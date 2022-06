 Jak się nie naciąć na nielegalne zakłady bukmacherskie?

Wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Świata w Katarze, ale po drodze mamy wiele innych mniejszych i większych wydarzeń sportowych. O międzynarodowym zasięgu jak US Open, ale też regionalnych jak np. rozgrywki II Ligi i wyniki Olimpii Elbląg.

Dla wielu osób to okazja aby sprawdzić swoje siły w przewidywaniu wyników i postawić zakłady bukmacherskie. Jeśli jednak nasza wiedza na ten temat nie jest specjalnie duża, można mieć obawy (słusznie zresztą) czy znajdując bukmachera w sieci nie damy się nabrać na nierzetelną firmę i zamiast fajnej zabawy stracimy czas i pieniądze. O podpowiedź zapytaliśmy ekspertów z bukmacherzyonline.com, serwisu porównującego oferty bukmacherskie. Przygotowali nam kilka przydatnych wskazówek.

Możemy poszukać punktu stacjonarnego i tam postawić zakład, jednak nie każdy ma na to czas i ochotę. Dlatego zanim postawimy zakład online, trzeba sprawdzić czy strona bukmacher, którą wybraliśmy działa legalnie. Jak to wygląda w praktyce?

1. Po pierwsze sprawdzamy czy bukmacher posiada na swojej stronie numer licencji polskiego Ministra Finansów, bo tylko taki działa w Polsce legalnie oraz gwarantuje uczciwe warunki. Numer licencji sprawdzamy też zawsze w Spisie legalnych bukmacherów na stronie Ministerstwa Finansów.

Jeśli nigdzie nie możesz znaleźć tego numeru, to bukmacher nie ma zezwolenia, a więc na polskim rynku działa nielegalnie. Podobnie jeśli podaje numer licencji innego kraju. Tylko polska licencja uprawnia do prowadzenia legalnych zakładów.

2. Adres strony, który zawiera nazwę bukmachera na domenie “.pl”

Zgodnie z ustawą każdy bukmacher musi udostępniać stronę, która jednoznacznie wskazuje właściciela czyli zawierać nazwę marki. Wyjątek stanowią sytuację, kiedy adres jest już zajęty. Wtedy bukmacher może pozwolić sobie na małą modyfikację.

3. Rejestr nielegalnych stron

Aby chronić polskich konsumentów przed nielegalnymi firmami Ministerstwo Finansów stworzyło narzędzie do walki z nielegalnymi serwisami bukmacherskimi pod nazwą „Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą”. Zostają do niego na bieżąco dodawane kolejne firmy, które nie posiadając specjalnego zezwolenia, oferują zakłady bukmacherskie. Strona, która znalazła się w spisie, z pewnością działa nielegalnie. Jeśli w spisie znajdziemy adres strony, z której chcieliśmy skorzystać, jest pewne, że to nielegalna strona.

4. Strona internetowa prowadzona w języku polskim

Polski serwis, obsługa w języku polskim to wymóg podstawowy dla każdego legalnego bukmachera. Jeśli strona danej firmy nie jest prowadzona w rodzimym języku lub też treści zostały napisane łamaną polszczyzną to z pewnością masz do czynienia z nielegalną firmą.

Co grozi za stawianie nielegalnych zakładów?

Duża część użytkowników nielegalnych stron bukmacherskich nie zdaje sobie z tego sprawy, ale nie tylko nielegalny bukmacher ponosi konsekwencje prawne, ale też osoba, które świadomie decyduje się obejść prawo i skorzystać z jego oferty. Jakie konsekwencje nam grożą? Niestety bardzo poważne i oznaczają nie tylko stratę ewentualnej wygranej oraz pieniędzy, które przeznaczyliśmy na grę. Grozi tu również kara finansowa wysokości ustalanej indywidualnie przez Urząd Skarbowy, ale kwota może wynieść maksymalnie nawet 3 360 000 zł. Co więcej egzekucją kar zajmuje się Urząd Skarbowy, który znany jest w wyjątkowo wysokiej skuteczności w ściganiu nałożonych kar. Dlatego biorąc pod uwagę grożące kary finansowe, gra u nielegalnych bukmacherów wydaje się być wyjątkowo nie opłacalnym przedsięwzięciem. Nawet jeśli nielegalny bukmacher kusi lepszymi warunkami, gra jest niewarta świeczki.

Zakłady bukmacherskie dozwolone są od 18 lat i mogą wiązać się z ryzykiem uzależnienia. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany.