Inauguracja roku akademickiego EUH-E

Przeżyjmy to jeszcze raz! Inauguracja roku akademickiego 2020/2021, która odbyła się 5 października, była inna niż wszystkie. Zobacz zdjęcia.

To szczególnie ważne wydarzenie dla studentów I roku. Niestety z uwagi na towarzyszące okoliczności nie było z nami Gości, naszych Przyjaciół i Partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego. Również nie było wszystkich studentów, obecni byli tylko delegaci pierwszych semestrów studiów. Pozostali studenci mieli możliwość uczestniczenia w uroczystości online, która była transmitowana na żywo na głównej stronie www.euh-e.edu.pl oraz na Facebooku.

Władze Uczelni postanowiły, że uroczystość będzie miała miejsce w kameralnym gronie. Inauguracja jest jednym z istotniejszych wydarzeń w życiu Studenta.

- Mimo tej specyfiki chcemy, żeby ten dzień kojarzył się naszym studentom nie z pandemią, ale z czymś szczególnym, ważnym i wyjątkowym w życiu akademickim każdego żaka, choć kontakt z nami jest online – podkreśliła w swojej wypowiedzi Pani Prorektor ds. kształcenia - dr Izabela Seredocha, prof. EUH-E.

- Wszystkie znaki na niebie i w ministerstwie wskazują, że wykłady w semestrze zimowym odbędą się online. Jest to bardzo duże utrudnienie, zarówno dla kadry, jak i dla Was. Trudno zastąpić bezpośredni kontakt studenta i wykładowcy, nawet najlepszymi gadżetami elektronicznymi. Traktujmy tę sytuację jako tzw. „dopust Boży” i módlmy się o jak najszybsze wdrożenie szczepionki! Niestabilne czasy wywołując silny stres wzmagają agresję we wzajemnych ludzkich relacjach. Starajmy się więc trzymać nerwy na wodzy i nie powodować dodatkowych problemów. Każdy, nawet najbardziej trudny i złożony problem można rozwiązać jeśli w porę zostanie zasygnalizowany i przedstawiony odpowiednim władzom Uczeni – podkreślił Pan Rektor podczas swojego wystąpienia, dodając: Dlatego jest nieoceniona rola starosty i opiekuna roku. To są pierwsze osoby, które o istotnych problemach powinny informować Władze Uczelni. Jeżeli wykażemy maksimum dobrej woli we wzajemnych stosunkach to mimo faktycznie trudnej sytuacji wyjdziemy z niej bez większych strat, czego sobie i Wam życzę z całego serca – tymi optymistycznymi słowami zakończył wystąpienie Pan Rektor Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu dr Zdzisław Dubiella, prof. EUH-E.

Specjalnie dla Studentów I roku przedstawiono osoby, które pełnią istotne funkcje w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej i które każdy nowy student powinien znać. Jako pierwszy został przedstawiony Rektor Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej dr Zdzisław Dubiella, prof. EUH-E, następnie Prorektor ds. rozwoju uczelni dr Magdalena Dubiella-Polakowska, prof. EUH-E, Prorektor ds. studenckich – dr Anna Skuzińska. Pani Prorektor jest jednocześnie kierownikiem kierunku psychologia.

Następnie przedstawieni zostali dziekani poszczególnych wydziałów: Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. nauk med. Marek Grzybiak, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak, Prodziekan WNoZ dr n. med. Anna Tałaj, Prodziekan WAiNS dr Piotr Kulikowski.

Oprócz immatrykulacji i ślubowania studentów pierwszego roku, tradycją się stało nagradzanie najlepszych absolwentów EUH-E. Listy gratulacyjne i nagrody ufundowane przez Rektora EUH-E, Martę i Zbigniewa Irlik firmy kosmetycznej Oriflame, firmę Jurex. Art. biurowe i szkolne z siedzibą w Elblągu wręczono:

Pani Milenie Apa - absolwentce administracji II stopnia, Pani Klaudii Gapczyńskiej - absolwentce zarządzania I stopnia, Pani Marcie Zybińskiej - absolwentce pedagogiki I stopnia, Pani Monice Karczewskiej - absolwentce pielęgniarstwa II stopnia, Pani Magdalenie Litwin - absolwentce pielęgniarstwa II stopnia, Pani Edycie Kozańskiej - absolwentce pielęgniarstwa II stopnia.

Podczas rozpoczęcia roku akademickiego wykład inauguracyjny pod tytułem „Współczesny człowiek w sieci zagrożeń” wygłosił Pan prof. dr hab. Mieczysław Plopa.

Uroczystość uświetnił chór Cantata, którego uczelnia jest patronem.

Piękny kosz z kwiatami specjalnie na uroczystość przygotowała Kwiaciarnia Zielony Gaj w Elblągu.

Przeżyjmy to jeszcze raz! Zapraszamy do obejrzenia transmisji.

