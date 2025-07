 Inwestycja w przyszłość medycyny - Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu rozwija bazę dydaktyczną dzięki wsparciu UE i prowadzi rekrutację na kierunki medyczne

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu (AMiSNS) intensywnie inwestuje w rozwój kształcenia praktycznego przyszłych pracowników ochrony zdrowia. Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich uczelnia realizuje projekt „Zakup Urządzeń Dydaktycznych dla Kształcenia Praktycznego Kadr Medycznych”, który znacząco podniesie standardy nauczania na kierunkach medycznych.

Wartość projektu to ponad 12 milionów złotych, z czego ponad 10 milionów stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027. Inwestycja obejmuje zakup aż 88 nowoczesnych urządzeń dydaktycznych, które stworzą w pełni profesjonalne warunki do nauki w symulowanych sytuacjach medycznych, maksymalnie zbliżonych do rzeczywistej pracy z pacjentem.

Wśród nowego wyposażenia znajdą się m.in. symulatory ambulansu, nowoczesne manekiny medyczne, modele anatomiczne, fantomy do nauki osłuchiwania, trenażery do nauki zabiegów i procedur oraz sprzęt ratunkowy i ultrasonograficzny. Dopełnieniem będą technologie VR i oprogramowanie wspierające kształcenie w wirtualnej rzeczywistości.

To wszystko przekłada się nie tylko na wyższy poziom edukacji, ale również na lepsze przygotowanie absolwentów do wyzwań pracy w służbie zdrowia. Projekt znacząco wzmacnia pozycję Elbląga jako ważnego ośrodka kształcenia medycznego w regionie.

Wciąż można aplikować na kluczowe kierunki medyczne w AMiSNS – lekarski, pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Dzięki rozwijanej infrastrukturze i zaangażowaniu kadry dydaktycznej, studenci mają dostęp do narzędzi, które jeszcze niedawno były zarezerwowane wyłącznie dla dużych ośrodków klinicznych.

To idealny moment, aby rozpocząć studia medyczne w Elblągu i skorzystać z możliwości, jakie daje nowoczesne kształcenie praktyczne.

Więcej informacji o rekrutacji: www.amisns.pl

Projekt realizowany przy wsparciu Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021–2027 oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

