Jak parzyć herbatę? Najważniejsze zasady

Wbrew pozorom zaparzenie smacznej herbaty wymaga nieco więcej wysiłku niż wrzucenie torebki z suszem do kubka i zalanie wrzątkiem. Znaczenie ma nie tylko woda i jej temperatura, ale też czas parzenia i naczynie, w którym napój jest przygotowywany. Przestrzeganie najważniejszych zasad opisanych poniżej sprawi, że herbaty liściaste wydobędą całe bogactwo smaku.

Wybierajmy herbaty liściaste wysokiej jakości

Herbata zależnie od gatunku może mieć listki o różnej wielkości i kształcie. Chcąc przygotować z nich napar, powinniśmy odmierzyć 1 g suszu i 100 g wody – te proporcje sprawdzą się przy większości herbat. Biorąc pod uwagę fakt, że ze standardowego opakowania suszu można przygotować nawet ok. 100 porcji napoju, warto podczas zakupów wybierać produkty wysokiej jakości. Są nieco droższe, ale ich cena z pewnością nie zrujnuje domowego budżetu, za to smak i aromat z pewnością doceni każdy miłośnik tego aromatycznego naparu. Lepiej jest też używać liści – można je powąchać, a nawet posmakować, aby ocenić jakość suszu. W przypadku torebek zadanie to jest znacznie trudniejsze.

Co jest potrzebne do zaparzenia smacznej herbaty?

Zaparzenie herbaty liściastej nie jest skomplikowane, jednak wymaga przestrzegania podstawowych zasad. Dzięki temu uzyskany napój będzie smaczny i pozbawiony goryczki. Co wziąć pod uwagę?

- Miękka woda. Może być przefiltrowana, jednak nie powinna zawierać zbyt dużo jonów wapnia, żelaza i magnezu. Temperatura zależna jest zaś od rodzaju herbaty.

- Właściwy czas parzenia. Podczas parzenia herbaty wytwarzane są garbniki zawierające teinę. Odpowiada ona nie tylko za efekt pobudzenia po wypiciu naparu, ale też za gorzki smak napoju. Parzenie herbaty nie powinno więc trwać dłużej niż 3 minuty.

- Odpowiednia temperatura. Zalanie liści wrzątkiem może doprowadzić do ich sparzenia, co uniemożliwi uzyskanie pełni aromatu. Zbyt chłodna woda sprawi zaś, że napar będzie bardzo słaby. Temperaturę wody powinniśmy dobierać do rodzaju herbaty.

- Optymalne naczynie. Herbaty liściaste oddają najpełniej swój smak, jeśli mają odpowiednio dużo przestrzeni, dlatego zaparzacz nie jest dobrym wyborem – liście będą ściśnięte, co wpływa na mniej intensywny aromat napoju.

Jak długo parzyć poszczególne rodzaje herbaty?

- Czarna herbata. To z pewnością jeden z najbardziej popularnych rodzajów herbaty. Wbrew pozorom nie wymaga zbyt długiego czasu parzenia – wystarczy zaledwie 1 – 1,5 minuty w temperaturze od 95 do 100 stopni, aby uzyskać głęboki aromat, piękny kolor i przyjemny smak bez goryczy.

- Zielona herbata. Herbatę zieloną powinno się parzyć nie więcej niż trzy minuty w temperaturze od 70 do 80 stopni, a dokładny czas i temperatura zależne są od jej gatunku. Można też spotkać się z zaleceniem, by dla uzyskania naparu pobudzającego parzyć liście przez trzy minuty, zaś aby otrzymać napój o właściwościach relaksujących czas ten wydłużyć do sześciu minut. Warto wiedzieć, że po ok. trzech minutach parzenia zaczyna wydzielać się teanina neutralizująca działanie pobudzającej teiny, sam napar nabiera jednak gorzkiego smaku. Dlatego też chcąc uzyskać napój o działaniu wyciszającym, zdecydowanie lepiej jest przygotować dwa napary. Zalewamy więc liście odpowiednią ilością wody, którą wylewamy po trzech minutach, a następnie herbatę zalewamy jeszcze raz.

- Biała herbata. Ze względu na delikatny smak białej herbaty zaleca się wykorzystanie na 100 g wody o temperaturze od 75 do 90 stopni 2 g suszu. Podobnie jak herbatę zieloną, można parzyć ją kilkakrotnie. Pierwsze parzenie powinno trwać od 1 do 3 minut, drugie – nawet dziesięć minut.

- Herbaty owocowe i rooibos. W rzeczywistości nie są herbatami, dlatego w tym przypadku czas parzenia może trwać dłużej, ok. 5 minut, temperatura wody powinna zaś wynosić od 95 do 100 stopni. W sklepach z herbatami można też spotkać mieszanki herbaty białej z owocami. Aby przygotować z nich napój należy stosować te same zasady co w przypadku przygotowywania napoju z białej herbaty, wydłużając czas parzenia o jedną minutę.

--- artykuł sponsorowany ---