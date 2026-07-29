Jak Olimpia może trafić na Ekstraklasę w pucharze

Klub z czwartego poziomu rozgrywkowego może w jednym meczu zagrać z zespołem Ekstraklasy - i nie jest to kaprys losowania, ale skutek tego, jak zbudowany jest Puchar Polski. Wyjaśniamy, kto ma prawo startu, na jakim etapie wchodzą najmocniejsi i dlaczego gospodarzem takiego meczu jest słabszy.

Jedne rozgrywki, dwa piętra

Puchar Polski jest jedyną rozgrywką w polskim futbolu, która rozciąga się przez całą piramidę - od klas najniższych do Ekstraklasy. Żeby to było wykonalne organizacyjnie, podzielono ją na dwa piętra.

Pierwsze to etap wojewódzki. Prowadzą go wojewódzkie związki piłki nożnej, każdy na swoim terenie. Kluby z klas od C w górę, aż do III ligi włącznie, grają najpierw właśnie tutaj - na Warmii i Mazurach w rozgrywkach Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. To dlatego Olimpia Elbląg, grając w III lidze, zaczyna pucharową drogę nie od meczu z klubem z elity, a od rywalizacji z zespołami z własnego województwa.

Drugie piętro to etap centralny, prowadzony już przez Polski Związek Piłki Nożnej. Do niego wchodzi po jednym zwycięzcy z każdego województwa - i dopiero tam siatka par przestaje mieć cokolwiek wspólnego z geografią.

Ten podział ma jedną konsekwencję, o której łatwo zapomnieć: dla klubu z III ligi awans do etapu centralnego jest osobnym osiągnięciem, niezależnym od pozycji w ligowej tabeli. Można w lidze walczyć o utrzymanie i jednocześnie być jednym z kilkudziesięciu klubów w kraju, które grają w krajowym pucharze.

Kto ma prawo startu

Regulamin rozgrywek pucharowych, publikowany przez Polski Związek Piłki Nożnej, rozdziela uczestników na dwie grupy.

Udział obowiązkowy obejmuje wszystkie drużyny od Ekstraklasy do klasy okręgowej włącznie. Klub z tego przedziału nie decyduje, czy chce grać - po prostu gra.

obejmuje wszystkie drużyny od Ekstraklasy do klasy okręgowej włącznie. Klub z tego przedziału nie decyduje, czy chce grać - po prostu gra. Udział dobrowolny dotyczy klas niższych. Zespół z klasy A czy B może się zgłosić, ale nie musi. W praktyce zgłasza się ich tak dużo, że rozgrywki na obu piętrach obejmują razem ponad tysiąc drużyn, a na samym szczeblu centralnym rywalizuje ich około siedemdziesięciu.

Jest jeszcze trzecia kategoria, i to ona najlepiej pokazuje charakter tych rozgrywek: zespoły juniorskie i młodzieżowe nie mają prawa startu w ogóle. Puchar Polski jest rozgrywką wyłącznie seniorską - także wtedy, gdy w meczu gra klub, który na co dzień jest znany głównie z pracy z młodzieżą.

Trzy progi wejścia, czyli dlaczego nie wszyscy startują razem

Gdyby wszystkie drużyny etapu centralnego wchodziły do rozgrywek w tym samym momencie, kluby z górnej półki musiałyby rozegrać kilka meczów więcej niż pozostałe. Rozwiązano to schodkowaniem progów wejścia: im wyżej klub jest notowany, tym później wchodzi do gry.

Mechanizm ma trzy poziomy:

Najniższy próg to runda wstępna, w której grają najsłabsze zespoły zaplecza Ekstraklasy oraz drugoligowcy. Kto z niej wyjdzie, dołącza do rozgrywek dopiero na kolejnym etapie. Próg podstawowy to runda, w której do gry wchodzą zwycięzcy pucharów wojewódzkich - razem z większością zespołów zaplecza i większością Ekstraklasy. To jest ten moment, w którym klub z III ligi może wylosować rywala z najwyższej klasy rozgrywkowej. Nie w finale, nie po serii zwycięstw nad kolejnymi zespołami z wyższych lig - w pierwszym meczu etapu centralnego. Najwyższy próg rezerwuje się dla czołówki Ekstraklasy i obrońcy trofeum. Te zespoły wchodzą o rundę później.

Dokładne liczby drużyn na każdym progu zmieniają się razem z liczebnością lig i są zapisywane w regulaminie na dany sezon - zestawiliśmy je w ramce na końcu tekstu.

Jeden mecz, bez rewanżu, u słabszego

Tu leży cała różnica między pucharem a ligą, i to w dwóch regułach.

Pierwsza: mecz jest jeden . Nie ma rewanżu, nie ma dwumeczu, nie ma bilansu bramek. Jeśli po dziewięćdziesięciu minutach jest remis, gra się dogrywkę, a gdy i ona nie rozstrzygnie - rzuty karne. Zespół, który w lidze nadrabia słabszy dzień w kolejnych trzydziestu kolejkach, w pucharze nie ma takiej możliwości.

