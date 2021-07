Jak najtaniej latać?

Ostatnio latanie było bardzo ograniczone ze względu na restrykcje, jednak świat zaczyna się otwierać, a loty biletów są pod znakiem zapytania. Czy ze względu na dziurę finansową staną się droższe? A może aby zachęcić więcej ludzi do podróży staną się one ekstremalnie tanie? Jeżeli uwielbiasz podróżować, a latanie jest Twoją pasją. Przeczytaj te kilka wskazówek na tanie latanie.

Wybór destynacji

Lataj do krajów, które nie są odwiedzane przez turystów, wybierz alternatywne kierunki, które oddadzą ten sam klimat z tym, że Twoje konto bankowe nie ucierpi aż tak jak na wakacyjnych wyspach kanaryjskich. Gruzja lub Macedonią, mogą być również świetną opcją do zwiedzania.

Data wyjazdu

Bądź elastyczny co do swojej daty wyjazdu. Z reguły loty w weekendy lub święta są o wiele droższe niż w dni w ciągu tygodnia. Statystycznie rzecz biorąc lepiej wylecieć w środę niż w poniedziałek. W wyszukiwarce lotów zaznacz tak zwane +/- 3 dni co oznacza, że wyszukiwarka lotów pokaże Ci loty w danym dniu i dodatkowo z wyprzedzeniem do 3 dni wstecz.

Lotniska

Wybierz lotniska o wiele mniejsze, mniej okupowane przez turystów. Bilety są znacznie tańsze. Przykładem jest Paryż, lot do Paryża to nie lada wydatek, ale loty do pobliskiego miasteczka Beauvais to koszt aż o połowę mniejszy. Jedyną wadą tego typu lotnisk jest koszt i dłuższy czas dojazdu do destynacji docelowej.

Przesiadki

Zasada jest jedna, im więcej przesiadek tym tańszy bilet, wiadomo łączy się to z dłuższą podróżą, ale nasz portfel ucierpi na tym sposobie najmniej.

Przeglądarki i porównywarki lotów

Skorzystaj z przeglądarek internetowych, aby znaleźć najlepszą ofertę lotu. Najtaniej jest kupić bezpośrednio od przewoźnika online. Pamiętaj, o datach rezerwacji, im wcześniejsza rezerwacja tym tańszy bilet (z reguły). Jeżeli nie masz wyboru i musisz kupić bilet, który do najrańszych nie należy, a w portfelu pustka, możesz skorzystać z opcji szybkiej pożyczki online. Moneezy oferuje porównanie sprawdzonych ofert od pozabankowych instytucji. Jedną z zalet takiego finansowania jest szybkość i łatwość otrzymania kwoty, której potrzebujemy. Prywatna pożyczka może być krótkotrwałym rozwiązaniem na szybki lot do wymarzonego kraju.