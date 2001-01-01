 Jesienna uczta w Szalonej Gęsi

Zapraszamy na jesienną ucztę w restauracji Szalona Gęś przy ul. Stary Rynek w Elblągu! Już w nadchodzący weekend (26-28 września) czeka na Was wyśmienity zestaw degustacyjnych dań dla najbardziej wymagających smakoszy.

Goście będą mieli okazję skosztować degustacyjnego menu w cenie 100 zł od osoby, na które składają się dania kuchni polskiej i gruzińskiej.

1. Kuczmaczi to gruzińska przystawka z podrobów z pastą orzechową, kolendrą i granatem

2. Acaceli - gruzińska sałatka z kurczakiem

3. Charczo – zupa o konsystencji gulaszu i ostrym wyrazistym smaku, przygotowywana z wołowiny lub barszcz

ukraiński z pamupszką w sosie czosnkowym.

4. Bakłażan z pastą orzechową

5. Szaszłyk z warzywami oraz pieczonymi ziemniaczkami

6. Tatar z wołowiny lub łososia

7. Pierś z gęsi

Aby zarezerwować stolik w Szalonej Gęsi, wystarczy zadzwonić pod nr: 601 660 330. Liczba miejsc ograniczona, więc nie zwlekajcie z decyzją!

Restauracja Szalona Gęś

Tel. 601 660 330

Stary Rynek 28-29

Facebook