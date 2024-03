 Jakie wybrać lustro do małej łazienki?

Bardzo ciężko wyobrazić sobie łazienkę bez lustra. To jedno z ważniejszych akcesoriów, które ułatwia przeprowadzenie codziennej higieny, wykonanie makijażu, czy ułożenie fryzury. Gdy jednak przychodzi czas na wybór lustra, w głowie kupującego pojawia się dylemat — jaki model najlepiej sprawdzi się w niewielkiej łazience? Dowiedz się, na co zwrócić uwagę przy jego wyborze, a także jakie opcje będą ciekawym użytkowym akcesorium dekoracyjnym!

Wielkość lustra

Jedną z istotniejszych kwestii, jakie należy rozważyć, jest wielkość samego lustra. W małej łazience można zastosować zarówno okazałe modele, jak i te o skromniejszych rozmiarach umieszczane bezpośrednio nad umywalką. Duże znaczenie ma sama przestrzeń, jaką można przeznaczyć pod to konkretne akcesorium. Jeżeli lustro ma pełnić funkcję użytkową np. podczas mycia zębów lub golenia zarostu, warto postawić na model o wielkości nieprzekraczającej szerokości samej szafki, ten sposób zachowa się pewną harmonię we wnętrzu, a także wykorzysta nierzadko jedyne wolne miejsce. Wzdłuż pozostałych ścian lub tuż obok samej umywalki często umiejscowiona jest od razu kabina prysznicowa, wieszaki na ręczniki lub toaleta z zabudową. Przestrzeń nad szafką umywalkową może być zatem wyznacznikiem wielkości samego lustra.

Warto pamiętać o tym, iż im większe jest samo lustro, tym lepiej będzie ono odbijało światło, co rozjaśni to niewielkie wnętrze i doda mu odrobiny przytulności.

Lustra z dodatkowym oświetleniem

Obecnie dużym zainteresowaniem cieszą się lustra łazienkowe LED, które idealnie wpisują się w obowiązujące trendy. Dlaczego warto je rozważyć? Stanowią one źródło ukierunkowanego oświetlenia, które ułatwia wykonanie makijażu i codzienną higienę. Dobrze doświetla twarz, co jest bardzo ważne dla wielu osób decydujących się na zakup takiego dodatku do łazienki.

Światło LED jest ponadto świetnym sposobem na rozjaśnienie wnętrza i dodanie mu przestronności. Może pięknie współgrać z pozostałym wyposażeniem, a także zadbać o odpowiedni klimat — wystarczy zdecydować się na światło LED w ciepłych lub zimnych barwach.

Inny aspekt użytkowy takich luster to trwałość tego typu formy oświetlenia. W porównaniu do klasycznych żarówek światło LED może służyć przez wiele lat bez awarii i konieczności wymiany na nowe.

Lustro z ramą czy bez?

W małej łazience duże znaczenie ma dbałość o to, by dodatkowo nie przytłoczyć wnętrza. Wybierając model z ramą, należy pamiętać, iż musi ona być wykonana z materiału odpornego na wysoki poziom wilgotności. W przeciwnym razie może napęcznieć (materiał drewnopodobny) lub zardzewieć, co nie będzie sprzyjało estetyce. Lustra bez ramy będą bardziej odporne. Co ważne, modele bez obramowania sprawią wrażenie większej przestronności, co może być bardzo potrzebne w bardzo małych łazienkach.





