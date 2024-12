Jakość i innowacja dla EPWiKu

5 grudnia w Katowicach odbyło się Europejskie Forum Biznesu - cykliczne wydarzenie organizowane z inicjatywy i potrzeb przedsiębiorców, samorządowców i naukowców. Była to także okazja do wręczenia między innymi medalu XVIII edycji programu Najwyższa Jakość Quality International 2024 oraz nagrody Innowacja Roku 2024, których to laureatem jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.