 Ile kosztuje wymiana sprzęgła w aucie i jak to sfinansować?

Nieprzewidziane awarie samochodu potrafią być prawdziwym utrapieniem dla domowego budżetu. Co zrobić w przypadku, gdy sprzęgło w aucie odmówi posłuszeństwa? Ile kosztuje jego wymiana i jak ją sfinansować?

Sprzęgło to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia pojazdów mechanicznych, w tym również samochodów osobowych. Komponent ten odpowiada za przenoszenie momentu obrotowego na skrzynię biegów. Z tego względu awaria sprzęgła powoduje, że samochód nie nadaje się do dalszej jazdy.

Sprzęgło — najczęstsze powody awarii

Zużycie poszczególnych elementów sprzęgła to standardowa część eksploatacji samochodu. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre, niepożądane działania przyspieszają jego zużycie. Negatywnie na stan tego komponentu wpływa częsta jazda na tzw. półsprzęgle. Co to oznacza? To powolne toczenie się samochodu, ze wciśniętym pedałem sprzęgła. To niestety częsta praktyka podczas poruszania się w korkach, która może znacząco przyspieszyć zużycie tego elementu.

Negatywny wpływ na eksploatację sprzęgła ma także dynamiczne ruszanie. Zbyt intensywne posługiwanie się przepustnicą znacząco zwiększa siły, które oddziałują na ten komponent. Kolejnym z popularnych błędów jest niewciskanie pedału sprzęgła do końca w momencie zmiany biegu. Skutkuje to nieprawidłowym odłączeniem napędu, co zwiększa ryzyko usterki zarówno sprzęgła, jak i skrzyni biegów.

Awarie sprzęgła objawiają się m.in. problemami z ruszeniem z miejsca, zmianą sposobu działania pedału sprzęgła czy tzw. ślizganiem się. Każda z tych okoliczności to dobry powód, aby odwiedzić warsztat.

Koszt wymiany sprzęgła — co się na niego składa?

Podstawowym kosztem wymiany sprzęgła jest zakup samego elementu. W starszych autach jego cena jest niższa, z racji na prostą konstrukcję. W nowszych samochodach często stosowane jest sprzęgło z układem dwumasowym. Za zakup takiego elementu możemy zapłacić niemałą sumę. Najdroższe są oczywiście sprzęgła sportowe i wyczynowe. W ich wypadku samo kupno komponentu wiąże się z wydatkiem rzędu kilku tysięcy złotych.

Szacując cenę wymiany sprzęgła, musimy też wziąć pod uwagę koszt robocizny. To opłata naliczana przez mechanika za czas przeznaczony na naprawę. Obecnie za jedną godzinę pracy (w zależności od regionu i renomy warsztatu) płaci się od 100 do niecałych 200 złotych. Demontaż i montaż nowego sprzęgła to dość czasochłonny proces. Wymaga on m.in. wyjęcia skrzyni biegów.

Jak sfinansować wymianę sprzęgła w samochodzie?

Wiemy już, że wymiana sprzęgła w aucie, potrafi być dużym wydatkiem. Nawet kilka tysięcy złotych zostawionych u mechanika, to już pokaźna suma, która może zachwiać domowym budżetem. Jak opłacić wymianę sprzęgła, gdy to odmówi posłuszeństwa?

Oszczędności — podstawowe rozwiązanie to skorzystanie z własnych oszczędności. To nie zawsze jest jednak możliwe. Nie każdy posiada wystarczająco dużą poduszkę finansową, by opłacić naprawy samochodu, wykorzystując posiadane pieniądze. Wtedy trzeba sięgnąć po inne sposoby.

— podstawowe rozwiązanie to skorzystanie z własnych oszczędności. To nie zawsze jest jednak możliwe. Nie każdy posiada wystarczająco dużą poduszkę finansową, by opłacić naprawy samochodu, wykorzystując posiadane pieniądze. Wtedy trzeba sięgnąć po inne sposoby. Kredyt samochodowy — rzadko spotykana opcja na rynku samochodowym. Takie kredyty to nic innego, jak płatność ratalna za naprawę. Są udzielane przez Autoryzowane Stacje Obsługi. Najczęściej za udzielenie kredytu odpowiada bank, który współpracuje z danym serwisem. Taka opcja wiąże się jednak z wysokim RRSO, przez co tego typu kredyty są w dużej mierze nieopłacalne.

— rzadko spotykana opcja na rynku samochodowym. Takie kredyty to nic innego, jak płatność ratalna za naprawę. Są udzielane przez Autoryzowane Stacje Obsługi. Najczęściej za udzielenie kredytu odpowiada bank, który współpracuje z danym serwisem. Taka opcja wiąże się jednak z wysokim RRSO, przez co tego typu kredyty są w dużej mierze nieopłacalne. Pożyczka bez zaświadczeń — po szybki zastrzyk gotówki w razie nagłej potrzeby można sięgnąć w Smartney. Wystarczy złożyć internetowy wniosek, używając jedynie niezbędnych danych, a następnie wybrać pożądaną kwotę i czas spłaty. Teraz już można cieszyć się zastrzykiem gotówki. Pieniądze trafiają na konta już w ciągu kilku minut po złożeniu wniosku.

--- artykuł sponsorowany ---