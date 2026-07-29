Jak Olimpia może trafić na Ekstraklasę w pucharze
Klub z czwartego poziomu rozgrywkowego może w jednym meczu zagrać z zespołem Ekstraklasy - i nie jest to kaprys losowania, ale skutek tego, jak zbudowany jest Puchar Polski. Wyjaśniamy, kto ma prawo startu, na jakim etapie wchodzą najmocniejsi i dlaczego gospodarzem takiego meczu jest słabszy.
Jedne rozgrywki, dwa piętra
Puchar Polski jest jedyną rozgrywką w polskim futbolu, która rozciąga się przez całą piramidę - od klas najniższych do Ekstraklasy. Żeby to było wykonalne organizacyjnie, podzielono ją na dwa piętra.
Pierwsze to etap wojewódzki. Prowadzą go wojewódzkie związki piłki nożnej, każdy na swoim terenie. Kluby z klas od C w górę, aż do III ligi włącznie, grają najpierw właśnie tutaj - na Warmii i Mazurach w rozgrywkach Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. To dlatego Olimpia Elbląg, grając w III lidze, zaczyna pucharową drogę nie od meczu z klubem z elity, a od rywalizacji z zespołami z własnego województwa.
Drugie piętro to etap centralny, prowadzony już przez Polski Związek Piłki Nożnej. Do niego wchodzi po jednym zwycięzcy z każdego województwa - i dopiero tam siatka par przestaje mieć cokolwiek wspólnego z geografią.
Ten podział ma jedną konsekwencję, o której łatwo zapomnieć: dla klubu z III ligi awans do etapu centralnego jest osobnym osiągnięciem, niezależnym od pozycji w ligowej tabeli. Można w lidze walczyć o utrzymanie i jednocześnie być jednym z kilkudziesięciu klubów w kraju, które grają w krajowym pucharze.
Kto ma prawo startu
Regulamin rozgrywek pucharowych, publikowany przez Polski Związek Piłki Nożnej, rozdziela uczestników na dwie grupy.
- Udział obowiązkowy obejmuje wszystkie drużyny od Ekstraklasy do klasy okręgowej włącznie. Klub z tego przedziału nie decyduje, czy chce grać - po prostu gra.
- Udział dobrowolny dotyczy klas niższych. Zespół z klasy A czy B może się zgłosić, ale nie musi. W praktyce zgłasza się ich tak dużo, że rozgrywki na obu piętrach obejmują razem ponad tysiąc drużyn, a na samym szczeblu centralnym rywalizuje ich około siedemdziesięciu.
Jest jeszcze trzecia kategoria, i to ona najlepiej pokazuje charakter tych rozgrywek: zespoły juniorskie i młodzieżowe nie mają prawa startu w ogóle. Puchar Polski jest rozgrywką wyłącznie seniorską - także wtedy, gdy w meczu gra klub, który na co dzień jest znany głównie z pracy z młodzieżą.
Trzy progi wejścia, czyli dlaczego nie wszyscy startują razem
Gdyby wszystkie drużyny etapu centralnego wchodziły do rozgrywek w tym samym momencie, kluby z górnej półki musiałyby rozegrać kilka meczów więcej niż pozostałe. Rozwiązano to schodkowaniem progów wejścia: im wyżej klub jest notowany, tym później wchodzi do gry.
Mechanizm ma trzy poziomy:
- Najniższy próg to runda wstępna, w której grają najsłabsze zespoły zaplecza Ekstraklasy oraz drugoligowcy. Kto z niej wyjdzie, dołącza do rozgrywek dopiero na kolejnym etapie.
- Próg podstawowy to runda, w której do gry wchodzą zwycięzcy pucharów wojewódzkich - razem z większością zespołów zaplecza i większością Ekstraklasy. To jest ten moment, w którym klub z III ligi może wylosować rywala z najwyższej klasy rozgrywkowej. Nie w finale, nie po serii zwycięstw nad kolejnymi zespołami z wyższych lig - w pierwszym meczu etapu centralnego.
- Najwyższy próg rezerwuje się dla czołówki Ekstraklasy i obrońcy trofeum. Te zespoły wchodzą o rundę później.
Dokładne liczby drużyn na każdym progu zmieniają się razem z liczebnością lig i są zapisywane w regulaminie na dany sezon - zestawiliśmy je w ramce na końcu tekstu.
Jeden mecz, bez rewanżu, u słabszego
Tu leży cała różnica między pucharem a ligą, i to w dwóch regułach.
