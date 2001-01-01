 Jesienna uczta w Szalonej Gęsi

Zapraszamy na jesienną ucztę w restauracji Szalona Gęś przy ul. Stary Rynek w Elblągu! Już w nadchodzący weekend (26-28 września) czeka na Was wyśmienity zestaw degustacyjnych dań dla najbardziej wymagających smakoszy.
Goście będą mieli okazję skosztować degustacyjnego menu w cenie 100 zł od osoby, na które składają się dania kuchni polskiej i gruzińskiej.
1. Kuczmaczi to gruzińska przystawka z podrobów z pastą orzechową, kolendrą i granatem
2. Acaceli - gruzińska sałatka z kurczakiem
3. Charczo – zupa o konsystencji gulaszu i ostrym wyrazistym smaku, przygotowywana z wołowiny lub barszcz
ukraiński z pamupszką w sosie czosnkowym.
4. Bakłażan z pastą orzechową
5. Szaszłyk z warzywami oraz pieczonymi ziemniaczkami
6. Tatar z wołowiny lub łososia
7. Pierś z gęsi
Aby zarezerwować stolik w Szalonej Gęsi, wystarczy zadzwonić pod nr: 601 660 330. Liczba miejsc ograniczona, więc nie zwlekajcie z decyzją!
Stary Rynek 28-29