Jak wybrać odpowiednią kolorystykę mebli i sprzętów w swojej kuchni?

Monochromatyczny minimalizm czy eksplozja kolorów? Wybór wiodących barw w pomieszczeniu to decyzja, której skutki będziesz oglądać każdego dnia przez parę kolejnych lat. Jeśli podejmiesz ją świadomie i dobrze przemyślisz, nie będziesz jej żałować ani przez chwilę. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, wybierając kolor mebli i sprzętów kuchennych!

Oceń możliwości pomieszczenia

Przeglądasz katalogi wnętrzarskie i zachwycasz się umieszczonymi w nich aranżacjami? Pamiętaj o tym, że piękny wystrój na obrazku wcale nie musi dobrze wyglądać w Twoim przypadku. Wszystko zależy bowiem od warunków pomieszczenia, a konkretnie od:

- rozkładu – jeśli urządzasz kuchnię będącą osobnym pomieszczeniem, masz łatwiejsze zadanie. Jej aranżacja powinna bowiem nawiązywać do wystroju pozostałej części domu, ale nie musi być jego przedłużeniem. W przypadku aneksu część kuchenna stanowi część salonu, zatem powinna być perfekcyjnie dopasowana do obecnej w nim stylistyki i kolorystyki;

- metrażu – stosując ciemne barwy w kuchni o małym metrażu, zyskasz przytłaczający, wręcz przygnębiający efekt, a pomieszczenie będzie wyglądać na mniejsze niż w rzeczywistości. Aby je optycznie powiększyć, wybierz jasną kolorystykę i zastosuj elementy odbijające światło – np. lustrzane wstawki lub meble w wysokim połysku;

- stolarki okiennej i drzwiowej – o ile obecne urządzanie kuchni nie jest kapitalnym remontem zakładającym jej wymianę, powinieneś wziąć pod uwagę jej kolor. Dzięki temu okna i drzwi staną się integralną częścią wystroju, a nie oderwanymi od niego elementami, które do niczego nie pasują i tylko psują efekt.

Wybierz kluczowe elementy

Na kolorystykę kuchni składa się nierozłączne trio: materiały wykończeniowe, meble i sprzęty. Zestawiając je, możesz szukać rozwiązań, które albo idealnie ze sobą harmonizują i wzajemnie się podkreślają, albo wręcz odwrotnie – są zestawione na zasadzie kontrastu, ale wciąż tworzą spójną całość. Wszystko zależy od efektu, który chcesz uzyskać.

Nie zapominaj o tym, że w nowoczesnych aranżacjach stawia się teraz przeważnie na duże AGD w zabudowie, które jest bardziej funkcjonalne niż to wolnostojące. Większość urządzeń zostaje więc schowana wewnątrz ciągu szafek, a na wierzchu pozostają jedynie te fragmenty, których nie da się zakryć płytą meblową. Chodzi tu przede wszystkim o płyty grzewcze i piekarniki, których front musi pozostać widoczny, by móc z nich normalnie korzystać. Jako że tak niewiele sprzętów będzie widocznych na pierwszy rzut oka, nie muszą pasować kolorem do mebli i pozostałej części wystroju. Mogą stanowić dla nich kontrast – a pasować np. do zlewozmywaka lub dodatków dekoracyjnych.

Dopracuj detale

Teraz, gdy masz już wstępny szkic tego, jak powinna wyglądać Twoja kuchnia, możesz pomyśleć o dodatkach, które urozmaicą wystrój i podwyższą Twój codzienny komfort. Jeśli ściany, meble i sprzęty są utrzymane w neutralnej palecie barw, to właśnie na tym etapie warto ożywić aranżację przykuwającym uwagę detalem w kontrastowej barwie.

Nie chcesz przesadzać? Postaw na kilka akcentów w tym samym odcieniu. Mogą to być drobiazgi, jak ściereczka kuchenna lub podkładka na stół. Jeśli zależy Ci na bardziej wyrazistym efekcie, możesz postawić na większe elementy dekoracyjne – wzorzystą roletę rzymską, nowoczesny robot kuchenny w kontrastującej barwie albo różnokolorowe krzesła przy stole. Kluczowe jest jednak wyczucie – detale powinny jedynie podkreślić wybraną wcześniej bazę, a nie ją przytłaczać.

