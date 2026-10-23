Inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe: co warto wiedzieć przed zakupem pierwszego mieszkania

Zakup mieszkania inwestycyjnego wymaga nie tylko kapitału, ale przede wszystkim świadomej analizy: celu, rentowności, lokalizacji i ryzyka, które towarzyszy zarówno zakupowi, jak i późniejszemu zarządzaniu. Wiele osób zaczyna od przeglądania ofert, takich jak mieszkania na sprzedaż w Warszawie, ale sama dostępność lokali jeszcze o niczym nie przesądza. Samo posiadanie mieszkania też nie jest równoznaczne z udaną inwestycją. Liczy się to, czy konkretny lokal pasuje do przyjętej strategii finansowej, poziomu ryzyka i oczekiwanych wyników w długim okresie.

Dla wielu Polaków mieszkanie to naturalny sposób na ulokowanie oszczędności. Nieruchomości od lat należą do najczęściej wybieranych aktywów wśród inwestorów indywidualnych, bo łączą dochód z wynajmu z szansą na wzrost wartości w czasie. Kłopot zaczyna się wtedy, gdy decyzja opiera się na przekonaniu, że „mieszkania zawsze drożeją". Rynek nieruchomości działa jak każdy inny rynek aktywów: o cenie decydują popyt i podaż, koszt finansowania, lokalizacja i sytuacja gospodarcza.

Najlepiej widać to w Warszawie. Stolica to największy rynek mieszkaniowy w kraju, na którym spotykają się studenci, specjaliści, pracownicy międzynarodowych korporacji i osoby przyjeżdżające za pracą. Ceny są jednak wysokie, więc jedna nietrafiona decyzja może mocno obniżyć rentowność całego przedsięwzięcia. Dlatego świadomy inwestor nie zaczyna od pytania „jakie mieszkanie kupić?". Zaczyna od pytania: „jaki cel finansowy ma realizować ta nieruchomość?".

Czym jest inwestowanie w mieszkania

Inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe polega na kupnie lokalu po to, by osiągnąć konkretną korzyść finansową, najczęściej z wynajmu albo ze wzrostu wartości. Mieszkanie inwestycyjne trzeba traktować jak każdy inny składnik portfela: wymaga zarządzania. Zakup to dopiero początek procesu, który obejmuje analizę rynku, wybór lokalizacji, finansowanie, przygotowanie lokalu, znalezienie najemcy i pilnowanie kosztów.

Warto odróżnić zakup „dla siebie" od zakupu inwestycyjnego. W pierwszym przypadku liczy się komfort życia. W drugim decydują liczby: przewidywany przychód, koszty utrzymania, ryzyko i potencjalna cena odsprzedaży. Podobnie wygląda wybór samochodu. Prywatny kierowca kieruje się wygodą, wyglądem i emocjami, a firma z flotą liczy spalanie, koszty serwisu i wartość rezydualną. Przy mieszkaniu inwestycyjnym emocje muszą ustąpić kalkulacji.

Jak to działa

Inwestor zarabia zwykle na dwa sposoby. Pierwszy to wynajem: miesięczny czynsz tworzy przychód, od którego odlicza się koszty administracyjne, podatki, remonty, ubezpieczenie i ewentualną ratę kredytu. Drugi to wzrost wartości. Inwestor kupuje lokal w nadziei, że z czasem będzie wart więcej dzięki zmianom na rynku, rozwojowi infrastruktury albo rosnącej atrakcyjności okolicy.

Oba mechanizmy mają swoje granice. Wynajem daje regularny przepływ pieniędzy, ale wymaga aktywnego zarządzania i niesie ryzyko pustostanów. Wzrost wartości może przynieść większy zysk kapitałowy, ale zależy od czynników, na które inwestor nie ma wpływu.

Dlaczego inwestorzy wybierają mieszkania

Mieszkania są popularne, bo łączą namacalną formę własności z możliwością osiągania dochodu i budowania majątku na lata. Inwestor ma konkretny składnik majątku, który można zamieszkać, wynająć albo sprzedać. Nie znaczy to jednak, że nieruchomości są wolne od ryzyka. Wysoki próg wejścia, niska płynność i koszty transakcyjne sprawiają, że zakup wymaga staranniejszego planowania niż wiele innych form inwestowania. Wybierając stabilność i kontrolę nad aktywem, inwestor częściowo rezygnuje z płynności. Sprzedaż mieszkania potrafi trwać miesiącami, a część instrumentów finansowych można zamienić na gotówkę znacznie szybciej.

