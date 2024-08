 Jaki tablet dla dzieci wybrać? Podpowiadamy!

Wybór odpowiedniego tabletu przeznaczonego dla dziecka czy nastolatka może okazać się nie lada wyzwaniem. W końcu chcemy przecież, aby urządzenie to było nie tylko funkcjonalne, ale także, a może nawet przede wszystkim, bezpieczne i atrakcyjne dla najmłodszych użytkowników. Jaki tablet dla dzieci wybrać, aby były zadowolone?

Co warto wziąć pod uwagę przy wyborze tabletu dla dziecka?

Wbrew pozorom, nie jest tak łatwo wybrać tablet dla dziecka. Przede wszystkim, nie powinno się sięgać po najtańsze modele, które być może kuszą ceną, ale w dłuższej perspektywie będą po prostu zawodzić. Wybierając tablet dla dziecka, warto zwrócić uwagę na takie aspekty jak:

Jasny, wyraźny ekran z powłoką antyodblaskową to w 2024 roku absolutna podstawa. Dzięki temu sprzęt będzie wygodny podczas użytkowania zarówno w domu, jak i na zewnątrz.

Takie techniczne atuty, jak na przykład szybki procesor i odpowiednia ilość pamięci RAM, to elementy, które zapewnią płynne działanie najnowszych aplikacji oraz gier.

Funkcje z zakresu kontroli rodzicielskiej umożliwiają monitorowanie oraz ograniczanie dostępu do nieodpowiednich treści.

Możliwość używania Apple Pencil czy klawiatury Magic Keyboard to drobne, ale ważne atuty, które zwiększają funkcjonalność urządzenia.

Długi czas pracy na baterii pozwala na korzystanie z tabletu przez cały dzień bez konieczności częstego ładowania.

iPad Air. Wszechstronność i wydajność

Flagowce z serii iPad Air dostępne są w dwóch standardowych rozmiarach – 11 cali i 13 cali. Urządzenia zostały wyposażone w wyświetlacz Liquid Retina i oferują gamę kolorów P3 oraz technologię True Tone, sprawiając, że obrazy stają się żywe i naturalne.

Z kolei powłoka antyodblaskowa to atut, który zapewnia użytkownikom wygodę użytkowania w różnych warunkach oświetleniowych – może być to bardzo przydatne w przypadku nastolatków, które przeglądają social media, ale także notatki szkolne. Przekątna ekranu w urządzeniach iPad Air 13 cali wynosi 12,9 cala, z kolei dla wersji 11-calowej faktyczna przekątna to 10,86 cala. Wszystko to sprawia, że urządzenia z serii iPad Air są idealne zarówno do nauki, jak i zabawy.

Serce iPada Air stanowi czip M2, który zapewni nam płynne działanie, aplikacji i gier. Przykładowo, szerokokątny aparat 12 MP umożliwia nagrywanie wideo w bardzo dobrej jakości (4K), a przedni aparat ultraszerokokątny świetnie sprawdza się w wideorozmowach (może być to cenne w przypadku uczestnictwa w zdalnych zajęciach czy po prostu podczas kontaktu z rówieśnikami).iPad Mini – kompaktowy, ale potężny. Zaawansowana technologia w zasięgu ręki?

Również iPad Mini, który jest dostępny w czterech atrakcyjnych kolorach, może okazać się doskonałym wprost wyborem dla dzieci oraz nastolatków. Urządzenie to jest wyposażone w wyświetlacz Liquid Retina o przekątnej 8,3 cala i technologię True Tone oraz gamę kolorów P3, co zapewnia wyraźny i kolorowy obraz. Z kolei dzięki powłoce antyodblaskowej, korzystanie z iPada Mini jest wygodne nawet na zewnątrz.

Czip A15 Bionic sprawia, że iPad Mini jest niezwykle wydajny. Pomimo słowa Mini w nazwie wciąż doskonale radzi on sobie z codziennymi zadaniami, w tym na przykład z edycją zdjęć oraz filmów, a także uruchamianiem zaawansowanych aplikacji.

Apple Pencil, który jest magnetycznie przyczepiany do boku urządzenia, to rozwiązanie, które pozwala na szybkie notowanie oraz rysowanie – niezbędnik podczas różnego rodzaju zajęć. Z kolei głośniki stereofoniczne świetnie brzmią, niezależnie od tego, czy dziecko ogląda filmy, czy słucha muzyki oraz wykładów. Akcesorium działa też z nowym iPadem Air.

--- artykuł sponsorowany ---