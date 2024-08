Klimat-el i Daikin. Klimatyzacja lokalnie według światowych trendów

Klimat-el działa na rynku już od czterdziestu lat. Od dawna współpracuje z wiodącym na rynku japońskim partnerem – Firmą Daikin. Dziś oferują klimatyzację, pompy ciepła i systemy wentylacyjne na najwyższym poziome i w atrakcyjnych cenach. Zobacz zdjęcia.

Bezpieczeństwo i jakość

- Klimat-el założył w 1984 roku mój ojciec, klimatyzacją zajmujemy się od pond 35 lat – mówi inż. Grzegorz Bidziński, dyrektor firmy. - Stawiamy na jakość i właśnie dlatego współpracujemy z japońską firmą Daikin, która jest wiodącą marką w branży. Japończycy są znani z dbałości o swoje produkty, o to, by były przede wszystkim niezawodne. Tak jest z urządzeniami, które oferujemy w Elblągu. Nasi klienci nie muszą martwić się o to, że zabraknie jakiejś części zamiennej do systemu, który u nas kupili, bywa, że jesteśmy w stanie wymienić taką część w kilkunastoletnim sprzęcie. Nigdy nie ma też problemów z uznaniem gwarancji. W ubiegłym roku Klimat-el wszedł również w struktury serwisu fabrycznego Daikin, więc w Elblągu jesteśmy tą firmą, która uruchamia wszystkie pompy ciepła, nawet zamontowane przez inne firmy, robimy to bezpłatnie. To my zapewniamy też w takich sytuacjach 5-letnią obsługę gwarancyjną - zaznacza dyrektor.

Tym samym, wraz z Klimat-el, sprawy dotyczące klimatyzacji możemy załatwić lokalnie od początku do końca i nie obawiać się, że zostaniemy z zakupionym sprzętem bez obsługi, bez dostępu do części zamiennych etc. W branży pojawiają się firmy i marki, które funkcjonują przez kilka lat, a gdy znikną, nie sposób przeprowadzić nawet drobnej wymiany części, bo te są zwyczajnie niedostępne. Klimat-el i Daikin, umocowane na rynku od dekad, do takich sytuacji nie dopuszczają.

- W naszym przypadku klient może czuć się bezpiecznie, nie jest uzależniony od firm, których obecność na rynku jest niepewna – zaznacza Grzegorz Bidziński.

Systemy klimatyzacyjne cieszą się coraz większą popularnością i są swego rodzaju... inwestycją. Według raportu serwisu Otodom, cena zakupu mieszkania z klimatyzacją jest nawet do 25% wyższa.

Grzegorz Bidziński. Fot. Mikołaj Sobczak

Bogata oferta

- Klimatyzatory w ofercie Daikin dzielimy na dwie duże grupy. Pierwsza to residential, sprzęt ten możemy zobaczyć i kupić w naszym niedawno otwartym salonie przy ul. Fabrycznej w Elblągu. Do wyboru są urządzenia ścienne, kasetonowe, przypodłogowe, małe sprzęty kanałowe w układach pojedynczych czy multisplit – wymienia Grzegorz Bidziński. Bardzo ciekawym produktem jest urządzenie klimatyzacyjne z serii Ururu Sarara, które łączy w sobie wiele możliwości chłodzenia, ogrzewania, nawilżania, oczyszczania i nawiewu świeżego powietrza. Druga grupa, tzw. komercyjna, to urządzenia o większej mocy, sprawdzająca się dla pomieszczeń technicznych, obiektów wielkopowierzchniowych etc. To też urządzenia w systemie VRV ze zmiennym przepływem objętościowym czynnika chłodniczego, umożliwiają obsłużenie z jednego agregatu np. 100 pokoi w hotelu, których część mogą chłodzić, a część w tym samym czasie ogrzewać.

Klimat-El może pochwalić się montażem systemów dla takich firm, jak Meble Wójcik, OPEGIEKA, Salon Toyota Knedler, Nowa Holandia, Studnia Smaków, Restauracja Piękny Widok i wiele innych.

- Jesteśmy w stanie zaoferować systemy klimatyzacyjne czy pompy ciepła, zarówno dla klienta indywidualnego, jak i małych i wielkich firm. Doradzimy, zaproponujemy najbardziej optymalne rozwiązania, zapewnimy montaż i serwis gwarancyjny – mówi Grzegorz Bidziński.

Estetyka i wygoda

Gdy kupujemy jakikolwiek sprzęt do domu czy biura, zależy nam na tym, by wpasował się do pomieszczenia i cieszył oko. Skoro zwracamy na to uwagę przy zakupie lodówki, telewizora czy pralki, dlaczego nie mielibyśmy na to zwracać uwagi przy klimatyzatorach?

- Właśnie taki sprzęt, atrakcyjny także od strony wizualnej, oferujemy. Skończyły się już czasy ustawiania w pomieszczeniach urządzeń, które spełniają swoją funkcję, ale szpecą otoczenie – zaznacza Grzegorz Bidziński.

Świetną sprawą są zintegrowane systemy sterowania online, dzięki którym całym sprzętem zarządzamy z poziomu aplikacji w naszym telefonie.

- Klimatyzacją, wentylacją czy pompą ciepła możemy sterować w taki sposób, by z wyprzedzeniem zapewnić sobie odpowiednie warunki przed powrotem do domu. Uruchamiamy wówczas aplikację w telefonie i gdy wracamy do domu, cieszymy się już schłodzonym mieszkaniem - podkreśla dyrektor Klimat-el.

Dodajmy, że Klimat-el oferuje również możliwość wypożyczenia przenośnych klimatyzatorów na określony czas. Firma specjalizuje się również w systemach wentylacyjnych, instalacjach odpylających i pompach ciepła. O tych ostatnich więcej wkrótce na naszych łamach.

Klimat-el

Fabryczna 22, Wierzbowa 1, Elbląg

55 233 38 97

www.klimat-el.daikinpartner.pl

-- artykuł sponsorowany --