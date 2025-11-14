 Jak korzystać z eSIM podczas podróży: szybki Internet w każdym kraju

Podróżujesz za granicę? Zamiast szukać lokalnych kart SIM, wybierz eSIM w podróży. Dzięki aplikacji Yesim App zyskasz szybki internet w ponad 200 krajach – bez stresu i bez roamingu.

Nowoczesne rozwiązanie dla podróżnych

Tradycyjne karty SIM powoli odchodzą do przeszłości. eSIM, czyli elektroniczna karta SIM, działa wbudowana w telefon. Pozwala aktywować pakiet danych zdalnie – bez fizycznej wymiany karty i bez wizyty w salonie operatora.

eSIM w podróży – wygoda i oszczędność

Dla osób często wyjeżdżających eSIM to przede wszystkim koniec z wysokimi opłatami roamingowymi. Wystarczy kilka kliknięć, by cieszyć się szybkim Internetem za granicą. Dodatkowo jedna karta eSIM może obsługiwać wiele krajów – idealne rozwiązanie dla podróżników i cyfrowych nomadów.

Jak działa Yesim eSIM?

Aplikacja Yesim App umożliwia natychmiastową aktywację eSIM poprzez skanowanie kodu QR. Oferuje też wirtualny numer, który pozwala pozostać w kontakcie niezależnie od miejsca pobytu. Wszystko odbywa się w kilka minut – bez formalności i bez plastikowej karty.

Kod rabatowy dla nowych użytkowników

Nowi użytkownicy mogą skorzystać z promocji – kod YEPRTLPL10 daje 10% zniżki przy pierwszym zakupie planu internetowego.

Aktywuj swój eSIM w kilka minut z Yesim i korzystaj z internetu w podróży bez dodatkowych kosztów roamingu!