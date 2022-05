 Jak żyć w epoce nadmiaru

Wszystkiego mamy za dużo. Żal wyrzucić i nie ma pomysłu, komu oddać. Sprzedawaj i zarabiaj, albo wesprzyj kogoś, kto tej pomocy potrzebuje. Szybko zobaczysz, że radość jest dużo większa z dzielenia się niż gromadzenia.

Kupujemy dużo. Dużo za dużo. Przynosimy nowe rzeczy i nie pozbywamy się starych, trzymamy je po szufladach „na wszelki wypadek”. W naszych mieszkaniach robi się coraz ciaśniej, a my jesteśmy przytłoczeni nadmiarem.

Jak wpadamy w pułapkę?

Wyprzedaże, okazje, wielopaki - to magiczne słowa, które sprawiają, że kupujemy bez opamiętania. Nie potrzebujemy tylu produktów, ale boimy się stracić okazję. Zamiast kupić jedną droższą rzecz, kupujemy trzy tańsze. W sumie nic nie oszczędzamy, ale nasza szafa czy lodówka jest wypełniona po brzegi.

Skup się na jakości, a nie ilości

Kupuj rzeczy trwałe. Nie wyrzucaj sprzętów, mebli tylko dlatego, że w sklepach pojawiły się nowe. Czasami wystarczy zmienić mały szczegół i nasze mieszkanie znów pachnie nowością i świeżością.

Nie bądź ofiara mody. Kupuj ubrania ponadczasowe, a szalej z dodatkami. Bądź eko, to jest naprawdę modne.

Czy naprawdę tego potrzebujesz?

Zdrowia, czasu dla siebie i fajnych ludzi dookoła. Przyda się też kilka rzeczy, ale kluczowym słowem jest kilka. Podobno wystarczy sto rzeczy, łącznie z garderobą, by fajnie żyć. Dodaj do tego parę przedmiotów dla swojej wygody i z sentymentu, a resztę sprzedaj lub oddaj. Najlepiej rób to w lokalnym serwisie ogłoszeniowym, wówczas kupujący nie będzie musiał płacić za wysyłkę. Możesz też wesprzeć potrzebujących i mieć pewność, że Twoje przedmioty trafiły w dobre ręce.

Kupuj rzeczy używane, które jeszcze mogą ci długo posłużyć. Wielu sprzedawców używanych aut daje na nie gwarancję, meblom można dać drugie życie dzięki renowacji albo rozkochać się w stylu retro. Zabawki czy ubranka dla dzieci mogą posłużyć czasami nawet kilku pokoleniom maluchów.

I nie poprawiaj sobie humoru zakupami. Te pieniądze lepiej przeznacz na dobrą kawę, którą wypijesz z przyjaciółmi.