Czy mieszkanie chroni kapitał?

Może, ale nie zawsze. Często słyszy się, że nieruchomość zabezpiecza przed utratą wartości pieniądza, jednak samo posiadanie lokalu niczego nie gwarantuje. Mieszkanie kupione tam, gdzie popyt maleje, może tracić atrakcyjność, nawet jeśli ceny w całym kraju rosną. Lokalizacja działa trochę jak marka w biznesie: produkt może być bez zarzutu, ale jego wartość zależy od tego, czy są chętni, by za niego zapłacić. W Warszawie liczy się dostęp do komunikacji miejskiej, bliskość centrów biznesowych i uczelni, infrastruktura usługowa oraz to, czy dzielnica przyciąga konkretną grupę najemców.

Strategie inwestowania

Strategia powinna wynikać z celu finansowego, dostępnego kapitału i poziomu ryzyka, jaki inwestor jest gotów zaakceptować. Uniwersalnego modelu nie ma. Kawalerka dla studenta, apartament premium i mieszkanie rodzinne mogą przynosić dochód, ale każde wymaga innego podejścia. Najczęściej wybiera się wynajem długoterminowy, wynajem krótkoterminowy, flipping lub zakup z myślą o wzroście wartości.

Strategia Na czym polega Zalety Ograniczenia Wynajem długoterminowy lokal wynajmowany na wiele miesięcy lub lat stabilniejszy przychód, mniejsze zaangażowanie niższy potencjał szybkiego wzrostu dochodu, ryzyko pustostanów Wynajem krótkoterminowy wynajem na dni lub tygodnie wyższe przychody w atrakcyjnych lokalizacjach więcej pracy, zależność od sezonu Flipping zakup, remont i sprzedaż szybsza realizacja zysku ryzyko błędnej wyceny i przekroczenia kosztów remontu Zakup pod wzrost wartości długie utrzymywanie mieszkania potencjał wzrostu kapitału brak gwarancji wzrostu cen, zamrożone środki

Wynajem długoterminowy: stabilność zamiast szybkiego zysku

To strategia oparta na regularnym dochodzie i przewidywalności. Często wybierają ją początkujący, bo zarządzanie jest prostsze niż przy najmie krótkim. Mieszkanie trzeba jednak dopasować do realnego popytu. W Warszawie dobrze sprawdzają się lokale z dobrym dojazdem, blisko miejsc pracy, uczelni i infrastruktury miejskiej. Kompromis jest prosty: inwestor oddaje potencjalnie wyższy dochód w zamian za większą przewidywalność.

Wynajem krótkoterminowy: większy potencjał, większe wymagania

W atrakcyjnych lokalizacjach najem krótkoterminowy może podnieść przychody, ale przypomina prowadzenie małej firmy usługowej. Trzeba obsługiwać rezerwacje, przygotowywać mieszkanie, rozmawiać z gośćmi i utrzymywać wysoki standard. Kto liczy na większe wpływy, musi zaakceptować większą zmienność dochodów i wyższe koszty zarządzania.

Flipping: strategia dla doświadczonych

Flipping polega na kupnie mieszkania poniżej jego potencjalnej wartości, podniesieniu standardu i sprzedaży z zyskiem. Inwestor nie buduje tu regularnego przepływu pieniędzy, tylko pracuje w krótszym cyklu. Kluczowa jest umiejętność oceny ceny zakupu, kosztów remontu i realnego popytu na gotowy lokal. Największym wyzwaniem jest niepewność: remont może kosztować więcej, sprzedaż potrwać dłużej, a rynek zmienić się na niekorzyść. Za szybszy obrót kapitałem płaci się większym narażeniem na błędy wykonawcze i rynkowe.

Czy inwestowanie w Warszawie nadal się opłaca?

