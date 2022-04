Jakie słuchawki z ANC wybrać? Interesują Cię tylko najlepsze rozwiązania z aktywną redukcją szumów? Już teraz sprawdź, na co zwrócić uwagę, kupując słuchawki z aktywną redukcją szumów! Szczegóły znajdziesz w niniejszym artykule.

Nasze uszy doskonale radzą sobie z przetwarzaniem tych dźwięków, które mają częstotliwość od 20 do 20 000 Hz. Jeśli zależy Ci na tym, aby całkowicie wytłumić wszystkie odgłosy, które dochodzą z otoczenia, kiedy słuchasz muzyki, audiobooka czy podcastu, koniecznie wybierz słuchawki z aktywną redukcją szumów. Czym dokładnie jest funkcja ANC? Jakie słuchawki z ANC warto kupić? Modele bezprzewodowe będą dobrym rozwiązaniem, czy lepiej decydować się na słuchawki przewodowe? Na powyższe pytania odpowiadamy w dzisiejszym wpisie.

Co to jest aktywna redukcja szumów?

Zależy Ci na tym, aby słuchanie muzyki w hałaśliwym środowisku czy prowadzenie rozmów było przyjemne? Koniecznie zdecyduj się kupić słuchawki z aktywną redukcją szumów. ANC – czyli Active Noise Cancellation – to skuteczny system, który wycisza dźwięki jednostajne o relatywnie niskiej częstotliwości. Do tego rodzaju dźwięków zalicza się – na przykład – szum w samolocie czy innym środku transportu, hałas wentylatorów działających w zamkniętym pomieszczeniu czy nawet szum silnika.

Okazuje się też, że takie słuchawki bezprzewodowe wyposażone w funkcję, jaką jest aktywna redukcja szumów, służą niejako naszemu zdrowiu. Wykorzystując urządzenia z ANC, ograniczasz nieco degradację swojego słuchu.

W jaki sposób działają słuchawki z aktywną redukcją szumów? Na jakiej zasadzie tłumią niepożądane dźwięki? Takie słuchawki wyposażone są w mikrofon, który umieszcza się na ich zewnętrznej stronie. To on odpowiada za zbieranie dźwięków z otoczenia. Natomiast odpowiednio skonstruowany układ elektroniczny nie tylko analizuje, ale i odwraca fazy zebranych dźwięków, a następnie wpuszcza je do słuchawek, ale tylko takie o fazie negatywnej.

Aktualnie technologię ANC stosuje się zarówno w słuchawkach nausznych, jak i dousznych. Dlatego nie ma znaczenia, czy lubisz rozwiązania dokanałowe, czy takie, które mają nauszniki – gwarantujemy, że znajdziesz najlepsze słuchawki do słuchania muzyki czy prowadzenia rozmów telefonicznych dla siebie.

Jakie słuchawki z ANC do słuchania muzyki?

Jakie słuchawki z ANC do słuchania muzyki warto kupić? Jeśli nie wiesz, które produkty będą optymalnym rozwiązaniem dla Ciebie, możesz sprawdzić aktualny ranking, dostępny między innymi na stronie https://www.euro.com.pl/artykuly/wszystkie/artykul-ranking-sluchawek-z-aktywna-redukcja-szumow.bhtml, który obejmuje popularne i warte uwagi urządzenia. W rankingu znajdziesz zarówno nauszne, jak i douszne słuchawki. Polecamy zapoznać się z podstawowymi informacjami na ich temat oraz zaletami i wybrać te, które spełniają Twoje potrzeby i wymagania.

Czy słuchawki bezprzewodowe z aktywną redukcją szumów są dobre?

Zastanawiasz się, czy słuchawki bezprzewodowe z aktywną redukcją szumów będą dobrym rozwiązaniem? Na pewno słuchawki Bluetooth gwarantują maksymalny komfort. Jednakże ostateczny wybór zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Na pewno warto zdecydować się na słuchawki z funkcją ANC. Dlaczego?

Do zalet słuchawek z funkcją ANC zalicza się przede wszystkim zdrowie. Urządzenia tego rodzaju pozwalają na swobodne słuchanie muzyki na stosunkowo niskich poziomach, jeśli chodzi o wzmocnienia. Często również chronią nasz słuch. Ponadto poprawiają komfort, szczególnie wtedy, gdy przebywamy w hałaśliwym środowisku. Doskonale odcinają naszą głowę i myśli od uciążliwego hałasu i pozwalają na to, abyśmy bez problemu mogli skupić się na konkretnym zadaniu – na przykład pracy. Na rynku znajdziesz takie modele, w których funkcję Active Noise Cancelling można włączyć. Kiedy natomiast ANC jet wyłączone, słuchawki pracują jak standardowe rozwiązania. Jeśli zależy Ci na świetnej jakości rozmów, koniecznie sprawdź specjalne słuchawki z funkcją ANC z wyższej półki. Słuchawki z Active Noise Cancelling nie są jednak pozbawione wad. Do najważniejszych zalicza się cenę oraz wagę – są cięższe niż klasyczne urządzenia. Warto również mieć na uwadze, że niektóre modele mogą szumieć. Bezprzewodowe słuchawki wyposażone w takie funkcje jak aktywna redukcja hałasu pozwolą wyeliminować niechciane dźwięki otoczenia, co poprawi komfort podobnie jak aktywna redukcja szumu. Słuchawki dokanałowe mogą zaskoczyć jakością dźwięku.

Wybierając nowe słuchawki nie warto oszczędzać na tego typu zakupach, bo jeżeli kupi się porządny model, to będzie można z nich korzystać przez wiele lat. Sprzęt sprawdzi się nie tylko przy słuchaniu muzyki, ale również podczas grania lub oglądania filmów. Warto zatem kupić takie słuchawki, które rzeczywiście zapewnią odpowiednią jakość dźwięku, a dodatkowo ich noszenie nie będzie uciążliwe. Powyższe porady na pewno ułatwią ci zakup idealnych słuchawek dla siebie lub na prezent dla bliskiej osoby.

