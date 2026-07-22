Jakie ubezpieczenie gwarantuje holowanie auta w trasie?
Holowanie auta w trasie jest zwykle elementem ubezpieczenia assistance. Awaria samochodu podczas podróży może pokrzyżować plany. Sprawdź, jakiej polisy potrzebujesz, aby uzyskać pomoc techniczną, a w razie potrzeby – darmowy nocleg.
Assistance zapewni Ci holowanie po awarii
Assistance może obejmować holowanie po awarii, wypadku lub innych zdarzeniach wskazanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).
To dodatkowe ubezpieczenie dokupowane do obowiązkowego ubezpieczenia OC lub dobrowolnego ubezpieczenia AC:
- OC – obowiązkowe ubezpieczenie, które pokrywa szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu. W niektórych przypadkach może obejmować także koszty holowania pojazdu poszkodowanego.
- AC – dobrowolne ubezpieczenie, które chroni Twój samochód m.in. w razie kolizji, kradzieży lub wandalizmu. Holowanie nie jest w standardowym zakresie polisy.
Assistance zapewnia pomoc organizacyjną i techniczną w razie problemów na drodze. Ubezpieczyciel bierze na siebie organizację transportu i pokrywa jego koszty zgodnie z postanowieniami zawartymi w OWU.
Co obejmuje assistance?
To zależy od zakresu ochrony określonego w OWU. W UNIQA możesz otrzymać:
- holowanie bez limitu kilometrów na terenie Polski lub z bardzo wysokim limitem w Europie (np. 1600 km);
- naprawę auta na miejscu zdarzenia – od prostej wymiany opony po awaryjne uruchomienie rozładowanego akumulatora;
- auto zastępcze na czas podróży;
- zakwaterowanie w hotelu, jeśli awaria przydarzy się w nocy lub daleko od Twojego miejsca zamieszkania.
Na co zwracać uwagę przed zawarciem umowy assistance?
Zanim kupisz assistance, sprawdź:
- limit kilometrów holowania – czy ubezpieczyciel pokryje koszty dowozu Twojego uszkodzonego auta pod sam dom, czy wyłącznie do najbliższego mechanika w promieniu zaledwie 50 kilometrów;
- franszyzę kilometrową – czy polisa zadziała już na parkingu pod Twoim blokiem, czy dopiero gdy oddalisz się od domu na określoną odległość;
- zakres terytorialny – jeśli wyjeżdżasz za granicę, polisa, która zapewnia pomoc wyłącznie w Polsce, będzie całkowicie bezużyteczna.
Przykład z życia:
Pan Marek zaplanował wakacje na południu Europy, ale zapomniał rozszerzyć assistance o wyjazdy zagraniczne. Na austriackiej autostradzie doszło do awarii silnika. Wezwanie lawety i transport do warsztatu kosztowały pana Marka kilkaset euro. Gdyby przed podróżą zainwestował kilkadziesiąt złotych w pełną ochronę, ubezpieczyciel prawdopodobnie pokryłby koszty holowania i udostępnił pojazd zastępczy na czas naprawy.
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Źródła:
- Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) komunikacyjnego UNIQA