Opłacalność zależy od relacji między ceną zakupu, potencjalnym dochodem i trwałym popytem na daną lokalizację. Warszawa jest rynkiem szczególnym, bo to jednocześnie centrum administracyjne, biznesowe i akademickie kraju. Popyt tworzą zarówno kupujący dla siebie, jak i szukający najmu. Wysokie ceny sprawiają jednak, że sam adres w stolicy nie czyni inwestycji dobrą. Dwa mieszkania w tym samym mieście mogą mieć zupełnie inną wartość inwestycyjną, bo różnią się komunikacją, standardem budynku, strukturą najemców i kosztami utrzymania. To trochę jak z firmą: siedziba w dużym mieście nie gwarantuje sukcesu, liczą się branża, dostęp do klientów i przewaga nad konkurencją.

Specyfika rynku warszawskiego

Rynek jest bardzo zróżnicowany. Śródmieście, Wola, Mokotów i Ursynów przyciągają różne grupy użytkowników. Bliskość biurowców podnosi atrakcyjność mieszkań dla specjalistów z korporacji, a okolice uczelni interesują studentów. Nie każde mieszkanie w popularnej dzielnicy będzie jednak dobrą inwestycją. Wysoka cena wejścia obniża rentowność, jeśli czynsz nie równoważy kosztów zakupu. W najbardziej rozpoznawalnych lokalizacjach płaci się zwykle za stabilny popyt niższą bieżącą stopą zwrotu.

Kto będzie Twoim najemcą?

Najlepsze mieszkania inwestycyjne odpowiadają potrzebom konkretnej grupy. Student, pracownik międzynarodowej firmy i rodzina z dziećmi szukają czegoś innego. Małe lokale mają niższy próg wejścia, ale większa konkurencja w tym segmencie utrudnia podnoszenie czynszów. Większe mieszkania przyciągają stabilniejszych najemców, lecz wymagają więcej kapitału na start. „Najlepszy" metraż nie istnieje. O wartości decyduje dopasowanie do realnego zapotrzebowania.

Jak wybrać mieszkanie inwestycyjne w Warszawie

Proces wyboru nie powinien zaczynać się od oglądania efektownych ogłoszeń. Najpierw trzeba ustalić strategię, budżet i grupę docelową najemców. Dopiero potem analizuje się lokalizację, układ pomieszczeń, stan techniczny, koszty eksploatacji i weryfikuje konkurencyjne oferty dostępne w serwisach nieruchomościowych, np. na Pietra.pl.

Lokalizacja i komunikacja. W mieszkaniach pod wynajem liczy się nie tylko prestiż dzielnicy, ale też codzienna wygoda. Dostęp do metra i głównych tras bywa ważniejszy niż odległość od centrum. Warto patrzeć długofalowo: budynek w rozwijającej się części miasta może zyskać dzięki nowej infrastrukturze, ale tempo takich zmian zawsze jest niepewne.

Metraż i układ. Funkcjonalność często waży więcej niż sama powierzchnia. Dwa lokale o podobnym metrażu mogą mieć różną wartość, jeśli jeden ma przemyślany układ, osobną kuchnię i wygodną aranżację, a drugi nie. Cena za metr to tylko jeden z elementów analizy. Ważniejsza jest relacja ceny zakupu do możliwego przychodu.

Rynek pierwotny czy wtórny?

Wybór zależy od strategii i akceptowanego ryzyka. Rynek pierwotny to nowy lokal, nowoczesne rozwiązania i mniejsze ryzyko początkowych napraw, ale zwykle wyższa cena i lokalizacja nieraz oddalona od ugruntowanych części miasta. Rynek wtórny oferuje mieszkania w istniejących dzielnicach z rozwiniętą infrastrukturą, za co płaci się koniecznością modernizacji, dokładniejszą kontrolą stanu technicznego i możliwymi kosztami remontu.

Kryterium Rynek pierwotny Rynek wtórny Stan techniczny nowy lokal, mniejsze ryzyko napraw możliwe dodatkowe koszty remontu Lokalizacja często nowe obszary rozwoju zwykle istniejąca infrastruktura Cena wejścia często wyższa większa rozpiętość cen Aranżacja nowoczesne układy lokale z charakterem w dobrych lokalizacjach

Jak obliczyć rentowność

Rentowność trzeba oceniać na podstawie pełnego obrazu finansowego, a nie samej wysokości czynszu. Najczęstszy błąd początkujących to porównywanie miesięcznego przychodu z ceną zakupu bez reszty kosztów. Rzetelna analiza uwzględnia cenę mieszkania, opłaty notarialne, podatki, remont, wyposażenie, czynsz administracyjny, ubezpieczenie, okresy bez najemcy i koszty finansowania.

