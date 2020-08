Jakie wybrać studia? Czy to ma znaczenie?

Dziś wyniki matur 2020. Co roku kilkaset tysięcy młodych ludzi zadaje sobie trudne pytanie: „Zdałem maturę i co dalej?”. Wybór dalszej ścieżki kariery to pierwsza dojrzała decyzja, która wielu osobom spędza sen z powiek. W dzisiejszych czasach o tym, że warto studiować nie trzeba już nikogo przekonywać, ale już sam odpowiedni wybór uczelni i kierunku studiów może przysporzyć problemów.

Czym powinniśmy się kierować, aby dokonany wybór w pełni nas satysfakcjonował w późniejszym życiu? Zaraz wszystko się wyjaśni!

Jak wybrać kierunek studiów?

Najważniejsze jest, aby poznać samego siebie i swój potencjał. Wybór kierunku studiów powinien być zgodny z tym, w czym jesteś dobry i co lubisz robić. Badania dotyczące rynku pracy pokazują, że w przyszłości wielokrotnie będziemy zmieniać zawód. Dlatego tak ważne są tzw. kompetencje miękkie - m.in. umiejętności komunikacyjne, krytyczne myślenie oraz postawa przedsiębiorcza (czyli umiejętność dostrzegania i wykorzystywania nadarzających się okazji). Wybierz takie studia, które dają Ci możliwość rozwoju tych kompetencji.

Współczesny rynek pracy charakteryzuje się dużą dynamiką zmian, przez co zmieniają się oczekiwania względem przyszłych pracowników. Pamiętaj więc aby przy wyborze kierunku koniecznie sprawdzić prognozy dla poszczególnych zawodów. Uczelnia, która dba o przyszłość swoich absolwentów nie tylko wprowadza nowe kierunki ale również pozwala na rozwój dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych, które są kluczowe dla danej branży.

Okres studiów jest także doskonałym czasem na pozyskanie wiedzy praktycznej. To właściwy moment na naukę zawodu i ewentualną weryfikację swoich celów zawodowych. Podczas wyboru studiów warto więc przyjrzeć się, co dana uczelnia oferuje studentom w kwestii praktyk zawodowych. Wiele lat doświadczenia sprawiło, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ma rozbudowany i atrakcyjny program praktyk studenckich. Uczelnia jako jedna z pierwszych w kraju zauważyła ogromną potrzebę kształcenia praktycznego, które stało się motywem przewodnim na wszystkich kierunkach studiów.

Tryb dzienny, zaoczny czy popołudniowy?

Każdy tryb studiowania ma wady i zalety. W przypadku państwowych studiów dziennych sporą zachętą jest fakt, że są to studia bezpłatne. Trzeba jednak pamiętać, że w tym przypadku nie ma czasu na pracę – a na pewno nie w pełnym wymiarze. W przypadku niektórych zawodów trudno sobie wyobrazić studiowanie w innym trybie niż stacjonarny. Takie kierunki jak medycyna, prawo czy pedagogika wymagają poświęcenia kilku lat niemal wyłącznie na zdobywanie wiedzy, by osiągnąć jakiekolwiek efekty.

Osoby, które po szkole średniej od razu zdecydowały się podjąć pracę, często wybierają zaoczny tryb studiowania. Studenci niestacjonarni (czyli pobierający naukę w trybie zaocznym) spędzają na uczelni znacznie mniej czasu niż ich koledzy ze studiów stacjonarnych. Na edukację pod okiem wykładowców poświęcają tylko dwa weekendy w miesiącu. Jest to wygodne, ale wymaga od studenta dobrej organizacji czasu i samodokształcania.

Alternatywą dla obu trybów są darmowe studia zaoczne, czyli studia dzienne popołudniowe. Takie studia znajdziesz np. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, która oferuje darmowe studia popołudniowe na kierunkach ekonomia i administracja. Studia te są idealnie dopasowane do osób pracujących i łączą praktyczność kształcenia z wygodą studiowania.

Studia daleko czy blisko domu?

Okres studiowania kojarzy się z wejściem w dorosłość, wolność i decyzyjność. Dlaczego więc tak wielu młodych ludzi decyduje się na studia blisko domu?

Wyjazd z rodzinnego miasta daje dużą dozę nowych doświadczeń, co z całą pewnością ukształtuje Twój charakter. Taka decyzja wymaga jednak odwagi by korzystać z różnych okazji i podejmować śmiałe decyzje. Czasy, w których żyjemy są trudne i nieprzewidywalne. Pozostanie więc w rodzinnym mieście lub wybór mniejszej miejscowości kusi wieloma zaletami. Bez wątpienia studiowanie blisko domu to duża oszczędność czasu i pieniędzy - nie martwisz się, gdzie będziesz mieszkał i ile czasu zabiorą Ci dojazdy do uczelni i do domu. Małe uczelnie gwarantują lepszy kontakt z wykładowcami oraz indywidualne podejście do studenta. Łatwiej w nich otrzymać stypendia czy skorzystać ze środków programów europejskich takich jak Erasmus+ (zagraniczne studia i praktyki).

Jak pokazują statystyki, absolwenci poszukujący swojego miejsca na rynkach pracy małych miast i wsi radzą sobie równie dobrze jak ich koledzy i koleżanki z dużych i wielkich miast. Ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów pokazuje, że pod wieloma względami są nawet bardziej skuteczni na rynku pracy. Obala to kolejny mit – o prowincji jako miejscu rzekomo bez perspektyw.

Szkoła, studia, praca – to idealny schemat. Przy wyborze Uczelni warto na wstępie zastanowić się, czy studia potrzebne nam są tylko dla samego dyplomu czy przede wszystkim zależy nam na odpowiednim przygotowaniu do pracy w danym zawodzie. Pamiętajmy, że niezależnie od wybranego kierunku studiów, trybu oraz miejsca, najważniejsze jest to, aby wybór ten pozwolił na dalszy rozwój i wykorzystanie zdobytych umiejętności w wymarzonym zawodzie.

Pełna oferta kierunków studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Uczelni.





Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

www.pwsz.elblag.pl

---- artykuł promocyjny ----