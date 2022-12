Jaki wariant ubezpieczenia GAP wybrać?

Ubezpieczenie GAP chroni od utraty wartości samochodu w czasie, co okazuje się szczególnie przydatne w przypadku kredytobiorców oraz leasingobiorców. Ubezpieczenie działa w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży. Odszkodowanie z Autocasco nie pokrywa 100% wartości fakturowej samochodu, a wartość wyliczoną na dzień zdarzenia, co sprawia, że część pozostałego zobowiązania kredytowego albo leasingowego klient musi opłacić samodzielnie. Problem ten rozwiązuje właśnie ubezpieczenie GAP. Jak działa? Najczęściej wyrównuje różnicę między wartością pojazdu na dzień szkody a wartością na fakturze – w całości lub sporej części. Występuje przy tym w kilku wariantach – sprawdzamy opcje ochrony od PKO Ubezpieczenia, by pomóc Ci wybrać wariant ubezpieczenia GAP najlepszy dla Ciebie.

GAP Fakturowy 1. Typy pojazdów, które obejmuje każdy wariant ubezpieczenia GAP od PKO Ubezpieczenia, to samochody osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony i wartości do 1 mln zł oraz samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5 tony i wartości do 0,5 mln zł. Warto pamiętać, że ubezpieczyciel może zgodzić się na objęcie ochroną także droższych pojazdów. Czym zatem różnią się poszczególne warianty? 2. Ubezpieczenie GAP Fakturowy od PKO Ubezpieczenia jest do nowych umów leasingu. Dla pojazdów, których początkową wartością jest wartość fakturowa – czyli kwota, za jaką został nabyty w leasingu. 3. W ramach odszkodowania możesz uzyskać różnicę między wartością fakturową a odszkodowaniem wypłaconym z AC lub OC albo wartością rynkową na dzień szkody (pod uwagę będzie brana wyższa kwota). Co więcej, ubezpieczenie GAP Fakturowy obejmuje również refundację kosztów dodatkowych: - pojazdu zastępczego oraz - pakietu ubezpieczenia OC, AC i NNW dla nowego pojazdu leasingowanego albo - wpłaty własnej na zakup nowego pojazdu leasingowanego albo - trzech pierwszych rat leasingowych nowego pojazdu albo - wstępną opłatę leasingową nowego pojazdu. 1. Co istotne, refundacja powyższych kosztów (poza związanymi z najmem pojazdu zastępczego) może sięgnąć nawet do 6 000 zł w przypadku pojazdów, które mają mniej niż 12 miesięcy i 5 000 zł dla samochodów starszych niż 12 miesięcy. Warto też zapytać doradcę o możliwość podwyższenia tych kwot. GAP Indeksowy Ubezpieczenie GAP Indeksowy jest przeznaczone zarówno do nowej, jak i obowiązującej umowy leasingu. W tym drugim przypadku wiek pojazdu wraz z czasem obowiązywania umowy nie może być wyższy niż 10 lat. Gdy ubezpieczenie zostanie zawarte przy zakupie nowego samochodu, to jego wartością podstawową będzie wartość fakturowa. Z kolei przy autach z obowiązującym leasingiem wartość określa suma ubezpieczenia AC, jeśli polisa AC nie ma więcej niż 60 dni albo obecna wartość rynkowa. Z ubezpieczenia GAP Indeksowy poszkodowany może otrzymać odszkodowanie w wysokości 30% wartości rynkowej pojazdu na dzień wystąpienia szkody całkowitej. Ma również możliwość skorzystania z refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego nawet do 7 dni. GAP Casco Ubezpieczenie GAP Casco to produkt do trwających umów leasingu. Początkową wartością pojazdu jest w nim albo suma ubezpieczenia Autocasco, albo (jeśli AC zostało zawarte wcześniej niż przed 60 dniami) wartość rynkowa aktualna tuż przed dniem zawarcia polisy GAP. Odszkodowanie stanowi różnicę między sumą ubezpieczenia AC poszkodowanego a kwotą uzyskaną z OC/AC lub wartością rynkową pojazdu (wyższa z tych kwot). Tak, jak w przypadku opcji GAP Fakturowy, poszkodowany może dodatkowo uzyskać refundację kosztów najmu pojazdu zastępczego i takich dodatkowych wydatków, jak zakup ubezpieczenia OC, AC oraz NNW czy trzech pierwszych rat za nowy samochód leasingowany. Ubezpieczenie GAP – które wybrać? Aby wybrać odpowiedni dla siebie wariant ubezpieczenia GAP, musisz uwzględnić swoje preferencje, możliwości finansowe czy kwestie związane z umową leasingową i z samym użytkowanym autem. Spośród opisanych opcji najdroższą, ale jednocześnie najkorzystniejszą jest GAP Fakturowy, który sprawdza się szczególnie w przypadku leasingu nowych samochodów, gdzie jest największa utrata wartości względem kwoty z faktury. Tańsze rozwiązanie stanowi GAP Indeksowy, który jest chętnie wybierany zwłaszcza przez przedsiębiorców zawierających krótkie umowy leasingu (na 2-3 lata). Natomiast wariant GAP Casco może okazać się interesujący np. dla osób, które już mają w leasingu pojazd z Autocasco na sporą sumę ubezpieczenia. Warto jednak zaznaczyć, że niezależnie od wybranego rozwiązania, ubezpieczenie GAP zapewnia poczucie spokoju i bezpieczeństwa finansowego.