Koszty, o których łatwo zapomnieć

Cena zakupu to zwykle największa pozycja, ale nie jedyna. Dochodzą opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych na rynku wtórnym, wykończenie, sprzęty, ubezpieczenie i bieżące koszty utrzymania. Największe błędy pojawiają się wtedy, gdy kalkulacja opiera się wyłącznie na różnicy między ceną a czynszem. Taki rachunek pomija wydatki nieregularne, które w dłuższym czasie potrafią mocno zmienić realną stopę zwrotu. Mieszkanie do generalnego remontu kusi niską ceną, ale koszt modernizacji, czas przygotowania i ryzyko przekroczenia budżetu mogą zjeść spodziewany zysk.

Finansowanie zakupu

Kredyt hipoteczny pozwala wykorzystać kapitał banku, ale zwiększa wrażliwość inwestycji na zmiany kosztów finansowania. Zakup można sfinansować z własnych środków, z kredytu albo łącząc oba źródła, a każde rozwiązanie zmienia profil ryzyka.

Zakup za gotówkę ogranicza zobowiązania i upraszcza zarządzanie, ale zamraża dużą część kapitału w jednym aktywie. Kredyt pozwala kupić nieruchomość mniejszym wkładem, jednak rata staje się stałym kosztem, który trzeba płacić niezależnie od tego, czy lokal jest wynajęty. Kto chce szybciej budować portfel, musi zaakceptować większe ryzyko stóp procentowych i zmian własnej sytuacji finansowej.

Weźmy inwestora z 300 tysiącami złotych. Może kupić za gotówkę mniejsze mieszkanie albo użyć tej kwoty jako wkładu własnego do większego. Druga droga może zwiększyć potencjalny wynik, ale podnosi miesięczne zobowiązania. Kredyt działa jak dźwignia: pozwala kontrolować większy majątek, lecz wymaga starannej kalkulacji.

Jak sprawdzić, czy zadłużenie jest bezpieczne

Warto zakładać scenariusze gorsze niż pierwotne oczekiwania. Nie wystarczy przyjąć pełnego obłożenia i stałych kosztów. Trzeba sprawdzić, jak inwestycja zachowa się przy okresowym braku najemcy, wzroście kosztów utrzymania lub zmianie warunków kredytu. Dobra inwestycja nie broni się tylko w idealnym scenariuszu. Jej jakość widać wtedy, gdy rynek przestaje sprzyjać.

Ryzyka inwestowania w nieruchomości

Największe zagrożenia wynikają z błędnej oceny wartości, niedoszacowania kosztów i zbyt optymistycznych założeń co do przyszłych przychodów. Nieruchomość jest aktywem materialnym, ale jej wynik zależy od wielu zmiennych zewnętrznych: stóp procentowych, demografii, prawa i koniunktury. Dlatego analizę ryzyka trzeba zrobić przed zakupem, a nie dopiero wtedy, gdy pojawią się kłopoty.

Pustostany i problematyczni najemcy. Mieszkanie zarabia tylko wtedy, gdy ktoś płaci za jego używanie. Okres bez najemcy to brak wpływów przy części kosztów, które trzeba nadal ponosić. Ryzyko zmniejsza wybór lokalizacji z trwałym popytem, dobrze przygotowana umowa i dopasowanie standardu do oczekiwań docelowej grupy.

Spadek wartości. Wartość mieszkania zmienia się pod wpływem czynników lokalnych, gospodarczych i demograficznych. Przekonanie, że każda nieruchomość z czasem zdrożeje, to uproszczenie. Liczą się jakość budynku, atrakcyjność dzielnicy, dostępność usług i kierunek rozwoju okolicy. Mieszkanie w miejscu, które traci mieszkańców, zachowuje się inaczej niż lokal w rozwijającej się dzielnicy.

Rosnące koszty utrzymania. Remonty, naprawy, opłaty administracyjne, wyposażenie i okresowe modernizacje mogą obniżyć wynik inwestycji, zwłaszcza jeśli nie uwzględniono ich w pierwszej kalkulacji. Niska cena nie zawsze oznacza okazję. Lokal wymagający ciągłych nakładów może dawać niższą wartość netto niż droższe, ale lepiej przygotowane mieszkanie.

