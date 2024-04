 Jakie są warunki programu Kredyt Mieszkaniowy na Start?

Kredyt Mieszkaniowy na Start to nowy program mieszkaniowy, który już niebawem zastąpi program Bezpieczny Kredyt 2%. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju i Technologii wejdzie w życie w drugiej połowie 2024 roku i będzie trwał do końca roku 2025. Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc się ubiegać o dofinansowanie?

Czym jest program Kredyt Mieszkaniowy na Start?

Program Kredyt Mieszkaniowy na Start, nazywany też w mediach mieszkaniem na start, to program rządowy, którego założeniem jest wspieranie obywateli w dążeniu do uzyskania własnego lokum mieszkalnego. W praktyce oznacza to co do zasady rządowe dopłaty do rat kredytów hipotecznych zaciągniętych na zakup lub budowę pierwszej nieruchomości. Wsparcie finansowe ma obejmować 10 lat od daty uzyskania kredytu.

Wysokość dopłat ma być uzależniona od liczby osób w rodzinie, a dofinansowanie będzie obniżać oprocentowanie kredytu hipotecznego do:

- 1,5% w przypadku gospodarstw jedno- i dwuosobowych,

- 1% w przypadku rodzin 3-osobowych,

- 0,5% w przypadku rodzin 4-osobowych,

- 0% w przypadku gospodarstw liczących 5 osób lub więcej.

Nie została ustalona maksymalna kwota kredytu, o którego dofinansowanie można się będzie ubiegać. Planowany jest jednak limit dotyczący preferencyjnych warunków kredytowania. Oznacza to, że kwota, do której można będzie otrzymać dofinansowanie, będzie wynosiła maksymalnie:

- 200.000 zł dla singli,

- 400.000 zł dla gospodarstw 2-osobowych,

- 450.000 zł dla gospodarstw 3-osobowych,

- 500.000 zł dla gospodarstw 4-osobowych,

a następnie będzie się zwiększać o 100.000 zł na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym. W miastach na prawach powiatu będących stolicą województwa, gdzie wartość odtworzeniowa 1 m kw. lokalu znacząco odbiega od średniej, wskazane kwoty będą wyższe o 10% lub 20%.

Wstępne zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju i Technologii wskazują, że program rozpocznie się w połowie 2024 i będzie trwał do końca 2025 roku. Terminy te mogą jednak ulec zmianie.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie do mieszkania na start?

Każda rządowa inicjatywa wsparcia finansowego obywateli jest zaprojektowana z myślą o osobach, które spełniają określone kryteria. Jakie są warunki programu mieszkanie na start?

Nowy program ma być dostępny dla szerokiej rzeszy odbiorców. Wniosek o dofinansowanie kredytu hipotecznego mogą zatem zgłosić single do 35. roku życia oraz następujące grupy bez limitu wiekowego: osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko, rodziny wielodzietne, małżeństwa, pary żyjące w związkach nieformalnych.

O przystąpienie do programu mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają jeszcze żadnej nieruchomości na własność. Jako wyjątki przewidziano rodziny posiadające 3 i więcej dzieci oraz osoby, których dotyczy prawo własności nabyte w drodze spadku lub darowizny, które wynosi do 50% wartości danego lokalu.

Jednym z warunków uzyskania dofinansowania na zakup lub budowę pierwszego mieszkania bądź domu jest również spełnienie tzw. kryterium dochodowego. Jest ono inne w przypadku każdej z wymienionych grup beneficjentów i wynosi:

- 10.000 zł brutto w przypadku singli,

- 18.000 zł brutto w przypadku gospodarstw 2-osobowych,

- 23.000 zł brutto w przypadku gospodarstw 3-osobowych,

- 28.000 zł brutto w przypadku gospodarstw 4-osobowych,

- 33.000 zł brutto w przypadku gospodarstw liczących 5 osób i więcej.

Ważną informacją jest to, że osoby lub rodziny przekraczające kryterium dochodowe wciąż mogą ubiegać się o dofinansowanie. Jeżeli zostaną dopuszczone do programu, dopłata, którą otrzymają, będzie jedynie proporcjonalnie pomniejszona.

Kolejnym warunkiem przystąpienia do programu Kredyt Mieszkaniowy na Start jest uzyskanie odpowiedniego kredytu. Założenia programu obejmują kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem i malejącą ratą. Aby utrzymać dopłaty przez maksymalnie długi okres, kredytobiorca będzie mógł przejść na oprocentowanie zmienne dopiero po upływie 10 lat, kiedy dopłaty do danego kredytu przestaną obowiązywać.

Nie jest jeszcze wiadomo, jakie limity będą dotyczyły długości okresu kredytowania. Wstępnie przewiduje się, że aby otrzymać dofinansowanie, kredyt hipoteczny przeznaczony na zakup lub budowę pierwszej nieruchomości będzie musiał zostać zaciągnięty na okres co najmniej 15 lat.

Choć budżet programu nie został jeszcze ustalony, wstępne założenia wskazują, że dofinansowanie otrzyma do 50.000 gospodarstw domowych.

