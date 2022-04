 Jak sprawić, by cera mniej się przetłuszczała?

Przetłuszczająca się cera to zmora wielu kobiet. Nieestetycznie świecąca się twarz, podatność na tworzenie zaskórników, szarożółta i ziemista cera są dość kłopotliwymi skutkami skóry wydzielającej zbyt duże ilości sebum. Skąd bierze się taki problem? Jak pielęgnować tłustą cerę i jakie kosmetyki są do tego konieczne?

Skąd bierze się problem tłustej cery?

Całemu zamieszaniu w tym przypadku winne jest nadmierne wytwarzanie substancji zwanej sebum. Produkowane jest ono przez gruczoły łojotokowe naskórka na niemal całym ciele. Wyjątkiem są tutaj wewnętrzne części rąk i stóp. Sebum jest niezwykle cennym składnikiem, które tworzy barierę ochronną naszej skóry. Jego zadaniem jest ochrona przed czynnikami zewnętrznymi, do których zaliczyć można między innymi promienie UV, wirusy, grzyby czy zmiany pogody. Niestety nadmiar tej substancji niesie za sobą wiele niechcianych konsekwencji.

Nadprodukcja sebum jest spowodowana zbytnim przesuszeniem skóry. Może się wydawać to paradoksalne, jednak jest to rodzaj odpowiedzi organizmu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub nieodpowiednią pielęgnację skóry. Wzmożona produkcja sebum ma w tym przypadku zapobiec jej przesuszeniu.

Pielęgnowanie cery przetłuszczającej się

Podstawą pielęgnacji cery tłustej musi być więc odpowiednie nawilżenie. Kosmetyki do tego służące powinny mieć lekką formułę, by dodatkowo nie zapychały porów i nie sprzyjały powstawaniu kolejnych zaskórników. Aby kremy nawilżające spełniły swoje funkcje, konieczne jest wcześniejsze dokładne oczyszczenie skóry. W tym celu należy sięgnąć po delikatne kosmetyki myjące. W pielęgnacji cery problematycznej konieczne jest także tonizowanie twarzy.

Dlaczego tonizowanie twarzy jest tak ważne?

Kosmetyki tonizujące mają za zadanie utrzymać naturalny odczyn pH skóry. Jego odpowiedni poziom wspomaga właściwą pracę gruczołów potowych i łojowych, a więc tych, które odpowiadają za wytwarzanie sebum. Produkty służące do usunięcia ze skóry zanieczyszczeń często zmieniają odczyn oH na bardziej zasadowy, przez co cera może się nadmiernie przesuszać. Stosowanie kosmetyków tonizujących przywraca wówczas właściwy odczyn, odświeża skórę, a do tego wspomaga jej naturalną barierę ochronną i przygotowuje na kolejne etapy pielęgnacyjne.

Jak i czym tonizować twarz?

Jak widać, tonizowanie twarzy nie powinno być pomijanym etapem codziennej pielęgnacji. Aby zabieg ten spełniał swoje funkcje, należy wykonywać go po dokładnym myciu skóry. Wystarczy niewielką ilość produktu nanieść na płatek kosmetyczny i przykładać do twarzy. Nie należy spłukiwać toniku, kosmetyk ma zostać całkowicie wchłonięty, dopiero wówczas można przejść do kolejnego etapu pielęgnacji skóry, czyli jej nawilżenia.

Tonik to kosmetyk, którego bazowym składnikiem jest woda wzbogacona o aktywne substancje. Są nimi na przykład oleje, ekstrakty roślinne czy witaminy. W zależności od składu i przeznaczenia, mamy do wyboru toniki łagodzące, odświeżające czy o uniwersalnym działaniu.

---materiał partnera---