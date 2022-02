 Jak powinna wyglądać pielęgnacja włosów wysokoporowatych?

Kilkanaście lat temu, szukając kosmetyków do pielęgnacji włosów, na półkach sklepowych znajdowaliśmy pozycje skierowane do włosów prostych, kręconych, farbowanych, przetłuszczających się czy normalnych. Niestety taki podział produktów nie pozwalał w pełni na jak najlepszy dobór kosmetyków względem ich potrzeb. Obecnie coraz częściej na półkach sklepowych możemy znaleźć kosmetyki podzielone pod względem porowatości pasm. Umożliwia to dostarczenie im najważniejszych substancji aktywnych w odpowiednich proporcjach. W tym przypadku najbardziej wymagającym przykładem pasm będą włosy wysokoporowate. Dowiedz się, w jaki sposób je pielęgnować.

Porowatość włosów – co to?

Aby zrozumieć, jak należy pielęgnować włosy wysokoporowate, należy zacząć od podstaw, czyli pojęcia, jakim jest porowatość włosów. Co to takiego? Porowatość włosów określa stopień odchylenia łusek od łodygi włosa. Łuski pełnią tutaj funkcję ochronną, która zabezpiecza wnętrze przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Stąd, im bardziej odchylone są łuski naszych włosów, tym większa jest ich porowatość. Z tego względu możemy wyróżnić włosy niskoporowate, średnioporowate i wysokoporowate, które cechuje największy stopień odchylenia łusek. Równocześnie sprawia to, że są one najbardziej wymagające w pielęgnacji.

Charakterystyka włosów wysokoporowatych

Niestety wielu fryzjerów włosy wysokoporowate uznaje za najtrudniejsze w pielęgnacji. Co więcej, bardzo często wyglądają one na zniszczone i niezadbane, co bezpośrednio wynika z ich budowy. Pasma o wysokiej porowatości są bardzo suche, łamliwe, kruszą się i rozdwajają. Bardzo łatwo puszą się pod wpływem wilgoci, a uzyskanie na nich efektu gładkiej tafli bardzo często jest niemożliwe.

Co ciekawe, włosy mogą być wysokoporowate z natury. Najczęściej tym mianem określa się loki, które mają dość silne tendencje do przesuszania się, są delikatne i bardzo łatwo je uszkodzić. Oprócz tego wysoka porowatość włosów to bardzo często cecha nabyta – porowatość pasm może zmienić się w wyniku niewłaściwej pielęgnacji, zbyt częstej koloryzacji czy zabiegów na gorąco. Czynności te uszkadzają pasma i rozchylają łuski włosów.

Włosy wysokoporowate – jak je pielęgnować?

Znając porowatość włosów, jesteśmy w stanie zrozumieć ich potrzeby i tym samym dobrać odpowiednie kosmetyki do ich pielęgnacji. Czego zatem potrzebują włosy wysokoporowate? W ich rutynie pielęgnacyjnej istotną rolę odgrywają proteiny. Szczególnie dobrym wyborem będzie maska proteinowa, która wzmocni je i wspomoże odbudowę powstałych ubytków. Warto jednak zwracać uwagę na to, aby proteiny mimo wszystko nie przeważały w pielęgnacji włosów wysokoporowatych. Nadmiar może spowodować dodatkowe przesuszenie.

Oprócz regenerujących masek włosy wysokoporowate wymagają właściwego oczyszczania. W tym przypadku warto postawić na delikatnie oczyszczające szampony lub odżywki myjące, tzw. conditioning wash. Korzystając z takich produktów, zapobiegniemy przesuszeniu delikatnych kosmyków i podrażnieniom skalpu, jakie mogą wywołać mocno oczyszczające szampony.