Co decyduje o wyniku, choć tego nie widać

Różnica między przeciętną a przemyślaną inwestycją często kryje się w rzeczach niewidocznych podczas pierwszych oględzin.

Koszt alternatywny kapitału. Pieniądze włożone w mieszkanie nie mogą jednocześnie pracować gdzie indziej. Płynność. Mieszkanie może mieć wysoką wartość na papierze, ale sprzedaż w złym momencie bywa możliwa tylko po obniżeniu ceny. Asymetria informacji. Sprzedający, deweloper, pośrednik i kupujący wiedzą o nieruchomości różne rzeczy. Zarządzanie. Dwa identyczne mieszkania mogą dać inne wyniki, jeśli jedno jest zadbane, a drugie zaniedbane. Elastyczność lokalu. Mieszkanie, które odpowiada potrzebom wielu grup użytkowników, lepiej znosi wahania popytu.

Kryteria oceny przed zakupem

Przed zakupem warto spojrzeć na mieszkanie jak na trzy rzeczy naraz: aktywo finansowe, produkt dla najemcy i fizyczny obiekt wymagający utrzymania. Najważniejsza jest spójność strategii z konkretnym lokalem. Mieszkanie pod wynajem długoterminowy ocenia się inaczej niż to, które kupuje się z myślą o sprzedaży po remoncie. Analiza obejmuje lokalizację, stan prawny, koszty, potencjalny popyt, konkurencję i możliwe scenariusze rozwoju rynku.

Czy nieruchomości to najlepszy sposób budowania majątku?

Nie zawsze. W pewnych sytuacjach inne aktywa dają większą płynność i łatwiejszą dywersyfikację. Najmocniejszy argument przeciw inwestowaniu wyłącznie w mieszkania to koncentracja: portfel złożony z samych nieruchomości zależy od jednego rynku, więc problemy lokalne, zmiany przepisów czy spadek popytu uderzają w cały majątek. Drugi argument to ograniczona płynność. Sprzedaż wymaga czasu, dokumentów i znalezienia kupca, co ma znaczenie dla osób, które mogą szybko potrzebować gotówki.

To jednak nie odbiera nieruchomościom sensu. Dla inwestora z długim horyzontem, gotowego ponosić koszty zarządzania i godzić się na brak natychmiastowej płynności, mieszkanie nadal może być wartościowym aktywem. Dlatego pytanie nie brzmi, czy nieruchomości są zawsze najlepszym wyborem. Brzmi: czy ta konkretna nieruchomość służy celowi finansowemu inwestora.

Od czego zacząć pierwszą inwestycję

Zacznij od celu i analizy finansowej, a nie od przypadkowo wybranego mieszkania. Najpierw ustal, co jest priorytetem: regularny dochód, ochrona kapitału czy długoterminowy wzrost wartości. Potem określ budżet, akceptowalne ryzyko i sposób finansowania. Dopiero wtedy warto przeglądać konkretne oferty.

Etap 1: cel inwestycji. Cel decyduje o tym, czego szukać i na co patrzeć w pierwszej kolejności. Inwestor nastawiony na wynajem skupi się na popycie najemców i stabilności przychodów. Ten, kto liczy na wzrost wartości, przeanalizuje potencjał lokalizacji i przyszły rozwój okolicy.

Etap 2: analiza rynku i nieruchomości. Dzięki niej łatwiej uniknąć mieszkania, które wygląda atrakcyjnie, ale nie spełnia założeń inwestycyjnych. Porównaj ceny podobnych lokali, możliwy czynsz, koszty utrzymania i konkurencję. Najważniejsza umiejętność inwestora to nie znalezienie najładniejszego mieszkania, lecz takiego, które najlepiej pasuje do celu.

Etap 3: zakup i zarządzanie. Podpisanie aktu nie kończy inwestycji, bo wynik zależy też od tego, jak aktywo będzie prowadzone. Regularna kontrola kosztów, utrzymanie standardu lokalu i szybka reakcja na zmiany rynku wpływają na końcowy rezultat.

