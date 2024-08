Kabiny akustyczne - cisza i komfort w pracy

Kabiny akustyczne Silentbox

W biurze często jest głośno. Od rozmów do dźwięków urządzeń. Kabiny akustyczne to nowe rozwiązanie, które daje ciszę i spokój. To ważne dla pracy. Te pomieszczenia są specjalnie zaprojektowane, by zmniejszyć hałas.