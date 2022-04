 Jeden dzień – wiedza na całe życie. Zapraszamy na rodzinny piknik Compensy!

Już w najbliższą niedzielę (1 maja), na Placu przy Katedrze Św. Mikołaja w Elblągu odbędzie się piknik rodzinny Strefa Bezpieczeństwa Compensy. W programie wydarzenia zabawy i quizy z nagrodami, nauka pierwszej pomocy, a także badania profilaktyczne i strefa relaksu. Organizator zadba również o najmłodszych, na których czekać będą animatorzy i gry.

Sprawdź się!

W ramach Strefy Bezpieczeństwa Compensy zaplanowano wiele zabaw edukacyjnych – zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Odwiedzający spróbują swoich sił w quizach wiedzy z nagrodami, zadaniach-wyzwaniach (refleksomierz, narkogogle i alkogogle), a nawet doświadczą dachowania i zderzenia w specjalnych symulatorach. Uczestnicy będą mieli możliwość wykonania podstawowych badań profilaktycznych, m.in. wzroku czy poziomu cukru we krwi, a także skorzystania ze strefy relaksu i masaży.

Pierwsi do pomocy

Wykwalifikowani ratownicy w praktyce będą uczyć pierwszej pomocy, nie tylko instruując, jak ratować życie, ale też dając szansę aktywnego przećwiczenia na fantomach. Wszystko po to, by przekazać wiedzę i zwalczać lęk przed ratowaniem innego człowieka. A tym samym promować aktywną postawę i gotowość do niesienia pomocy.

Defibrylator AED dla mieszkańców Elbląga

W ramach akcji, Compensa przekaże na ręce władz miasta defibrylator AED. Zapewnienie dostępu do urządzenia i edukacja w zakresie jego użytkowania, ma na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa elblążan.

Kampania społeczna Bezpieczna Autostrada

Piknik realizowany jest w ramach kampanii prowadzonej przez Compensę we współpracy z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W ramach kampanii, Compensa zorganizowała dotychczas 50 imprez edukacyjnych w całej Polsce. Organizatorzy wierzą, że uczestnikami ruchu na autostradach są nie tylko osoby mieszkające w ich pobliżu. Nawet, jeśli korzystamy z nich sporadycznie, każdy kierowca powinien wiedzieć, jak to robić. Za bezpieczeństwo odpowiedzialni jesteśmy wszyscy – zarówno kierowcy, jak i pasażerowie.

- Od pięciu lat realizujemy wspólnie z Compensą akcję Bezpieczna Autostrada. Ta kampania ma na celu edukować, ale nie tylko mówić, lecz przede wszystkim uczyć w praktyce, jak prawidłowo zachować się na autostradzie, jak reagować w sytuacji zagrożenia życia. Uczymy dzieci i dorosłych, bo to wiedza na całe życie. Podczas pikników rodzinnych szerzymy ideę współodpowiedzialności: widzisz? Reaguj właściwie, bezpiecznie - mówi Tadeusz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.



Edukacja i budowanie świadomości ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa nas wszystkich. Zapraszamy do wspólnej nauki i zabawy! Wstęp bezpłatny.

Piknik Rodzinny: Strefa Bezpieczeństwa Compensy

Elbląg, Plac przy Katedrze Św. Mikołaja

NIEDZIELA, 1 maja 2022, godz. 10-17:00

---materiał partnera---