyłką dokumentów wynoszą zwykle 100-200 USD.

Koszt przeróbek technicznych auta

Samochody z USA często wymagają dostosowania do europejskich norm (homologacja), np. wymiana świateł (światła mijania, kierunkowskazy), lusterek, licznika (km/h zamiast mph). Koszt tych przeróbek jest różny i zależy od modelu auta. Może to być od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Obsługa transakcji przez firmę importerską

Profesjonalne firmy zajmujące się importem samochodów z USA oferują kompleksową obsługę obejmującą zakup auta, załatwienie niezbędnych formalności czy transportu. Koszt takiej usługi to zazwyczaj od 3000 do 5000 zł, w zależności od zakresu działań. Dzięki temu możesz zaoszczędzić czas i uniknąć formalnych problemów, które mogą pojawić się podczas samodzielnego sprowadzania auta.

Ile kosztuje import auta z USA – podsumowanie

Zastanawiasz się, jakie są koszty sprowadzenia auta z USA? Import samochodu z USA to złożony proces, który – jak widać – wiąże się z różnymi kosztami. Dokładne oszacowanie wszystkich wydatków jest kluczowe. Współpraca z doświadczoną firmą importerską, taką jak flycars.pl, może znacząco ułatwić ten proces i pomóc uniknąć nieprzewidzianych kosztów.

Chcesz poznać więcej szczegółów i zaplanować budżet pod import auta z USA? Skontaktuj się z firmą Flycars, zajmującą się sprowadzaniem aut dla klientów z Polski. Michał Migut, jeden z ich specjalistów, pomógł w przygotowaniu tego poradnika.