 Jakie buty na wiosnę dla dziecka wybrać?

Wiosna to pora roku, na którą czekamy z niecierpliwością. Zaczyna robić się ciepło i w końcu jest możliwość wyjścia z maluchem na dwór. Jednak, by spacer był udany, przydadzą się odpowiednie buty dla dziecka. Muszą być nie tylko wygodne, ale też wytrzymałe i mieć konstrukcję, która zapewni dziecku odpowiednie ułożenie stopy. Jakie buty dla dziecka na wiosnę będą najlepsze? O tym przeczytasz poniżej.

Buty dla dziecka na wiosnę - jakie wybrać?

Wiosną dzieci nie powinny nosić już ocieplanych butów. Maluchy podczas ruchu szybko się męczą, a zbyt ciepłe obuwie spowoduje przegrzanie, co w konsekwencji może prowadzić do choroby. Najlepszym obuwiem dla dzieci na wiosnę będą zatem trzewiki, półbuty lub sandałki takie jak np. buty Bobux dla dzieci https://riccardo.pl/marki/bobux W zimniejsze dni lepiej postawić na trampki czy klasyczne adidasy. Wiosną warto również postawić na kalosze, ponieważ dzieci uwielbiają bawić się w kałużach, a takie obuwie sprawi, że nawet po wielogodzinnej zabawie będą miały suche stopy. Taki zestaw obuwia dla dzieci sprawi, że będziecie gotowi na każdą pogodę, a wiosenne spacery będą czystą przyjemnością.

Buty dla dzieci na wiosnę - na co zwracać uwagę podczas zakupu?

Przede wszystkim obuwie wiosenne dla dzieci powinno być kupowane co sezon. W przypadku małych dzieci jest to logiczne, ponieważ noga szybko rośnie i z roku na rok jest coraz większa. Jednak u starszych dzieci noga również dynamicznie się zmienia i buty powinny być dobrane do aktualnego kształtu przynajmniej do ósmego roku życia. Na co jeszcze zwracać uwagę podczas zakupu butów wiosennych dla dziecka? Warto mieć na uwadze:

podeszwę - powinna być elastyczna, by umożliwić naturalny ruch stopy. Zbyt sztywne podbicie buta powoduje, że maluch nie ma możliwości układania stopy w odpowiedni sposób;

wagę buta - buty dla dzieci na wiosnę powinny być lekkie , ponieważ ciężkie obuwie może powodować wady postawy;

przewiewny materiał - stopa nie powinna się pocić. Dlatego lepiej zdecydować się na obuwie ze skóry naturalnej lub materiału, który zapewni odpowiednią cyrkulację powietrza;

łatwe zakładanie - to duży plus podczas ciepłych dni, zwłaszcza gdy masz ogród i wychodzisz często z dzieckiem na świeże powietrze. Dzięki temu, że obuwie będzie się łatwo zakładać i ściągać maluch szybko nauczy się sam ubierać, co sprawi mu mnóstwo frajdy, a Tobie zaoszczędzi czasu;

sztywny zapiętek - dzięki niemu stopa będzie stabilna, a chodzenie bezpieczne. Uważaj jednak, by nie wybrać modelu butów dla dzieci ze zbyt sztywną piętą , ponieważ takie obuwie może wręcz utrudnić chodzenie;

szerokie i wygodne noski - dzięki temu paluszki nie będą ściśnięte, a ruch w stopy w czasie chodzenia nie będzie powodować bólu.

Podsumowanie

Odpowiednie obuwie dla dzieci jest bardzo ważne dla ich prawidłowego rozwoju. Źle dobrane buty mogą spowodować więcej problemów niż pożytku i przyczynić się do wad postawy w późniejszym okresie. Wiosną najlepiej postawić na trzewiki, półbuty lub trampki, które nie są zbyt ciepłe. Dodatkowo buty dla dzieci na wiosnę powinny mieć miękką podeszwę, lekką wagę, przewiewnym materiał, sztywny zapiętek oraz szerokie i wygodne noski. Wszystko to sprawi, że każde wiosenne wyjście będzie ogromną przyjemnością.

