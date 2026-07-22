Jakie ubezpieczenie gwarantuje holowanie auta w trasie?

Holowanie auta w trasie jest zwykle elementem ubezpieczenia assistance. Awaria samochodu podczas podróży może pokrzyżować plany. Sprawdź, jakiej polisy potrzebujesz, aby uzyskać pomoc techniczną, a w razie potrzeby – darmowy nocleg.

Assistance zapewni Ci holowanie po awarii

Assistance może obejmować holowanie po awarii, wypadku lub innych zdarzeniach wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

To dodatkowe ubezpieczenie dokupowane do obowiązkowego ubezpieczenia OC lub dobrowolnego ubezpieczenia AC:

OC – obowiązkowe ubezpieczenie, które pokrywa szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu. W niektórych przypadkach może obejmować także koszty holowania pojazdu poszkodowanego.

– obowiązkowe ubezpieczenie, które pokrywa szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu. W niektórych przypadkach może obejmować także koszty holowania pojazdu poszkodowanego. AC – dobrowolne ubezpieczenie, które chroni Twój samochód m.in. w razie kolizji, kradzieży lub wandalizmu. Holowanie nie jest w standardowym zakresie polisy.

Assistance zapewnia pomoc organizacyjną i techniczną w razie problemów na drodze. Ubezpieczyciel bierze na siebie organizację transportu i pokrywa jego koszty zgodnie z postanowieniami zawartymi w OWU.

Co obejmuje assistance?

To zależy od zakresu ochrony określonego w OWU. W UNIQA możesz otrzymać:

holowanie bez limitu kilometrów na terenie Polski lub z bardzo wysokim limitem w Europie (np. 1600 km);

na terenie Polski lub z bardzo wysokim limitem w Europie (np. 1600 km); naprawę auta na miejscu zdarzenia – od prostej wymiany opony po awaryjne uruchomienie rozładowanego akumulatora;

– od prostej wymiany opony po awaryjne uruchomienie rozładowanego akumulatora; auto zastępcze na czas podróży;

na czas podróży; zakwaterowanie w hotelu, jeśli awaria przydarzy się w nocy lub daleko od Twojego miejsca zamieszkania.

Na co zwracać uwagę przed zawarciem umowy assistance?

Zanim kupisz assistance, sprawdź:

limit kilometrów holowania – czy ubezpieczyciel pokryje koszty dowozu Twojego uszkodzonego auta pod sam dom, czy wyłącznie do najbliższego mechanika w promieniu zaledwie 50 kilometrów;

– czy ubezpieczyciel pokryje koszty dowozu Twojego uszkodzonego auta pod sam dom, czy wyłącznie do najbliższego mechanika w promieniu zaledwie 50 kilometrów; franszyzę kilometrową – czy polisa zadziała już na parkingu pod Twoim blokiem, czy dopiero gdy oddalisz się od domu na określoną odległość;

– czy polisa zadziała już na parkingu pod Twoim blokiem, czy dopiero gdy oddalisz się od domu na określoną odległość; zakres terytorialny – jeśli wyjeżdżasz za granicę, polisa, która zapewnia pomoc wyłącznie w Polsce, będzie całkowicie bezużyteczna.

Przykład z życia:

Pan Marek zaplanował wakacje na południu Europy, ale zapomniał rozszerzyć assistance o wyjazdy zagraniczne. Na austriackiej autostradzie doszło do awarii silnika. Wezwanie lawety i transport do warsztatu kosztowały pana Marka kilkaset euro. Gdyby przed podróżą zainwestował kilkadziesiąt złotych w pełną ochronę, ubezpieczyciel prawdopodobnie pokryłby koszty holowania i udostępnił pojazd zastępczy na czas naprawy.

Nie bądź jak pan Marek. Zadbaj o bezstresową podróż i zagwarantuj sobie pomoc 24 godziny na dobę. Dobierz pakiet ochronny dopasowany do Twoich potrzeb. Oblicz swoją składkę już teraz: https://www.uniqa.pl/quote/start

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