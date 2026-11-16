Jedna koszulka z wełny merino na cztery pory roku? Elbląg to dobry test

Rano przymrozek, w południe słońce, wieczorem wiatr od Zalewu Wiślanego – elblążanie dobrze wiedzą, że pogoda potrafi zmienić się kilka razy w ciągu dnia. Dlatego coraz więcej osób zamiast kolejnej bawełnianej koszulki wybiera taką, która poradzi sobie i w chłodzie, i w cieple. O to, czy jedna koszulka może wystarczyć na cały rok, zapytaliśmy markę Woolona – polski sklep z odzieżą ze 100% wełny merino.

Pierwsza warstwa, czyli to, co najbliżej skóry

O tym, czy jest nam ciepło, czy zimno, w dużej mierze decyduje nie kurtka, tylko to, co mamy pod nią. Bawełniana koszulka szybko nasiąka potem i długo schnie, więc po szybkim marszu czy jeździe rowerem zaczyna chłodzić. Wełna merino działa inaczej: wilgoć trafia do wnętrza włókna, a materiał długo pozostaje suchy w dotyku. Do tego włókno jest bardzo cienkie, więc nie gryzie jak tradycyjna wełna.

Zima: spacer po Bażantarni i Starym Mieście

W mroźne dni koszulka z długim rękawem z wełny merino to dobra baza pod sweter i kurtkę. Grzeje także wtedy, gdy przy szybszym marszu trochę się spocimy, a po wejściu do ciepłej kawiarni na Starym Mieście nie przegrzewa.

Koszulki z wełny merino w zimowej stylizacji

Wiosna i jesień: rowerem do pracy

Przejazd rowerem wzdłuż rzeki Elbląg, a potem osiem godzin w biurze – to test, który bawełna zwykle przegrywa. Wełna merino nie chłonie nieprzyjemnych zapachów, więc po dojeździe do pracy koszulka nadal wygląda i pachnie świeżo. Wiele osób nosi ją kilka dni z rzędu i tylko wietrzy wieczorem.

Lato: Zalew, żagle i Kanał Elbląski

Cienka koszulka z merino sprawdza się także latem – na łódce, podczas rejsu Kanałem Elbląskim czy na plaży w Kątach Rybackich. Oddycha, nie klei się do ciała, a kiedy wieczorem od wody robi się chłodno, nadal daje przyjemne ciepło.

Męska koszulka z długim rękawem z wełny merino

Jak wybrać koszulkę merino

Krótki czy długi rękaw? Na cały rok najlepiej mieć jedną i drugą – krótki rękaw latem i pod koszulę, długi jako ciepła baza zimą.

Grubość materiału: cieńsze koszulki (ok. 150 g/m²) na lato i aktywny ruch, grubsze (ok. 200–250 g/m²) na chłodne miesiące.

Krój: koszulka powinna przylegać, ale nie uciskać – wtedy najlepiej odprowadza wilgoć.

Skład: najlepiej 100% merino; domieszki zwiększają wytrzymałość, ale nieco zmieniają właściwości.

Dziś wybór jest naprawdę szeroki – od klasycznych T-shirtów, przez longsleeve'y i koszulki z zamkiem, po polo. Wszystkie koszulki z wełny merino łączy jedno: można je nosić od rana do wieczora, niezależnie od tego, co akurat przyniesie elbląska pogoda.

Na koniec – pranie

Koszulkę z merino pierzemy rzadziej niż bawełnianą, w niskiej temperaturze i w delikatnym płynie do wełny, a suszymy na płasko. Przy takiej pielęgnacji służy przez wiele sezonów. A Wy? Jaka koszulka najlepiej sprawdza się u Was przy elbląskiej pogodzie?