- Pierwsza: mecz jest jeden. Nie ma rewanżu, nie ma dwumeczu, nie ma bilansu bramek. Jeśli po dziewięćdziesięciu minutach jest remis, gra się dogrywkę, a gdy i ona nie rozstrzygnie - rzuty karne. Zespół, który w lidze nadrabia słabszy dzień w kolejnych trzydziestu kolejkach, w pucharze nie ma takiej możliwości.
- Druga, ważniejsza: gdy grają zespoły z różnych klas rozgrywkowych, gospodarzem jest ten z niższej. Nie decyduje o tym losowanie ani prestiż. Klub z III ligi przyjmuje więc pierwszoligowca albo ekstraklasowca u siebie, na swoim boisku, przed swoją publicznością. Dla klubu z mniejszego miasta jest to zwykle najbardziej dochodowy mecz sezonu i jedyna okazja, by lokalny stadion wypełnił się do ostatniego miejsca.
Obie reguły razem sprawiają, że pucharowa para ma inną strukturę niż ligowa. Faworyt bywa oczywisty, ale wagi, które normalnie decydują o przebiegu meczu, przesuwają się: liczy się jeden występ zamiast formy w sezonie, przewaga własnego boiska trafia do niżej notowanego, a stawka jest różna dla obu stron - dla jednych to obowiązek, dla drugich mecz życia. Widać to również w notowaniach, które są jedną z warstw danych o rozgrywkach, obok tabel i terminarzy: zestawienia kolejnych par, takie jak Puchar Polski w LV BET, pokazują tę asymetrię wprost - kurs na zwycięstwo gospodarza z niższej ligi jest zwykle wyraźnie inny niż w meczu tych samych drużyn rozegranym w warunkach ligowych. To ta sama informacja o rozgrywkach, tylko wyrażona liczbą.
Co się właściwie wygrywa
Trofeum jest tu najmniej praktyczną częścią nagrody. Zdobywca Pucharu Polski uzyskuje prawo startu w eliminacjach europejskich rozgrywek klubowych oraz miejsce w meczu o Superpuchar Polski. Oznacza to, że pucharowa ścieżka jest - obok ligowej - drugą drogą do europejskich pucharów, i jedyną, którą teoretycznie da się przejść bez zajęcia czołowego miejsca w tabeli. Terminarz i wyniki obu ścieżek publikuje serwis rozgrywkowy Łączy nas piłka.
Dla klubu z niższego szczebla realną nagrodą jest jednak samo dotarcie do etapu centralnego: mecz z rozpoznawalnym rywalem, wpływy z biletów, obecność w krajowych mediach i materiał, którym klub przez lata argumentuje w rozmowach ze sponsorami.
Elbląg to już przechodził
Nie jest to konstrukcja teoretyczna. Olimpia w 1/32 finału Pucharu Polski trafiła kiedyś na Śląsk Wrocław - klub z tytułem mistrza Polski w dorobku. Mecz odbył się w Elblągu, dokładnie zgodnie z zasadą gospodarza z niższej klasy rozgrywkowej.
To jest realny scenariusz każdego sezonu, w którym elbląski klub przejdzie etap wojewódzki. Nie wymaga niespodzianek, tylko kilku zwycięstw z rywalami z własnego województwa - i szczęścia w jednym losowaniu.
Kadencja bieżącego sezonu
Dane z regulaminu Pucharu Polski na sezon 2026/2027:
|
Kto wchodzi
|
Na jakim etapie
|
Ilu
|
najsłabsze zespoły zaplecza Ekstraklasy i drugoligowcy
|
runda wstępna
|
20
|
zwycięzcy pucharów wojewódzkich
|
próg podstawowy
|
16
|
zespoły zaplecza Ekstraklasy
|
próg podstawowy
|
16
|
zespoły Ekstraklasy spoza czołówki
|
próg podstawowy
|
14
|
czołówka Ekstraklasy i obrońca trofeum
|
próg wyższy
|
4
Pula idealnie zamyka się w drabince pucharowej:
- W rundzie wstępnej gra 20 zespołów (wszystkich 18 drugoligowców oraz 2 spadkowiczów z I ligi), z czego awansuje 10 zwycięzców.
- Na progu podstawowym (I runda / 1/32 finału) dołącza 16 triumfatorów wojewódzkich pucharów, 16 drużyn z I ligi oraz 14 zespołów z Ekstraklasy. Wraz z 10 zwycięzcami rundy wstępnej daje to łącznie 56 drużyn.
- Z I rundy awansuje 28 drużyn. Na progu wyższym (1/16 finału) dołączają do nich 4 polskie drużyny reprezentujące kraj w europejskich pucharach. To zamyka nam stawkę w równych 32 zespołach, z których następnie wyłaniana jest drabinka turniejowa prowadząca aż do majowego finału.
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