Jakie oleje warto wprowadzić do swojej diety?

Zdrowa i zbilansowana dieta jest ogromnie ważna na drodze do utrzymania organizmu w dobrej kondycji. Aby tak się stało, warto zadbać o jej urozmaicenie, unikanie przetworzonej żywności i używek. Wśród produktów, które powinny zagościć na naszych talerzach powinny znaleźć się oleje, które stanowią cenne wsparcie m.in. dla układu immunologicznego. O jakich mowa? Sprawdźmy!

Olej z czarnuszki

Czarnuszka to niewielka roślina, którą charakteryzują różowe lub niebieskie kwiaty. Występuje w Azji Południowo-Zachodniej, Afryce Północnej i południowej Europie. Jej czarne nasiona wyróżnia intensywny korzenny smak i dość mocny zapach.

Olej z czarnuszki jest nieocenionym sprzymierzeńcem układu immunologicznego. Warto więc, aby pojawił się w codziennej diecie szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy organizm jest najbardziej narażony na szkodliwe działanie różnych patogenów. Ponadto stanowi on cenne wsparcie dla alergików. Czemu zawdzięcza swoje właściwości?





Przede wszystkim obecności dużej ilości kwasów tłuszczowych nienasyconych. W oleju dobrej jakości, to właśnie one stanowią aż 83,93% wszystkich zawartych w nim kwasów tłuszczowych. Ponad połowa, to kwasy wielonienasycone 57,08% to kwas linolowy (LA) typu omega-6 i 2,44% to kwas alfa-linolenowy (ALA) z rodziny omega-3. Dzieje się tak jednak po stawianiu na olej z czarnuszki https://olini.pl/olej-z-czarnuszki-tloczony-na-zimno-olini (od sprawdzonego producenta). Kiedy zastępujemy w jadłospisie tłuszcze nasycone, tłuszczami nienasyconymi, organizm odwdzięcza się nam z nawiązką. W praktyce mowa między innymi o utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi.

Należy zwrócić także uwagę na to czy olej jest tłoczony na zimno, ponieważ charakteryzuje się on wysokim poziomem tymochinonu - silnym przeciwutleniaczem, który neutralizuje wolne rodniki. Może on więc m.in. opóźnić proces starzenia skóry i chronić ją przed promieniowaniem UV i innymi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Z jego pomocą olej z czarnuszki wykazuje więc działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i przeciwnowotworowe.



Olej z czarnuszki wykazuje więc działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne i immunomodulujące – regulujące odporność.

Olej z wiesiołka

Wiesiołek to roślina, którą zaczęto uprawiać w Ameryce Północnej i Południowej. Nie bez powodu rdzenni mieszkańcy tych kontynentów stosowali jego liście i łodygi do przygotowywania kompresów skórnych, które miały zredukować siniaki, przyspieszać leczenie ran, jak również zminimalizować stany zapalne. Napary z wiesiołka stanowiły swego rodzaju remedium na różne dolegliwości, w tym m.in. zaburzenia ze strony układu pokarmowego czy też infekcje górnych dróg oddechowych.

Dobrej klasy olej z wiesiołka https://olini.pl/olej-z-wiesiolka-olini pozyskuje się z jego nasion, poprzez tłoczenie na zimno. Metoda produkcji ma tutaj ogromne znaczenie - dzięki niej olej zachowuje swoje właściwości prozdrowotne. Ponadto wyróżnia się złocistym kolorem i lekko orzechowym smakiem.

W tym cennym oleju znajdziemy m.in. nienasycone kwasy tłuszczowe omega-6, w tym kwas linolowy. Dzięki niemu wprowadzamy do diety produkt o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym, jak również antyoksydacyjnym.

Warto również wiedzieć, że olej z wiesiołka jest szczególnie polecany kobietom. Wszystko dzięki wysokiej zawartości gamma kwasu linolenowego (GLA). Jego obecność w składzie sprawia, że jest on wysoce skuteczny w łagodzeniu dolegliwości towarzyszących m.in.:

miesiączce,

menopauzie,

ciąży,

zaburzeniom gospodarki hormonalnej.

Badania wykazują, że regularne stosowanie oleju z wiesiołka pomaga przy zespole napięcia przedmiesiączkowego. Ponadto można dzięki niemu zmniejszyć bolesność i nadwrażliwość piersi.

Włączenie go do codziennej diety jest zalecane dla kobiet w ciąży. Przyczynia się m.in. do skrócenia czasu rozwarcia, wspomagania laktacji czy też obniżenia ryzyka stanu przedrzucawkowego.

Olej z wiesiołka warto również stosować przy problemach z suchą skórą. Dzięki niemu staje się ona wyraźnie bardziej nawilżona, ujędrniona i elastyczna. Nie bez powodu często pojawia się w diecie pacjentów z atopowym zapaleniem skóry (AZS), ponieważ przyczynia się do zmniejszenia stanów zapalnych.

Oliwa z oliwek

Oliwa z oliwek obok charakterystycznego smaku i aromatu, wyróżnia się bardzo dobrym wpływem na nasze zdrowie. Aby jednak tak się stało, warto jest wprowadzić do kuchni oliwę z oliwek extra virgin. Jest tłoczona na zimno wyłącznie z wyselekcjonowanych oliwek zebranych nie później niż 24 godziny przed tym procesem. To niewątpliwie królowa wśród oliw, której należy poświęcić najwięcej uwagi.



Oliwa z oliwek przyczynia się do obniżenia poziomu cholesterolu we krwi. Stanowi także cenne źródło przeciwutleniaczy, kwasów tłuszczowych, jak również witamin z grup A, B, C, D, E i K. Do tego dochodzą składniki mineralne, a wśród nich m.in. fosfor i magnez. Nie bez znaczenia pozostają także nienasycone kwasy tłuszczowe w duecie z oleuropeiną wykazującą działanie antyoksydacyjne i przeciwbakteryjne.

---- artykuł promocyjny ---