Jogger, carrot, wide leg - przewodnik po krojach jeansów męskich

Jeansy męskie to absolutny must have w szafie każdego faceta. Pasują praktycznie do każdej stylizacji, a mnogość fasonów pozwala na niezwykłą dowolność w ubiorze. Poznaj najlepsze kroje jeansów męskich: jogger, carrot i wide leg to tylko niektóre z nich. Czy je znasz i wiesz, jak nosić?

Kroje męskich jeansów - poznaj najmodniejsze! Jeansy skinny Męskie jeansy o kroju skinny to propozycja dopasowanych spodni dla mężczyzn. Nogawki opinają tu nogi na całej długości, więc model skinny jest polecany szczupłym panom. Dobrze wyglądają w klasycznych zestawieniach typu basic: prostym swetrem, koszulką slim fit i bluzą bez kaptura. Jeansy męskie w wersji slim To spodnie męskie, o również dopasowanym fasonie, ale już nie tak obcisłym jak model skinny. Dzięki temu każdy mężczyzna będzie w nich wyglądał i czuł się dobrze. Co ważniejsze, ten model nie ogranicza ruchów i jest świetną parą spodni męskich do noszenia na co dzień. Jeansy joggery Skoro mówimy o komforcie - w tej kategorii niezaprzeczalnie wygrywają jeansy męskie typu jogger. Mają luźny krój, nawiązujący stylem do spodni dresowych, nogawki zakończone gumką, a także bardzo często wszytą gumkę lub troczki w pasie. Ten rodzaj spodni wygląda doskonale na każdej sylwetce i pozwala tworzyć stylizacje o mocnym streetwear'owym wydźwięku. Absolutnym hitem wśród tych modeli są joggery w wersji cargo, z ultramodnymi, bocznymi kieszeniami, suwakami i niebanalnymi przeszyciami na nogawce. Męskie spodnie wide leg Spodnie wide leg to hit ostatnich sezonów i jeszcze długo będziesz je widział na miejskich ulicach. Mają długą i szeroką na całej długości nogawkę i pasują do luźnych hip-hopowych i streetwear’owych stylizacji. Noś je z bluzą, materiałowym kapeluszem i sneakersami - to klasyka oldschoolowego image’u rodem z lat ‘90. Jeansy męskie w stylu tappered Bardzo lubiane przez wielu mężczyzn luźne w udach, zwężające się nieco ku dołowi, pozwalają w prosty sposób optycznie wyszczuplić sylwetkę, a ponadto są idealne do noszenia na co dzień, tworząc wygodne, luźne i niezobowiązujące stylizacje. Jeansy tappered możesz nosić w wydaniu sportowym, klasycznym i rockowym - z koszulą w kratę i trampkami. Jeansy carrot Wygodę i miejski luz zapewniają jeansy o kroju…marchewek, czyli tzw. carrot jeans. Są bardzo popularne, gdyż pasują zarówno do stylizacji luźnej i hip-hopowej, jak i klasycznej, ze swetrem lub prostą bluzą bez kaptura. Mają lekko obniżony krok, luźne nogawki i świetnie wyglądają z podwiniętymi jak i puszczonymi luźno nogawkami. Jeansy straight regular W zestawieniu nie może zabraknąć najbardziej klasycznego modelu spodni. Nogawka jest w nich prosta i tworzy najbardziej uniwersalny krój jeansów męskich, który pasuje praktycznie do każdej męskiej sylwetki i… każdego ubrania! Męskie jeansy bootcut (dzwony) Najrzadziej spotykany krój w sklepach – tak zwane dzwony. Można go rozpoznać po szerszych nogawkach, które dodatkowo rozszerzają się u dołu. Znamienne, że panowie sięgają po nie najchętniej latem, gdy rozpoczyna się sezon festiwali muzycznych i koncertów na świeżym powietrzu - męskie spodnie dzwony wpisują się właśnie w taki nieco hippisowski i boho styl. Gdzie kupić dobre jeansy męskie w bogatej ofercie? W męskiej szafie jeansy powinny występować w kilku krojach. Dobrze dopasowane jeansy męskie będą świetnie wyglądały do luźniejszej koszuli, bluzy czy kolorowego lub oldschoolowego T-shirtu, dlatego sprawdź koniecznie jeansy Cropp, dzięki którym wyróżnisz się w tłumie. Te spodnie nie tylko robią wrażenie - są także maksymalnie wygodne. Noś je na luzie i dobieraj w zależności do okazji i Twoich upodobań!

