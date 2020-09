Jeden zabieg, a podwójne efekty: odmładzanie skóry i zamykanie naczynek. Promocyjne pakiety.

Trzy najnowocześniejsze lasery Cutera w Klinice Medesta. Rozwijamy się dla Was.

Od trzech lat na świecie, a obecnie, od wiosny 2020, również w Elblągu, możemy wykonywać zabiegi dające podwójne korzyści podczas jednej wizyty: odmładzanie skóry i laserowe zamykania naczynek, zmniejszanie rumienia na twarzy najnowszymi laserami amerykańskiej firmy Cutera. Zabiegi są nieinwazyjne i znakomicie tolerowane przez Pacjentów.

W Klinice Medesta posiadaliśmy już jeden laser do zamykania poszerzonych naczynek na twarzy i na nogach - Cutera Excel V. Pomimo tego zdecydowaliśmy się zaoferować Naszym Pacjentom nowe zabiegi laserowe.

Dla kogo zabieg laserem Genesis?

- dla wszystkich z poszerzonymi porami skóry

- dla wszystkich z naczynkami lub rumieniem

- dla osób pracujących, nie mających czasu na rekonwalescencję

- dla tych, którzy lubią bezbolesne zabiegi

- dla wymagających, którzy chcą dbać o gładkość i sprężystość skóry

Dlaczego warto zdecydować się na zabieg laserem Genesis?

Laser Genesis firmy Cutera emituje wiązkę laserową o długości fali 1064 nm. Wnika ona do skóry i naczynek, nie uszkadzając powierzchni skóry. Ta długość fali bez problemu może być stosowana na opaloną skórę, ponieważ nie jest absorbowana przez melaninę. Laser Genesis wygładza powierzchnię skóry, zmniejsza rozszerzone pory, redukuje łojotok oraz niweluje poszerzone naczynka, usuwa rumień utrwalony oraz napadowy. Dodatkowo stymuluje skórę do produkcji włókien kolagenowych. Delikatnie, nieinwazyjnie podgrzana skóra za pomocą lasera Genesis staje się bardziej gładka i sprężysta. Zabieg przynosi spektakularne efekty, jest bezpieczny i nieinwazyjny. Bezpośrednio po zabiegu pacjent może powrócić do codziennych obowiązków. Teraz w pakiecie trzech zabiegów aż o 700 zł taniej.

Dodatkowe korzyści z najnowszych, udoskonalonych technologii?

Posiadamy trzy lasery firmy Cutera: Genesis, Cutera Excel V Plus i Dermastat. Nowe lasery mają większe zastosowanie, są bardziej precyzyjne i skuteczniejsze przy braku okresu rekonwalescencji. Efekty usuwania naczynek na twarzy i nogach widoczne są po mniejszej ilości zabiegów, a po niektórych sesjach laserowych obrzęk i zaczerwienie ustępuje szybciej w porównaniu do laserów starszej generacji. Jakie są ich największe zalety?

Największe zalety stosowania nowych laserów do naczynek, usuwania rumienia i odmładzania skóry:

- przede wszystkim widoczne efekty zabiegu już po pierwszej wizycie u większości pacjentów

- zabiegi praktycznie bezbolesne

- powrót do codziennych obowiązków bezpośrednio po zabiegu laserowym lub minimalny okres rekonwalescencji w zależności od rodzaju lasera i dobranych przez lekarza dermatologa lub chirurga parametrów zabiegowych.

- nowe rozwiązania technologiczne pozwalają mierzyć temperaturę skóry, co pozwala dobrać optymalne parametry zabiegu: skuteczne i bezpieczne. Dodatkowo większa głowica chłodząca w jednym z laserów gwarantuje skuteczność i bezbolesność zabiegu.

Nie jesteś pewna lub pewien, który zabieg jest dla Ciebie?

Zadzwoń i umów się konsultację do zabiegu z kosmetologiem lub lekarzem dermatologiem estetycznym. Kwota konsultacji odliczana jest od ceny zbiegu.

W Medeście oferujemy także zabiegi profesjonalnych kosmetologów i szeroki wachlarz usług.

Zapraszamy do Kliniki Medesta!