Najlepsze decyzje inwestycyjne łączą dane finansowe, znajomość rynku i realistyczną ocenę ryzyka. Mieszkanie może skutecznie budować majątek, ale nie jest automatyczną gwarancją zysku. Jego wartość zależy od ceny zakupu, lokalizacji, finansowania, kosztów i sposobu zarządzania. Na rynku warszawskim szczególnie ważna jest selekcja: duży wybór daje wiele możliwości, ale wymaga dokładniejszej analizy. Inwestor, który traktuje nieruchomość jako aktywo do skalkulowania, a nie tylko przedmiot własności, podejmuje decyzje oparte na realnych parametrach ekonomicznych.

Najczęstsze pytania (FAQ)

1. Jak obliczyć stopę zwrotu z wynajmu mieszkania?

Najprościej podzielić roczny dochód netto przez całkowity koszt inwestycji i pomnożyć wynik przez 100%. Dochód netto to czynsz najmu pomniejszony o koszty utrzymania, podatek, ubezpieczenie i średni okres przestoju między najemcami. Do kosztu inwestycji wlicz nie tylko cenę mieszkania, ale też opłaty notarialne, remont i wyposażenie. Wynik brutto, liczony samym czynszem, zawsze wypada lepiej niż rzeczywisty.

2. Jak opodatkowany jest przychód z wynajmu mieszkania w Polsce?

Właściciel prywatny zazwyczaj wybiera między ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych a opodatkowaniem według skali podatkowej. Ryczałt liczy się od całego przychodu, bez odliczania kosztów, a skala pozwala je uwzględnić. Stawki i limity zmieniają się, dlatego przed wyborem formy rozliczenia warto sprawdzić aktualne przepisy lub skonsultować się z doradcą podatkowym.

3. Ile własnych środków potrzeba, żeby kupić pierwsze mieszkanie na wynajem?

W przypadku kredytu bank zwykle wymaga wkładu własnego, a do tego trzeba doliczyć koszty transakcji i remontu. Warto też mieć rezerwę na kilka miesięcy rat i opłat, na wypadek gdy lokal będzie stał pusty. Sama kwota wkładu to więc dopiero część budżetu. Zbyt cienka poduszka finansowa jest jedną z częstszych przyczyn problemów początkujących inwestorów.

4. Co sprawdzić w dokumentach przed zakupem mieszkania?

Przede wszystkim księgę wieczystą: właściciela, obciążenia i wpisane hipoteki lub służebności. Przy rynku wtórnym trzeba też zweryfikować brak zadłużenia wobec wspólnoty lub spółdzielni oraz osoby zameldowane w lokalu. Przy rynku pierwotnym kluczowa jest umowa deweloperska i jej zapisy o terminach oraz odpowiedzialności za wady. W razie wątpliwości warto poprosić o weryfikację prawnika.

5. Czy przy mieszkaniu pod wynajem opłaca się korzystać z firmy zarządzającej najmem?

To zależy od czasu, doświadczenia i liczby lokali. Zewnętrzny zarządca przejmuje szukanie najemców, umowy, kontakt, rozliczenia i organizację napraw, co odciąża właściciela, szczególnie gdy mieszka on daleko albo ma więcej niż jedno mieszkanie. Kosztem jest prowizja, która obniża stopę zwrotu. Przy wyliczeniach warto porównać ją z wartością własnego czasu i ryzykiem kosztownych błędów.

6. Jak ocenić, czy cena mieszkania jest rynkowa?

Porównaj ceny za metr kwadratowy podobnych lokali w tej samej okolicy, uwzględniając standard, piętro, rok budowy i stan techniczny. Pomocne są ceny transakcyjne, a nie tylko ofertowe, bo te drugie bywają zawyżone. Sprawdź też, jak długo podobne ogłoszenia pozostają aktywne. Jeśli oferta znacząco odbiega od rynku, trzeba znaleźć wyraźny powód, zanim uznasz ją za okazję.

7. Po czym poznać, że lokal będzie łatwy do wynajęcia?

Dobrym sygnałem jest dostęp do metra lub szybkiej komunikacji, obecność usług w okolicy i funkcjonalny układ, który pasuje do konkretnej grupy najemców. Warto sprawdzić, ile podobnych mieszkań jest obecnie do wynajęcia w tej okolicy i po jakim czasie znikają z ogłoszeń. Szybka rotacja ofert zwykle oznacza stabilny popyt. Jeśli konkurencji jest dużo, a standard Twojego lokalu niczym się nie wyróżnia, pustostany będą bardziej prawdopodobne.





