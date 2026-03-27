 Jak wybrać garnitur na maturę 2026? Radzi marka BYTOM

Matura to dla wielu młodych mężczyzn pierwszy moment, kiedy muszą zamienić bluzę z kapturem na coś zdecydowanie bardziej dorosłego. Egzamin dojrzałości zobowiązuje nie tylko wiedzą, ale i prezencją. Choć trendy w modzie męskiej potrafią zmieniać się z sezonu na sezon, w przypadku tak ważnych wydarzeń najlepiej sprawdza się szlachetna klasyka. Marka BYTOM podpowiada, na co zwrócić uwagę, by podczas egzaminów czuć się pewnie i wyglądać profesjonalnie.

Fundament, czyli tkanina i kolor

Najczęstszym błędem przy zakupie pierwszego zestawu jest wybór produktów z dużą domieszką poliestru. Sztuczne włókna nie przepuszczają powietrza, co w stresującej sytuacji egzaminacyjnej może prowadzić do sporego dyskomfortu. Marka BYTOM od lat stawia na wysokoskrętną wełnę, która zapewnia naturalną termoregulację. Taka tkanina jest sprężysta, niemal się nie gniecie i doskonale układa się na sylwetce.

Jeśli chodzi o kolorystykę, majowe egzaminy najlepiej zniosą odcienie granatu oraz ciemnego grafitu. To kolory bezpieczne, wpisujące się w ramy szkolnego dress code'u, a przy tym niezwykle uniwersalne. Wybierając garnitur męski w kolorze navy, zyskujesz bazę, którą po maturze wykorzystasz na studenckich balach, weselach czy pierwszych rozmowach o pracę. Czerń, choć elegancka, zarezerwowana jest raczej na uroczystości wieczorowe, dlatego w świetle dziennym granat zaprezentuje się bardziej okazale.

Fason, który pracuje z sylwetką

Nawet najdroższy zestaw nie obroni się, jeśli będzie źle dopasowany. Marka BYTOM oferuje cztery główne fasony, co pozwala na precyzyjne dobranie konstrukcji do budowy ciała:

Mocno wyszczuplona - to propozycja dla panów o bardzo szczupłej budowie, która wyraźnie podkreśla linię ramion oraz talię.

Wyszczuplona - najbardziej uniwersalny wybór, który optycznie wysmukla sylwetkę, nie odbierając przy tym pełnego komfortu.

Standardowa - zapewnia tradycyjną linię i klasyczny wygląd, oferując dużą swobodę ruchów.

Standardowa plus - stworzona z myślą o mężczyznach potrzebujących dodatkowej przestrzeni w konstrukcji, ale niechcących rezygnować z elegancji.

Warto pamiętać o kilku technicznych detalach: szew barkowy marynarki musi kończyć się dokładnie tam, gdzie naturalna linia Twoich ramion. Rękaw powinien odsłaniać około 1-1,5 cm mankietu koszuli. Z kolei dolny guzik marynarki zawsze zostawiamy odpięty.

Same spodnie męskie również wymagają uwagi. Obecnie odchodzi się od bardzo długich nogawek, które marszczą się nad butem. Nogawka powinna jedynie delikatnie opierać się na cholewce lub kończyć tuż nad nią w węższych fasonach.

Detale budują całość

Kiedy masz już wybrany garnitur, czas na dodatki. Biała koszula to absolutna podstawa - marka BYTOM stosuje w swoich modelach wysokogatunkową bawełnę o długich włóknach, co przekłada się na gładkość i wytrzymałość tkaniny. Do tego gładki krawat w stonowanym kolorze i skórzany pasek dopasowany do butów.

Inwestycja w jakość na tym etapie po prostu się opłaca. Zamiast kupować tani zamiennik, który po jednym praniu straci fason, lepiej postawić na rzemiosło i trwałość. Dzięki temu maturzysta nie tylko przetrwa wielogodzinne zmagania z arkuszami w pełnym komforcie, ale też wejdzie w dorosłość z klasą, która nie wyjdzie z mody przez lata.