. Nie ma rewanżu, nie ma dwumeczu, nie ma bilansu bramek. Jeśli po dziewięćdziesięciu minutach jest remis, gra się dogrywkę, a gdy i ona nie rozstrzygnie - rzuty karne. Zespół, który w lidze nadrabia słabszy dzień w kolejnych trzydziestu kolejkach, w pucharze nie ma takiej możliwości. Druga, ważniejsza: gdy grają zespoły z różnych klas rozgrywkowych, gospodarzem jest ten z niższej. Nie decyduje o tym losowanie ani prestiż. Klub z III ligi przyjmuje więc pierwszoligowca albo ekstraklasowca u siebie, na swoim boisku, przed swoją publicznością. Dla klubu z mniejszego miasta jest to zwykle najbardziej dochodowy mecz sezonu i jedyna okazja, by lokalny stadion wypełnił się do ostatniego miejsca.

Obie reguły razem sprawiają, że pucharowa para ma inną strukturę niż ligowa. Faworyt bywa oczywisty, ale wagi, które normalnie decydują o przebiegu meczu, przesuwają się: liczy się jeden występ zamiast formy w sezonie, przewaga własnego boiska trafia do niżej notowanego, a stawka jest różna dla obu stron - dla jednych to obowiązek, dla drugich mecz życia. Widać to również w notowaniach, które są jedną z warstw danych o rozgrywkach, obok tabel i terminarzy: zestawienia kolejnych par, takie jak Puchar Polski w LV BET, pokazują tę asymetrię wprost - kurs na zwycięstwo gospodarza z niższej ligi jest zwykle wyraźnie inny niż w meczu tych samych drużyn rozegranym w warunkach ligowych. To ta sama informacja o rozgrywkach, tylko wyrażona liczbą.

Co się właściwie wygrywa

Trofeum jest tu najmniej praktyczną częścią nagrody. Zdobywca Pucharu Polski uzyskuje prawo startu w eliminacjach europejskich rozgrywek klubowych oraz miejsce w meczu o Superpuchar Polski. Oznacza to, że pucharowa ścieżka jest - obok ligowej - drugą drogą do europejskich pucharów, i jedyną, którą teoretycznie da się przejść bez zajęcia czołowego miejsca w tabeli. Terminarz i wyniki obu ścieżek publikuje serwis rozgrywkowy Łączy nas piłka.

Dla klubu z niższego szczebla realną nagrodą jest jednak samo dotarcie do etapu centralnego: mecz z rozpoznawalnym rywalem, wpływy z biletów, obecność w krajowych mediach i materiał, którym klub przez lata argumentuje w rozmowach ze sponsorami.

Elbląg to już przechodził

Nie jest to konstrukcja teoretyczna. Olimpia w 1/32 finału Pucharu Polski trafiła kiedyś na Śląsk Wrocław - klub z tytułem mistrza Polski w dorobku. Mecz odbył się w Elblągu, dokładnie zgodnie z zasadą gospodarza z niższej klasy rozgrywkowej.

To jest realny scenariusz każdego sezonu, w którym elbląski klub przejdzie etap wojewódzki. Nie wymaga niespodzianek, tylko kilku zwycięstw z rywalami z własnego województwa - i szczęścia w jednym losowaniu.

Kadencja bieżącego sezonu

Dane z regulaminu Pucharu Polski na sezon 2026/2027:

Kto wchodzi Na jakim etapie Ilu najsłabsze zespoły zaplecza Ekstraklasy i drugoligowcy runda wstępna 20 zwycięzcy pucharów wojewódzkich próg podstawowy 16 zespoły zaplecza Ekstraklasy próg podstawowy 16 zespoły Ekstraklasy spoza czołówki próg podstawowy 14 czołówka Ekstraklasy i obrońca trofeum próg wyższy 4

Pula idealnie zamyka się w drabince pucharowej:

W rundzie wstępnej gra 20 zespołów (wszystkich 18 drugoligowców oraz 2 spadkowiczów z I ligi), z czego awansuje 10 zwycięzców.

zwycięzców. Na progu podstawowym (I runda / 1/32 finału) dołącza 16 triumfatorów wojewódzkich pucharów, 16 drużyn z I ligi oraz 14 zespołów z Ekstraklasy. Wraz z 10 zwycięzcami rundy wstępnej daje to łącznie 56 drużyn.

drużyn. Z I rundy awansuje 28 drużyn. Na progu wyższym (1/16 finału) dołączają do nich 4 polskie drużyny reprezentujące kraj w europejskich pucharach. To zamyka nam stawkę w równych 32 zespołach, z których następnie wyłaniana jest drabinka turniejowa prowadząca aż do majowego finału.

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