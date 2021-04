Już niebawem w Elblągu pierwsza polska edycja rajdu Rainforest Challenge

Od 21 do 24 kwietnia odbędzie się w Elblągu pierwsza polska edycja rajdu Rainforest Challenge (RFC). Rajd to jedna z najbardziej uznanych i prestiżowych imprez terenowych na świecie.

Rainforest Challenge (RFC) sięga korzeniami do 1997 roku i jest obecnie najbardziej uznaną na świecie imprezą terenową 4×4, w której co roku uczestniczą załogi z ponad 30 krajów świata. Rainforest Challenge to trzecia na świecie pod kątem wielkości impreza motoryzacyjna, zaraz po Baja 1000 i rajdzie Dakar. RFC to również zdobywca wielu nagród, w tym najbardziej spektakularne wydarzenie w turystyce sportowej w Malezji. Poszukiwacze przygód 4×4, na niezwykłym wydarzeniu spotykają się co roku w sezonie monsunowym, by sprawdzić swoje umiejętności.

Pierwsza Polska edycja Rainforest Challenge odbędzie się w Elblągu i okolicach w dniach 21-24 kwietnia, której organizatorem i sponsorem głównym jest firma Urban construction Spółka z o.o.

- Trasy rajdu zostały wytyczone z uwzględnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i uwzględniają tereny o charakterze bagiennym, wodnym oraz trawersowym, gwarantując różnorodność zmagań pełną prawdziwych wyzwań dla każdego zespołu - informują jego organizatorzy.

Zapisy na rajd trwają. Można wystartować w nim w klasie SOFT, MEDIUM, MEDIUM + i HARD.

Klasa SOFT, to trasa terenowa o zróżnicowanych przeszkodach. Podczas poszczególnych etapów załogi mają do zaliczenia CP - punkty kontroli przejazdu oraz wytaśmowane odcinki specjalne na czas, oprócz tego na zawodników również czekają trasy widokowe. Klasa MEDIUM jest trasą o zróżnicowanych przeszkodach, które mogą być pokonywane przez załogi z użyciem przedniej wyciągarki. Podczas poszczególnych etapów załogi mają także do zaliczenia CP - punkty kontroli przejazdu oraz wytaśmowane odcinki specjalne na czas. Klasa MEDIUM+ jest trasą o zróżnicowanych przeszkodach, które mogą być pokonywane przez załogi z użyciem ręcznej wyciągarki typu TIRFOR/KIFOR. Podczas poszczególnych etapów załogi mają do zaliczenia CP -punkty kontroli przejazdu oraz wytaśmowane odcinki specjalne na czas. Klasa HARD to trasa terenowa o zróżnicowanych przeszkodach. Załogi muszą posiadać umiejętności pokonywania stromych podjazdów, zjazdów, trawersów, prób wodnych. Podczas poszczególnych etapów załogi pokonują wytaśmowane odcinki specjalne na czas. Więcej o każdej z tras na profilu organizatora na Facebooku. Wszystkie informacje o tym, jak zapisać się na rajd znajdują się na stronie organizatora oraz pod numerem telefonu organizatora Jakuba Urbankiewicza 602 324 664.

Na uczestników rajdu czekają atrakcyjne nagrody: między innymi unikatowe statuetki, ramoklatka, zestawy oświetlenie LED, wyciągarki, kombinezony i inne. Gwarantowane są oczywiście niesamowite emocje!!! Niestety, z powodu pandemii rajd odbędzie się bez udziału kibiców. Zmagania załóg będzie można śledzić w Internecie dzięki relacjom naszych partnerów medialnych.

.---artykuł promocyjny---