 Jesteś poliglotą i chcesz pracować w szkole? Wykorzystaj swoje umiejętności!

Znajomość języka to jedno, a umiejętność nauczenia go kogoś innego — zupełnie co innego. Do pracy w szkole czy na kursie potrzebne są konkretne kwalifikacje. Sprawdź dwa zakresy studiów podyplomowych: jeden przygotowuje do nauczania języków obcych, drugi — do uczenia języka polskiego obcokrajowców.

Dwie ścieżki do nauczania języków

Osoba z wykształceniem filologicznym może uczyć języka obcego w polskiej szkole albo języka polskiego jako obcego osoby z innych krajów. Obie ścieżki wymagają przygotowania metodycznego, wiedzy pedagogicznej oraz odpowiednich kwalifikacji.

Dlatego przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego i glottodydaktyka należą do najczęściej wybieranych studiów podyplomowych po filologii.

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego

Wielu absolwentów filologii bardzo dobrze zna język obcy, ale bez przygotowania pedagogicznego nie może uczyć go w szkole. Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego pozwalają zdobyć kwalifikacje niezbędne do pracy w zawodzie nauczyciela.

Są przeznaczone dla absolwentów filologii angielskiej, niemieckiej, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej oraz innych kierunków językowych, którzy chcą uczyć w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, publicznych oraz niepublicznych.

W programie znajdują się m.in. pedagogika, psychologia, metodyka nauczania języków obcych, emisja głosu oraz metody pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Glottodydaktyka — nauczanie języka polskiego jako obcego

Coraz więcej obcokrajowców mieszka, pracuje i uczy się w Polsce. Wraz z tym rośnie zapotrzebowanie na osoby, które potrafią uczyć języka polskiego jako obcego. Na tę potrzebę odpowiadają studia podyplomowe z glottodydaktyki.

Glottodydaktyka to dziedzina zajmująca się nauczaniem języka polskiego osób, dla których nie jest on językiem ojczystym. Obejmuje metody nauczania, planowanie procesu dydaktycznego oraz dobór materiałów dostosowanych do wieku, poziomu znajomości języka i potrzeb uczących się.

Studia w WSKZ przygotowują do nauczania języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania — od A1 do C2. Są przeznaczone również dla cudzoziemców z udokumentowaną znajomością języka polskiego na poziomie B2/C1. Po ukończeniu studiów możesz prowadzić zajęcia z języka polskiego jako obcego m.in. na kursach dla migrantów, w szkołach oraz w środowiskach polonijnych za granicą.

Studia w WSKZ – Twój sposób na karierę w szkole!

Praca, rodzina i codzienne obowiązki nie muszą oznaczać rezygnacji z dalszego rozwoju. W Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego studia podyplomowe odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dzięki temu uczysz się wtedy, kiedy najbardziej Ci to odpowiada — wieczorem, w weekend albo w wolnej chwili między obowiązkami. Do bardziej wymagających zagadnień możesz wracać tyle razy, ile potrzebujesz, a tempo nauki dopasować do własnego planu dnia.

To również dobry moment, aby rozpocząć studia. W ramach promocji Nauka LevelUp kolejne, tańsze studia podyplomowe możesz rozpocząć z rabatem sięgającym nawet 40%.

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