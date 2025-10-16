 Jak suplementacja kolagenem pomaga włosom?

Zdrowy wygląd włosów zależy od wielu czynników, w tym od odpowiedniej pielęgnacji, zbilansowanej diety, genetyki, a także od kondycji skóry głowy i mieszków włosowych. Kluczowe dla zdrowych, mocnych i gęstych włosów jest także odpowiednie odżywienie i regeneracja tkanek, w których kolagen odgrywa istotną rolę jako białko strukturalne.

Rola kolagenu we włosach i skórze głowy

Kolagen jest jednym z głównych białek tkanki łącznej występującym w skórze głowy i mieszkach włosowych. Jego obecność w skórze zapewnia elastyczność, jędrność i odpowiednie nawilżenie, co tworzy optymalne warunki do wzrostu zdrowych włosów. Ponadto kolagen wspiera produkcję keratyny – podstawowego budulca włosów – co wpływa na ich wytrzymałość i strukturę.

Wpływ suplementacji kolagenem na kondycję włosów

Wielu badaczy i ekspertów potwierdza pozytywny wpływ suplementacji kolagenem na zdrowie włosów. Badania sugerują, że regularne przyjmowanie bioaktywnych peptydów kolagenowych może:

Zwiększać szybkość proliferacji komórek mieszków włosowych nawet o 31%, co przyspiesza wzrost włosów [1].​

Powodować statystycznie istotny wzrost grubości włosów, dzięki lepszemu odżywieniu i odbudowie struktury [1].

Wspierać nawilżenie i blask włosów [2].​

Wydłużać fazę wzrostu włosów (anagen), co sprzyja ich większej ilości i gęstości.​

Poprawiać kondycję skóry głowy poprzez zwiększenie jej nawilżenia i odporności na czynniki zewnętrzne, co przekłada się na mniej łupieżu i zdrowszy wygląd.​

Neutralizować wolne rodniki dzięki działaniu antyoksydacyjnemu, co pomaga chronić mieszki włosowe przed uszkodzeniami oksydacyjnymi.

Kolagen na włosy to nieoczywiste rozwiązanie, ale jak wskazują badania, może być bardzo efektywne.

Kompleksowe suplementy z kolagenem na włosy

Kompleksowe suplementy z kolagenem dostępne w ofercie Ysto to doskonały przykład nowoczesnego podejścia do pielęgnacji włosów i skóry głowy od wewnątrz. Suplementy Ysto Collagen Smart i Ysto Collagen Your Skin łączą w sobie wysokiej jakości bioaktywne peptydy kolagenowe VERISOL® (rybi i wieprzowy), które są dobrze przebadane klinicznie i stosowane w ilościach zgodnych z badaniami naukowymi. Badanie naukowe peptydów VERISOL® po 16 tyg. potwierdziło istotny wzrost grubości włosów, podczas gdy w grupie placebo zaobserwowano nieznaczny spadek [1].

Ysto Collagen Smart wyróżnia się skutecznym składem zawierającym 7500 mg peptydów kolagenu w porcji, wzbogaconym o witaminę C z dzikiej róży, biotynę (5000% RWS) oraz cynk.

Te składniki dodatkowe synergicznie wspierają syntezę kolagenu, poprawę kondycji włosów i skóry, a także działają antyoksydacyjnie, co sprzyja ochronie komórek przed uszkodzeniami i stresem oksydacyjnym.

Biotyna jest jednym z najlepiej przebadanych składników na włosy, ponieważ odgrywa kluczową rolę w procesie produkcji keratyny – podstawowego białka budulcowego włosów. Suplementacja biotyną wzmacnia strukturę włosów, co zapobiega ich łamliwości, rozdwajaniu końcówek oraz nadmiernemu wypadaniu.

Cynk pełni kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia i kondycji włosów. Jest niezbędny do syntezy keratyny, głównego białka budulcowego włosów, dzięki czemu wzmacnia ich strukturę, zwiększa elastyczność i odporność na uszkodzenia. Ponadto cynk uczestniczy w podziale i naprawie komórek mieszków włosowych, co sprzyja wzrostowi nowych włosów oraz zapobiega ich nadmiernemu wypadaniu.

Suplement jest wolny od cukru (słodzony stewią), konserwantów i sztucznych dodatków, co czyni go bezpiecznym do codziennego, długoterminowego stosowania.

Ysto Collagen Your Skin to jeszcze bardziej rozbudowana formuła, która oprócz peptydów VERISOL® zawiera 12 składników odżywczych, w tym kwas hialuronowy (120 mg, czyli o około 50% więcej niż w innych preparatach), MSM, krzem oraz ekstrakty roślinne i minerały (mangan, chrom, miedź, selen, jod).

MSM (metylosulfonylometan) pozytywnie wpływa na włosy poprzez dostarczanie siarki, która jest kluczowym składnikiem keratyny – białka budulcowego włosów. Suplementacja MSM poprawia połysk, objętość oraz ogólną kondycję włosów. W badaniach zaobserwowano, że po 16 tygodniach stosowania MSM dziennie połysk włosów zwiększył się o prawie 30%, a objętość również wzrosła.

Krzem wzmacnia cebulki włosowe, hamuje nadmierne wypadanie włosów oraz poprawia mikrokrążenie skóry głowy, co sprzyja lepszemu dotlenieniu i odżywieniu mieszków włosowych. Badania wykazały, że suplementacja krzemu zwiększa wytrzymałość i grubość włosów, poprawiając ich strukturę i odporność na złamania.

Ekstrakt z borówki może poprawiać mikrokrążenie, co zwiększa ukrwienie skóry głowy i lepsze odżywienie mieszków włosowych. Dzięki temu włosy rosną szybciej, są bardziej gęste i mocne.

Suplementacja kwasu hialuronowego ma pozytywny wpływ na zdrowie włosów głównie dzięki jego zdolności do intensywnego i długotrwałego nawilżania. Kwas hialuronowy, jako naturalny związek występujący w organizmie, wiąże dużą ilość wody, co pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia skóry głowy.

Jod wspiera prawidłowy wzrost włosów poprzez regulację hormonów tarczycy; mangan działa antyoksydacyjnie, wspomaga wzrost i elastyczność włosów; chrom wpływa na metabolizm komórek skóry głowy i może zapobiegać wypadaniu. Miedź odpowiada za pigmentację włosów, ich wytrzymałość i poprawia mikrokrążenie, a selen działa jako silny antyoksydant, chroniąc włosy przed uszkodzeniami i wspierając regenerację mieszków włosowych.

Tak skomponowane suplementy Ysto dają kompleksowe efekty: poprawiają elastyczność i nawilżenie skóry głowy, przyspieszają wzrost włosów, zwiększają ich grubość oraz zapobiegają wypadaniu. Polecane są osobom poszukującym naturalnego, naukowo potwierdzonego wsparcia dla włosów i skóry.

----

[1] https://www.nutrafoods.eu/index.php/nutra/article/view/9/6 - OESSER, Steffen. The oral intake of specific Bioactive Collagen Peptides has a positive effect on hair thickness. International Journal on Nutraceuticals, Functional Foods and Novel Foods, 2020.

[2] Yagoda, Michelle R., Eugene H. Gans, “A Nutritional Supplement Formulated with Peptides, Lipids, Collagen and Hyaluronic Acid Optimizes Key Aspects of Physical Appearance in Nails,Hair and Skin”, Journal of Nutrition and Food Sciences 2015 (2012): 1-6, DOI:10.4172/2155-9600.S5-002.